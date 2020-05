LA REGIONE MARCHE “LIBERA” LA MESSA. I VESCOVI RIFIUTANO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci ha scritto il direttore di Tele Maria, il prof. Giorgio Nicolini, che voi già certamente conoscete per la sua opera veramenete instancabile per la difesa della Santa Casa di Loreto, un’opera di grande valore religioso e scientifico.

Accade questo: che il Presidente della Regione Marche Ceriscioli (del PD!…) si è dimostrato disponibile a far ripristinare nelle Marche le Messe con il popolo sin dalla prossima settimana, in dissintonia con il Governo Centrale. Il Vescovo di Pesaro, Mons. Coccia, Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, ha rifiutato l’offerta, motivandola con la preferenza di aspettare le indicazioni della C.E.I.

Questa rinuncia del vescovo Coccia ovviamente ha suscitato reazioni negative, visto che la sensibilità dei fedeli delle Marche, come ovunque altrove, su questo unto è estremamente alta. Ci scrive il prof. Giorgio Nicoli: “Qui l’indignazione è davvero grande. Ho inviato perciò a tutti i Vescovi delle Marche i rimproveri in allegato, richiamando ognuno alla propria singola responsabilità, potendo ogni Vescovo Diocesano essere totalmente autonomo nella propria Diocesi, anche dalle Conferenze Episcopali Regionali o Nazionali, come spiego nei testi”.

Troverete i testi inviati dal prof. Nicolini. Buona lettura.

AI VESCOVI DELLE MARCHE

Perché Mons. COCCIA ha rifiutato l’offerta e l’opportunità offerta

dal Presidente della Regione CERISCIOLI?

Si è persa anche l’opportunità di una testimonianza e di un incoraggiamento per le altre Conferenze Episcopali Regionali nonché per la stessa C.E.I.

E perché i singoli Vescovi di ogni singola Diocesi non accolgono immediatamente l’offerta, senza attendere l’approvazione di COCCIA o della C.E.I., secondo come dispone il Diritto Canonico, che dichiara per ogni singolo Vescovo Diocesano la POTESTA’ ORDINARIA, PROPRIA ED IMMEDIATA sulla propria Diocesi?…

CON ULTERIORI RITARDI ED OMISSIONI

DI OGNI SINGOLO VESCOVO NELLA PROPRIA DIOCESI

DI FRONTE AL BENE ED ALLA SALVEZZA DELLE ANIME

NON CI SONO SCUSE DAVANTI A DIO!

Dal punto di vista canonico i singoli Vescovi di ogni singola Diocesi hanno una giurisdizione ed un’autonomia che prescinde anche dalle Conferenze Episcopali.

In particolare:

► “Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto” (Can. 391).

► “Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica” (Can. 381).

► “La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica” (Can.455, §.1).

■ “Nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al §.1, la decisione compete ai singoli Vescovi diocesani per la propria diocesi e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso” (can.455).

***

“SERVIRE DA ALTOPARLANTE AL NEMICO E’ SUPREMA IDIOZIA;

E SE IL NEMICO E’ NEMICO DI DIO, E’ PECCATO GRANDE”

(San Josè Maria Escrivà de Balaguer)

UNA CHIESA IRRICONOSCIBILE: quale sarà il giudizio davanti a Dio?…

LA CHIESA NON DEVE PATTEGGIARE E NON DEVE CHIEDERE NESSUN PERMESSO, MA APPLICARE CIO’ CHE E’ GIA’ STABILITO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NEI PATTI CONCORDATARI!…

E’ una umiliazione intollerabile anche per tutti i laici cattolici che si adoperano per far rispettare la Costituzione e i Patti Lateranensi e vedono vanificati i loro diritti e i loro sforzi con questo SERVILISMO CLERICALE CON UNO STATO ATEO!…

► L’art. 7 della Costituzione italiana dichiara, infatti, che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”.

E il nuovo Concordato firmato nel 1984 disponeva che:

■ Art.1: “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.

■ Art.2: “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.

■ Art.5: “Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica; salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica”.

Tali norme sanciscono che lo Stato e la Chiesa cattolica sono enti indipendenti e sovrani e ciò si traduce nel divieto per l’uno di interferire nell’ordinamento dell’altra e viceversa; non solo: tra le altre cose viene assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione e di pubblico esercizio del culto. Ne deriva che all’interno degli edifici di culto la Chiesa ha il potere di decidere ciò che ritiene giusto.

Inoltre, l’art.19 della Costituzione italiana proclama che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Pertanto, diversamente da quanto prevede l’art. 16 della Costituzione relativamente alla libertà di movimento (“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”), l’art. 19 della Costituzione (di rango costituzionale, il che comporta che non può essere modificato, abrogato o derogato da leggi ordinarie) dispone che il diritto di esercitare in privato o in pubblico il culto può essere limitato soltanto qualora si tratti di riti contrari al buon costume.

In proposito, la stessa Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), dopo l’ultimo DPCM del 26 aprile 2020 aveva emanato un comunicato, in cui aveva apertamente espresso il proprio disaccordo denunciando che “i Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto” e che “Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità – dare indicazioni precise di carattere sanitario – e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia”…

Perché ora si torna a mendicare un diritto ed una modalità che sono già posseduti per legge costituzionale?… E’ una umiliazione continua a Cristo ed alla sua Chiesa!… VERGOGNA!…

***

Lettera a Bassetti:

«Rispettateci e fatevi rispettare»

Una madre di Terni scrive al presidente della CEI una missiva dura,

in cui chiede ai Vescovi di fare fronte ad un governo «laicista e anticristiano»

29 Aprile 2020 ore 11:24

Sono una mamma di sette figli, nonna di cinque nipoti, figlia di una donna disabile gravissima alimentata artificialmente con peg (è affetta anche da Alzheimer, parkinson, epilessia con catetere a dimora e respirazione assistita 24 ore su 24) ed infine zia di un bambino di 13 anni affetto da trisonomia 21 grave a cui si è aggiunta una neoplasia maligna al cervello rarissima e inoperabile.

Le chiedo: o Dio c’è e dà un senso a tutto ciò, oppure Dio non c’è e tutto diventa un fardello insopportabile, una condanna. Io credo che Dio c’è, Lui è il mio Signore e tutto diventa dono, benedizione e grazia.

Io e mio marito stiamo cercando di trasmettere la fede ai nostri figli rinchiusi a casa, con il lavoro perso, lo studio bloccato e i soldi finiti. Come noi ci sono tantissime famiglie, ormai senza lavoro, con figli, con anziani e con disabili. Magari costretti a vivere in 60 metri quadrati.

Le scrivo allora facendomi portavoce di un popolo lasciato solo e abbandonato dai propri pastori. Voi ci avete lasciato come pecore senza pastore, come terra deserta, arida e senza acqua.

Gesù vi dice “consolante il mio popolo e parlate al cuore di Gerusalemme e gridate che è finita la sua schiavitù”. Ma non si odono parole da parte di voi Vescovi, ma solo un silenzio assordante che trafigge il cuore dei poveri.

Io la penso così: Se voi Vescovi foste davvero arrabbiati, autorizzereste i parroci a dire le Messe dicendo che la cosa non compete al Governo ma a voi Vescovi. Ma non lo fate, vi limitate a una sterile e inutile protesta di facciata. Con questo atto cercate solo di salvare la faccia davanti ai fedeli sempre più soli, sofferenti, indignati e abbattuti.

Basterebbe che voi Vescovi diceste: “Ce ne freghiamo del lockdown, la sicurezza la sappiamo garantire noi”.Se aveste avuto a cuore le Messe, ce le avreste lasciate: come hanno lasciato aperti i supermercati, i tabaccai, le profumerie.

Lo Stato non ha alcun potere nel proibire le Messe col popolo. Nessuno. La Costituzione e il Concordato ci tutelano. Quindi: o voi Vescovi ci fate andare domani, o SIETE COMPLICI e se piangete è per tenerci buoni.

Inutile fare oggi appello alla libertà di culto compressa come lamenta Lei, cardinale Bassetti. Sono due mesi che non c’è libertà di culto. Ma la CEI l’ha giustificata con il senso di responsabilità e dicendo che si poteva pregare anche a casa senza preti.

La libertà di culto è stata compressa quando i carabinieri sono saliti sugli altari con arroganza e hanno impedito ai preti di celebrare. Ma nessun comunicato della CEI è stato fatto. Anzi, a buscarle sono stati i poveri preti. Per forza: la Conferenza episcopale ha ceduto sovranità al governo e ora il governo, laicista e anticristiano, fa il suo mestiere. E se i Vescovi si lamentano per gentile concessione il premier vedrà di affrontare la faccenda. Bravo Conte: fai vedere chi comanda!

Ma dove vivete? E che Governo sostenete? Siete ancora pastori e custodi del gregge che Dio vi ha affidato?

Quello di cui non riusciamo ad accorgerci, perché siamo rane dentro la pentola in ebollizione, è che la persecuzione è incominciata.

Mi scusi la crudezza del linguaggio ma siamo amareggiati e delusi. Oggi la Parola di Dio risponde alle decisioni del Governo: “Datevi da fare non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell’uomo vi darà”. Se esiste un modo per fare la spesa in sicurezza, lavorare in sicurezza, fare sport in sicurezza, allora significa che esiste un modo anche per celebrare l’Eucarestia in sicurezza.

Non ci vuole fede per capirlo, basta la semplice logica.

Lettera Firmata

***

San Gregorio Magno:

COME RICONOSCERE IL VERO PASTORE DAL MERCENARIO.

«Non si può conoscere con sicurezza se uno è un vero pastore o un mercenario, se le circostanze non impongono delle urgenti necessità. Quando tutto è in pace, generalmente, sta alla custodia del gregge tanto il pastore quanto il mercenario, ma quando il lupo assale, si comprende con quale animo ciascuno custodiva il gregge».

Così San Gregorio Magno, nell’omelia tenuta proprio la domenica del Buon Pastore.

«Questo assalto del lupo – continua con un’attualità impressionante – si verifica quando qualcuno, ingiusto e ladro, si mette a opprimere i fedeli e gli umili. Allora colui che sembrava pastore, ma non lo era affatto, abbandona le pecore e fugge, timoroso del pericolo che gli potrebbe sopraggiungere e per nulla disposto a resistere all’ingiustizia. La sua fuga non consiste nel portarsi in un altro luogo, ma nel sottrarre l’aiuto, nel vedere l’ingiustizia ed accettarla, protetto dal proprio silenzio».

Al mercenario, Gregorio applica le parole con cui Dio, attraverso il profeta Ezechiele, rimproverava i molti, troppi falsi profeti: «Voi non siete saliti sulle brecce e non avete costruito alcun baluardo in difesa degli Israeliti»(Ez. 13, 5). Che cosa vuol dire “stare sulla breccia”? «Battersi sulla breccia significa – conclude San Gregorio –opporsi con la libera voce della ragione ad ogni potere che tenta di imporsi con l’ingiustizia».

Meditate, vescovi, meditate, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

IL GIUDIZIO DI UN LAICO

«Voi cattolici avete resistito impavidi per quasi due secoli all’assedio della modernità. Avete ceduto proprio poco prima che il mondo vi desse ragione. Se tenevate duro ancora per un po’, si sarebbe scoperto che gli “aggiornati”, i profeti del futuro postmoderno eravate proprio voi, i conservatori.

Peccato. Un consiglio da laico: se proprio volete cambiare ancora, restaurate, non riformate.

È tornando indietro, verso una tradizione che tutti vi invidiano e che avete gettato via, che sarete più in sintonia con il mondo d’oggi, che uscirete dall’insignificanza in cui siete finiti “aggiornandovi” in ritardo. Con quali risultati, poi?

Chi avete convertito da quando avete cercato di rincorrerci sulla strada sbagliata?».

Gianni Vattimo.

L’AUTONOMIA DEI SINGOLI VESCOVI DALLE CONFERENZE EPISCOPALI

Dal punto di vista canonico i singoli Vescovi di ogni singola Diocesi hanno una giurisdizione ed un’autonomia che prescinde anche dalle Conferenze Episcopali.

In particolare:

►”Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto” (Can. 391).

►”Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica” (Can. 381).

►”La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica” (Can.455, §.1).

►”Nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al §.1, la decisione compete ai singoli Vescovi diocesani per la propria diocesi e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso” (can.455).

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti