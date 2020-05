RITORNO DEI FEDELI ALLA MESSA. SI FA PRIMA A DIRE CHE A FARE….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci ha scritto l’avvocato Francesco Patruno, con un contributo estremamente ricco, puntuale e documentato alla questione della riapertura delle chiese alla partecipazione dei fedeli durante la liturgia, feriale e /o domenicale. Un contributo che esamina non pochi problemi, anche pratici, di questa questione certamente più complessa di quanto appaia a prima vista, e di cui gli siamo grati. Buona lettura.

§§§

Caro dott. Tosatti, al fine di offrire un contributo alla riflessione ed auspicando che la CEI, nella sua trattativa col Governo, presti maggiore attenzione a quanto la stessa proponga, valutando, da un lato, le esigenze dei fedeli e dall’altro la sostenibilità delle condizioni di sicurezza da parte delle parrocchie, Le offro rimetto queste mie osservazioni. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà darmi.

***

SU ALCUNI ASPETTI PRATICI RIGUARDANTI LA RIAPERTURA DELLE CHIESE ALLE CELEBRAZIONI DA PARTE DEI FEDELI

Alcuni “profeti di sventura” vaticinavano che, alla riammissione dei fedeli alle celebrazioni delle SS. Messe, sarebbe logico prevedersi un calo vistoso di presenze di questi.

Suvvia, non siate così pessimisti – rispondevo io -: guardate sui social queste levate di scudi contro le chiusure delle chiese? Non avete visto quanti si son sollevati per riavere la celebrazione della Messa almeno a Pasqua (Salvini in primis)? Ora, a parte le ragioni di opportunismo politico di alcuni politici, osservavo: abbiate fiducia che, quando si potrà tornare a partecipare alla S. Messa, ci saranno delle code interminabili, chilometriche di fedeli affamati del Pane della Vita ed assetati della Vera Bevanda …. Dopo mesi di forzato digiuno eucaristico, del resto, la “fame” e la “sete” spirituali si dovrebbero sentire e, quindi, ci saranno code di fedeli per accedere nelle nostre chiese, che quelle che vediamo durante i vari black-Friday negli USA impallidirebbero al confronto.

Ovviamente lo dico con ironia. Non prendetemi sul serio.

Francamente credo che quei “profeti di sventura” non abbiano del tutto torto.

La ormai vexata quaestio circa la riapertura delle chiese, o meglio la riammissione dei fedeli, la ritengo più un fenomeno mediatico, che reale. Non penso, in tutta onestà, che importi molto ai tanti che si sono espressi a favore di questa riapertura delle celebrazioni delle messe e dei sacramenti. Forse molti, che quasi mai sono andati a messa prima, e che pur si sono espressi con parole veementi contro la chiusura delle chiese, continueranno a non andarci. Ma tanto, si sa … questo è divenuto oramai un tema politically correct.

Non a caso, esso, dapprima fatto proprio da movimenti come Forza Nuova, poi dalla Lega di Salvini, è stato ripreso, a ruota, lo scorso 17 aprile, dal vescovo di Roma Francesco (il quale ha palesato un poco chiaro pericolo … gnostico … per i fedeli, che assistono alle Messe in streaming) ed, indi, pochi giorni fa, dalla CEI e da alcuni vescovi – come mons. D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, il quale, dopo circa un paio di mesi di lockdown, ha tuonato che sarebbe «un diritto per la gente andare in chiesa. Per cui è un arbitrio, è una dittatura quella di impedire il culto, perché è uno dei diritti fondamentali» (v. qui) o come il silente e quasi quintessenza della prudenza card. Bagnasco (v. qui e qui) o come il vescovo di Livorno che ha lamentato una sorta di “presa in giro” da parte di Conte (v. qui) –, nonché vari altri leader politici come Berlusconi, Renzi ed il PD. Anzi, a quest’ultimo proposito, va segnalato che il prof. Stefano Ceccanti, deputato del PD, avrebbe annunciato per questo giovedì, secondo ben informati, la presentazione alla Camera di un emendamento – in favore della riapertura (immediata) delle chiese e dei luoghi di culto ai fedeli – al d.l. n. 19 del 25.3.2020 (di cui è in discussione alle Camere la sua conversione in legge), quello recante – per intenderci – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che stabiliva, all’art. 1, comma 1, lett. h, la «sospensione delle cerimonie civili e religiose, [la] limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto». E come non pensare all’on.le Roberto Giachetti di Italia Viva, emulo quasi di Salvini, che ha svolto il 28 aprile una manifestazione in piazza S. Silvestro a Roma, «con il Vangelo in mano», con tanto di lettura di due pericopi evangeliche (v. qui e qui)?

Senza contare che su questo tema si sono espresse anche altre confessioni religiose. Ad es., i musulmani – forse anche in ragione della concomitanza del ramadan – hanno espresso appoggio a questa linea di riapertura dei luoghi di culto (v. qui e qui) (sebbene, giusto un mese fa, avessero manifestato ben altra opinione, v. qui e qui: ma, per carità, è lecito cambiare parere), quasi anche per rimarcare che in Italia esistono pure loro (v. qui). Più cauti e freddi gli ebrei, che si sono rimessi completamente alle valutazioni dell’Esecutivo (v. qui). E così pure i buddisti, stando a quel che si legge su un flash d’agenzia della AdnKronos del 28 aprile, con l’invito a che le «religioni pazientino, sarebbe catastrofico nuovo focolaio».

Insomma, un tema davvero politicamente corretto, che ha trovato insolite convergenze dall’estrema destra alla sinistra più laica e, di solito, più insensibile, o per lo meno più indifferente, a siffatte problematiche; che ha fatto pressocché coincidere le richieste dei falchi della riapertura con quelle delle più caute colombe della CEI.

Ora non voglio entrare negli aspetti propriamente costituzionali relativi alla faccenda della riapertura delle celebrazioni liturgiche ai fedeli né in quelli comparatistici, che pure sarebbero interessanti da esaminare (p. es., è notizia del 28 aprile che, in Francia, come annunciato dal Governo nel suo Plan de déconfinement, approvato dall’Assemblée nationale, i luoghi di culto saranno riaperti ai fedeli a partire dal 3 giugno, sebbene i vescovi d’Oltralpe avessero auspicato una riapertura sin dall’11 maggio).

Mi limiterò, perciò, solo ad alcune osservazioni.

Da un punto di vista canonistico, personalmente sono stato sempre contrario alla previsione di un contingentamento di fedeli, così come praticato in altre realtà (ad es. la Polonia), giacché una simile misura, di fatto, introduce una discriminazione tra fedeli, assai odiosa.

A questo riguardo mi sovvengono alcuni canoni della codificazione canonica latina.

Can. 208: «Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i cómpiti propri di ciascuno».

Can. 213: «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti».

Can. 214: «I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa».

Un contingentamento, al di là dei metodi, più o meno razionali, che possano attuarsi per la sua realizzazione (ordine di priorità in base all’età? Ordine di priorità in base all’arrivo presso l’edificio di culto? Ordine di priorità in base all’amicizia con il celebrante o con qualche prelato?, ecc.), sarebbe pur sempre una misura palesemente anti-canonica e, quindi, contraria a quella uguaglianza che contraddistingue, tra loro, gli appartenenti al popolo di Dio nonché al diritto che hanno costoro a ricevere i beni spirituali necessari ed al diritto di poter rendere il culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito.

Qualcuno potrebbe obiettare che per altre attività si fruisce del servizio in base alla disponibilità dello stesso. Ciò è vero, ma il caso della celebrazione eucaristica è leggermente diverso, perché – come detto – ogni fedele ha diritto a ricevere i beni spirituali ed a rendere culto a Dio. Semplicemente, in ambito canonico, non può porsi un problema di “disponibilità” del servizio.

È vero che, a norma del can. 223 § 2, «Spetta all’autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l’esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli», così come ai sensi del can. 838 § 1, «Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa […]», nondimeno, regolare l’esercizio dei diritti, non vuol dire sopprimerli o comprimerli in modo tale da annullarli. L’autorità ecclesiastica può, dunque, solo regolarne l’esercizio, ma non potrebbe consentire ad alcuni fedeli – non si sa in base a quale criterio discrezionale – la partecipazione alla celebrazione eucaristica, mentre ad altri impedire tale esercizio.

Tanto più che, stabilisce il can. 1247, «La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo di partecipare alla Messa […]» ed il canone seguente al § 1 aggiunge: «Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente».

È vero che il vescovo o persino il parroco, in singoli casi, possano concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno festivo, commutandolo eventualmente in un’altra opera pia (can. 1245) e che, «se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda vivamente che i fedeli […] attendano per un congruo tempo alla preghiera personalmente o in famiglia o, secondo l’opportunità, in gruppi di famiglie» (can. 1248 § 2). Tuttavia, tale misura non può tradursi in una discriminazione tra fedeli, diciamo, di serie A e fedeli, sfortunelli, di serie B, questi ultimi condannati a non potersi nutrire del Cibo per la Vita.

Ora, finché vi era un generale divieto per tutti i fedeli di una regione ecclesiastica di non partecipare alla celebrazione, non vi era alcuna discriminazione, poiché tutti venivano a trovarsi nelle medesime condizioni di fatto e diritto, stante la misura di cordone sanitario imposta. Diversa è, rispetta a quella descritta, una disposizione che consenta ad alcuni fedeli (scelti non si sa in base a quale criterio), sino ad un certo numero, la partecipazione alla celebrazione ed escluda gli altri, che pur vi volessero partecipare, dalla stessa. Insomma, o tutti o nessuno! Questa dovrebbe essere la regola e rifiutandosi qualsiasi discriminazione tra fedeli, che, in quanto tale sarebbe odiosa.

Qualcuno – lo so – potrebbe obiettare che si ovvierebbe all’inconveniente aumentando il numero di celebrazioni …. Sì ciò sarebbe possibile, tuttavia esiste un ma …. . La codificazione canonica, anche qui, detta, in effetti, delle regole ben precise.

Can. 905, §1: «Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l’Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno».

Il § 2 indica un’eccezione: «Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l’Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto».

Dunque, il sacerdote non può aumentare ad libitum il numero di Messe, ma ordinariamente ne può celebrare una al giorno. Il vescovo ordinario può concedere ai sacerdoti, per giusta causa e per la scarsità degli stessi, che, nei giorni feriali, siano celebrate due Messe al dì e, se lo richiede la necessità pastorale, possono arrivare a celebrare tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto. La Messa prefestiva, celebrata al vespro del giorno antecedente la domenica o il giorno festivo, viene considerata solitamente non computata nelle tre celebrazioni festive, proprio al fine di consentire al massimo la celebrazione di un numero maggiore di Messe, con conseguente maggiore partecipazione dei fedeli.

Una quarta celebrazione eucaristica è possibile solo su dispensa della Santa Sede (Congregazione per il culto divino).

Perciò, escludendo la quarta celebrazione, entro i numeri fissati dalla codificazione canonica ci si deve muovere. E ordinariamente, prima dell’affaire Covid-19, la domenica erano già celebrate, nella maggior parte delle parrocchie italiane, le tre Messe, diciamo canoniche.

Veniamo all’altro punto: quello, diciamo, economico.

Oltre al contingentamento, leggevo su Repubblica del 25.4.2020, pag. 6, in un articolo a firma di T. Ciriaco e P. Rodari, dal titolo Piano Cei per il ritorno a messa. Ma il governo prende tempo (v. qui), della proposta della CEI, avanzata nei riguardi del Governo, che le chiese, prima di ogni celebrazione, sarebbero state sanificate. Analoga cosa mi capitava di ascoltare in un servizio di F. Marchese Ragona del 26 aprile scorso della trasmissione Stanze Vaticane (v. qui). Devo dire che, avendo a che fare con la realtà della sanificazione del mio studio, sono rimasto alquanto perplesso, ben sapendo di cosa si parli. In effetti, la sanificazione non va confusa con l’igienizzazione. Sono termini tecnici, per nulla sinonimi. Col primo si indica un’attività mirata ad eliminare alla base qualsiasi batterio o vibrione od altro agente contaminante, che, con le comuni pulizie, non si riescono a rimuovere. Non a caso essa è svolta da apposite imprese, con personale specializzato, dotato di adeguati dispositivi e con l’uso prodotti specifici, tra i quali il vapore secco ad almeno 100° C e/o l’ozono. L’igienizzazione è un’attività, invece, di mera pulizia, magari svolta con normali disinfettanti in commercio a base alcolica, che può essere svolta da chiunque ed in economia.

Alla luce di questa distinzione, ben si comprende che la sanificazione non potrà essere rimessa alla buona volontà del sacrista o di qualche fedele volenteroso, che, armato di alcol ed olio di gomito, passi a disinfettare e/o pulire sedie e panche, suppellettili, altari ed arredi liturgici e questo prima di ogni celebrazione eucaristica.

L’uso del termine “sanificazione”, da parte della CEI nella sua proposta al Governo, dunque, lascia intendere che questa debba avvenire in maniera professionale, mediante l’interessamento di imprese apposite.

Dell’avvenuta sanificazione, peraltro, suppongo, debba essere possibile fornire la prova e, quindi, debba essere necessariamente certificata (in caso di eventuali controlli dell’ASL competente).

Ora, per esperienza personale, posso dire che questo genere di sanificazione ha un costo oscillante tra 1,00 € e 2,00 € in media al metro quadro dell’area da sanificare, come ci informa anche Antonio Spampinato in un articolo di Libero, dal titolo Sanificare non è gratis, ma solo così si riparte. E lo Stato paga la metà, del 30 aprile. Per cui, facendo i conti della massaia, se un’aula liturgica ha una superficie di 400 mq (escludendosi gli uffici parrocchiali, sebbene anch’essi debbano essere sanificati), e considerando che il parroco sia così fortunato da riuscirsi a far praticare un prezzo di favore (tipo 1,00 €/mq), verrebbe un costo a sanificazione di € 400,00, che, nei giorni festivi, qualora ci fossero tre Messe, ammonterebbe complessivamente a € 1.200,00. In una settimana, considerando, nei giorni feriali, solo una Messa al dì, e le tre domenicali, una parrocchia dovrebbe sostenere un costo settimanale di € 3.600,00, pari, in un mese, a € 14.400,00.

L’onere economico sarebbe comunque non indifferente se la sanificazione fosse effettuata settimanalmente anziché prima di ogni celebrazione: in tal caso sulla parrocchia ideale di 400 mq, graverebbe un onere economico di € 1.600,00 mensile.

Poco importa che quei costi darebbero luogo, da un punto di vista fiscale, a detrazioni o a crediti d’imposta, giacché ciò non esclude intanto un’uscita subitanea di denaro. Sempre Spampinato ci attesta: «[…] non si tratta di un costo irrisorio, probabilmente è uno di quelli che peserà di più sul bilancio del coronavirus».

Bene, pensate che una parrocchia, specie in questi tempi di magra di entrate e di profondo rosso, come ci ha riferito Riccardo Cascioli in un articolo su La Nuova Bussola Quotidiana (v. qui), sia in grado di sostenere un onere di una decina di migliaia di euro o anche solo di un paio di migliaia di euro (soprattutto se, come spesso capita, con un mutuo già a loro carico)? Penso proprio di no. L’alternativa quale sarebbe? Escludendo, a ragione, la possibilità di comprare certificazioni di comodo (Dio ce ne scampi!), quella di permanere chiuse. In questo caso, dal punto di vista politico, la responsabilità per la chiusura sarebbe non già da ascrivere al Governo, bensì alla CEI ed alle parrocchie, incapaci di poter garantire ai fedeli la partecipazione alle celebrazioni in condizioni di massima sicurezza. Del resto, il Governo, in replica alla nota della CEI del 26 aprile scorso, proprio questo ha voluto specificare, cioè studiare un apposito protocollo che possa consentire «quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza» (v. qui) ed una sanificazione “fai-da-te” non garantirebbe – suppongo – per l’Esecutivo quelle auspicate condizioni di massima sicurezza su cui ha inteso insistere anche il Comitato tecnico (v. qui) e che hanno condotto, ad es., l’infettivologo prof. Galli ad affermare che in chiesa ci sarebbero gli stessi rischi come allo stadio (v. qui).

Qualcuno potrebbe obiettare che ci sono altre attività che non svolgono una sanificazione quotidiana. Bene, ciò dipende dalle linee guida e dai protocolli adottati per ciascun ramo di attività in base al maggiore o minor rischio di contagio. P. es., nel settore dei trasporti, le linee guida dettate dal Ministero dei Trasporti prevedono l’igienizzazione quotidiana e la sanificazione periodica dei mezzi (metro, bus, treni, aerei), tant’è che si è posto il problema della sostenibilità, da parte delle imprese di trasporto, di queste misure.

Per di più, in secondo luogo, va notato che è stata la CEI a proporre, nel suo decalogo di misure, appunto la sanificazione prima di ogni Messa – e non, che so, l’igienizzazione con la sanificazione periodica – senza interrogarsi previamente circa la sostenibilità, da parte delle parrocchie, di questa misura, per i costi che essa comporta.

Per cui, la CEI, nell’elaborare il suo protocollo con il Governo, sarebbe auspicabile anche che pensasse ad un aiuto economico per le parrocchie al fine di consentire alle stesse di poter riaprire, evitandosi di far gravare in tutto o in parte sulle loro casse, già “in profondo rosso”, l’onere della sanificazione. Insomma, penso che, come lo Stato, anche la Chiesa, segnatamente la CEI, debba mettere mano alla borsa per aiutare le parrocchie che, molto difficilmente, sarebbero in grado, con le loro sole forze, di garantire quella «partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza». Sarebbe auspicabile, vista la previsione della proposta circa la sanificazione, che, a livello di singole diocesi, vengano prestabiliti dei protocolli e stipulate delle convenzioni di favore con imprese deputate alla sanificazione delle parrocchie, al fine di alleggerire il carico economico gravante sulla Chiesa stessa, in vista di quel fine prefissato ed evitandosi di lasciare ricadere sulle spalle dei parroci quest’onere e la complessità della gestione dell’operazione. Ciò ovviamente farebbe slittare la data di riapertura delle chiese supposta per il 10-11 maggio prossimo.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti