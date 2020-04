SCHIAFFO DI CONTE ALLA CEI: NIENTE MESSE. “DISACCORDO” DEI VESCOVI…

Questo dice la Cei, parlando di “disaccordo” dei vescovi. Ma non è con il Presidente del Consiglio, che deve prendersela la CEI: è con se stessa, per aver abdicato in primo luogo alle proprie funzioni; nel non aver rivendicato il diritto di gestire – loro, i vescovi – le funzioni liturgiche, come è stato fatto in altri Paesi; nel non aver rivendicato quella che la Costituzione Italiana e il Concordato riconoscono. Solo con se stessi, devono lamentarsi. Il Governo più a sinistra e laicista della storia della Repubblica oltre a non prevedere provvedimenti che possano aiutare il settore delle scuole paritarie giustamente prosegue nella sua agenda, sancendo – ma glielo hanno consentito i vescovi, la Cei, – l’insignificanza della religione cattolica nella vita del Paese. Speravano forse i vescovi che i loro “compagni di migranti” avessero un occhio di riguardo? Beh si sono sbagliati. In maniera clamorosa. E come sempre quando si cedono terreno e prerogative all’inizio, è arduo riconquistarle. Una sostanziale disfatta del vertice della Conferenza Episcopale, e della Segreteria di Stato. Qui sotto pubblichiamo alcune lettere che ci sono giunte in questi giorni, di fedeli e sacerdoti. Nel frattempo, a Bologna, si permetteva quello che vedete in fotografia. Buona lettura.

I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale.

Un’interlocuzione nella quale la Chiesa ha accettato, con sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far fronte all’emergenza sanitaria. Un’interlocuzione nel corso della quale più volte si è sottolineato in maniera esplicita che – nel momento in cui vengano ridotte le limitazioni assunte per far fronte alla pandemia – la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale.

Ad ogni membro laico e religioso della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Avete abbandonato il popolo di Dio.

Ci avete chiuso fuori dalla Chiesa di Dio.

Ci avete tolto il Pane della vita, ci volete fare morire di fame.

Volete far morire nuovamente Dio, sia nel cuore degli uomini che nel cuore della Sua Chiesa.

Spogliatevi e abbandonate Voi la casa di Dio senza costringere noi, che siamo in attesa delle vostre disposizioni, ad abbandonarla contro la nostra volontà.

Cosa disporrete ora che il governo riaprirà tutto?

Lo ascolterete così come lo avete “ascoltato” quando NON ha vietato le celebrazioni Eucaristiche?

Ridateci Gesù Eucarestia, riaprite subito le Chiese per la celebrazione della Santa Messa.

Lettera da recapitare al Santo Padre

Carissimi vescovi, cardinali e per conoscenza a tutti,

è una situazione assurda e inconcepibile quella che stiamo vivendo, aggravata dalla vostra noncuranza e dalla tiepidezza nei riguardi del popolo e di tutta la cristianità. Si parla della riapertura di tante attività ma della chiesa no. Siete riusciti a chiudere tutti i luoghi di culto senza opporvi minimamente, privando il popolo della grazia dei sacramenti e della santa messa, nascondendovi dietro le decisioni del Governo e giustificando la vostra inadempienza con la preoccupazione della salute pubblica. Ma della salute dell’anima vi siete preoccupati? E del conforto dello spirito? Se non credete nella Santissima Eucarestia, meglio per voi ritirarvi piuttosto che perseverare nell’ errore. Lasciate che la vera chiesa, quella fondata da Gesù Cristo possa continuare il suo cammino, restituendo ai fedeli quello di cui necessitano maggiormente in questo momento: Gesù Eucarestia. Gv. 6,54 “ chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ ultimo giorno”. Gv. 6,61;67-68 “Questo vi scandalizza? Forse anche voi volete andarvene?” Signore da chi andremo solo tu hai parole di vita eterna”. Ecco che se non credete nella vita eterna ,non credete nel potere dell’Eucarestia e in Gesù medico e medicina di tutte le malattie, non potete dire di appartenere alla chiesa cristiana cattolica romana. Con il vostro silenzio, non diramando nessuna notizia riguardo la riapertura delle chiese, non solo non siete di esempio per tutti gli uomini, ma state distruggendo la comunità cristiana cattolica e la fede genuina nella mente e nel cuore dei fedeli. Forse è a questo che ambite? Eliminare Gesù come fece la chiesa del suo tempo perché era diventato scomodo per loro, una pietra di scandalo Lc. 20,17 “La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo” . Abbiate il coraggio di aprire le porte a Cristo che ha dato la vita per tutti noi, come quel sacerdote Don Lino Viola, il quale di fronte all’ irruzione e all’ intimazione ricevuta, non ha esitato a testimoniare con fermezza la sua fede in Gesù e nel sacrificio Eucaristico! Lc. 19, 40 Ma Egli rispose :” Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”!

Illustrissimi Ecclesiastici……bravissimi “FARSISTI”,

e per conoscenza ad altri.

Siete riusciti a chiudere tutti i luoghi di culto

e ci confermate continuamente la loro ermetica chiusura,

non diramando alcuna notizia sulla loro futura riapertura…

……non dandoci nessuna notizia.

Il piano stà andando in porto….

distruggendo letteralmente le comunità religiose

e tutti i sentimenti e qualsiasi residuo di fede genuina,

nella mente e nel cuore dei fedeli.

Gli ultimi nostalgici di quella che fù la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana

LETTERA AI PASTORI DEL REGIME DI BERGOGLIO

Cosa ce ne facciamo del vostro ministero pastorale in parrocchia da voi svolto in forma privata? Ritiratevi dove volete a vita privata lasciando le parrocchie perché tanto non servite a nulla!

I battesimi possiamo farceli da soli, come anche i matrimoni, così avveniva nella Chiesa primitiva.

Cosa state a fare nelle parrocchie a fare la vostra vita privata. Sparite, ritiratevi dove volete, perché il vostro ministero privato qui nelle parrocchie non ci serve più a nulla.

Si, proprio così, lasciate subito le “nostre case canoniche”.

Andate a svolgere il vostro ministero pastorale privato a vostro uso e consumo altrove!

Per farne che cosa? Le oltre 20.000 case parrocchiali le daremo immediatamente ad immigrati e simili in comodato secondo le disposizioni/desiderata della Santa Sede bergogliana.

Sarà questa la più Santa Pasqua.

Al posto vostro dediti altrove alla vostra attività privata, potremo così far fare questa nuova Pasqua a Cristo che passa secondo l’accoglienza insegnata dalla misericordia di Bergoglio.

Questa nuova Pasqua in tutte le parrocchie con l’accogliere gli immigrati darà per noi frutti migliori del vostro ministero privato. Avremo così accolto il nuovo Cristo che passa…che ci salva…e santifica! Sono state fatte, forse, le case parrocchiali per un servizio religioso privato? No, quindi, da più di un mese siete degli abusivi…che le 20000 case nostre canoniche siano così destinate ad un uso evangelico più utile a noi e più confacente al nuovo Cristo che passa!

Adesso vi siete ricordati che siete in possesso di varie reliquie del Cristo e ne avete incominciato l’ostensione ordinaria e straordinaria.

Ma quelle reliquie da dove provengono? Dal corpo di Cristo, quel corpo invisibile ma vero e reale reso presente da Cristo stesso nell’ultima cena e moltiplicato per ogni S.S. Messa. Ebbene, voi ora volete salvarci con le reliquie, interdicendo ai fedeli di partecipare per mesi alla S.S. Messa?

Veramente non solo ci fate ma ci siete, cretini e demoni. Inoltre, avete per più di 50 anni predicato fino all’ossessione che la S.S.Messa è fatta dall’assemblea, più messa e meno messe è sempre stato il vostro slogan!

Adesso vi rimangiate tutto. Fate le messe private e confinate la vostra tanto decantata assemblea dalla “presenza” per video in tutta la sua gamma. Che stupenda partecipazione e comunione! È la nuova potenza sacramentaria imposta da voi allo Spirito Santo! E non è finita! Vista la debolezza del nostro Cristo avete pensato bene di unirvi/aggiungervi la potenza delle divinità dell’Amazzonia.

Ma che strano: neanche questa è sufficiente a salvarci dal covid-19. Forse avete mancato di imporle in copia a tutte le chiese…e per questo…ecco la sconfitta.

Così per quest’ anno da me scordatevi l’8×1000. Che rimanga direttamente alla repubblica che è stata la vera salvezza contro il covid-19, non certo voi Chiesa privata! Anzi, da come vi siete comportati, non avete espicitamente dichiarato al mondo che voi non avete proprio nulla?! E servono le vostre benedizioni? Da che cosa ci proteggono le vostre preghiere private e non? Avevate, forse, paura che nel proseguo delle liturgie feriali e festive da compiersi a certe regole di sicurezza moltiplicandone le celebrazioni, sareste magari incorsi nella diffusione del covid-19 e di esserne colpevoli proprio come i cristiani furono incolpati dell’incendio della Roma neroniana?! È del tutto evidente che per Bergoglio e voi prima viene la materia, ultimo lo spirito, quindi, prima la carne/corpo e poi l’anima! Sì adora il corpo unico bene prezioso e adesso si sacrifica ogni bene dell’anima. Cristo, invece, ha immolato divino agnello il suo corpo Ostia Santa per salvare le anime.

La Chiesa vostra si è così adeguata/conformata al mondo che, tranne per la sola caritas corporale, è diventata del tutto inutile/insignificante per l’uomo laico di oggi.

Tutto dipende non più da Dio ma dall’uomo, grazie alla sua potenza e scienza a sentirsi Dio. È la nuova fede nell’uomo non più in Dio. È la globalizzazione del laicismo in attesa della scomparsa dalla terra della fede cristiana di cui certamente l’attuale gerarchia ha dato il suo ingente contributo da Bergoglio a Bassetti.

Dal “buona sera fratelli e sorelle” della prima apparizione di Bergoglio si è rivelato tale laicismo e, oltre tutto il resto, dalla riabilitazione di Lutero, di Calvino e company era inevitabile arrivare alla presente nuova Pasqua privata. Insomma la dottrina della riforma luterana sintetizzata nel “PECCA PURE FORTEMENTE MA SII ANCORA PIÙ FORTE NELLA FEDE” da Bergoglio è stata trasformata in “PECCA PURE FORTEMENTE MA SII ANCORA PIÙ FORTE NELLA CARITÀ CORPORALE” e sarai salvo alla destra del Cristo Risorto.

Grazie Bergoglio, più facile e semplice di così per salvarci non potevi evangelizzarci. Dubito però che i servizi di caritas solo corporali realizzati in prossimità del colonnato sinistro di Piazza San Pietro ti siano sufficienti per salvarti, anche se sono stati dotati della nuova Scottex marchio Civiltà Cattolica e da te testata in Fransciscus.

E poi continuate ad affermare che vige il “NON PRAEVALEBUNT”… come sul Cristo al Golgota hanno prevalso le tenere per qualche ora così anche la Chiesa si sta distruggendo fino all’ultima manifestazione dell’ultimo e peggiore anticristo che avverrà tra 10-15 anni. Si sta con Bergoglio preparando il tutto per il suo avvento.

Riscoperta del digiuno sacramentale?

La vicenda del giansenismo definisce in maniera inequivocabile la vostra scelta pastorale.

Cito da “Storia della chiesa” di Alberto Torresani ed.Ares anno 2000. Pag 529 paragrafo 21, punto 1.

Cornelius Jansen o Giansenio 1585-1638.

Da pag 532 ecco il testo che vi riguarda: “Giansenio compose un libello, il “Mars gallicus” che attaccava il Card. Richelieu, ma non fu il libello ad indurre il cardinale a far imprigionare Saint-Cyran (strettissimo di Giansenio), bensì il fatto che costui aveva stretto tenaci relazioni con Robert Arnauld D’Andilly, zio della famosa Madre Angelica badessa del monastero cistercense di Port-Royal. Costei aveva fondato l’Istituto del S.S.Sacramento, nel quale ebbe diffusione un rosario devozionale che appariva come il programma spirituale del nuovo istituto.

Saint-Cyran difese la nuova devozione, riconoscendovi una ispirazione del Card. Bèrulle. La Madre Angelica, riconoscente, volle avere come confessore delle monache il Saint-Cyran, serbandogli imperitura riconoscenza. Il modo in cui il Saint-Cyran guidava le religiose nella direzione spirituale era vistosamente rigorista: gli ripugnava che una vita cristiana potesse oscillare alternativamente tra grazia e peccato. Egli perciò introdusse la prassi di differire l’assoluzione dopo la confessione per molte settimane, durante le quali il penitente doveva rimanere lontano dalla comunione. Le monache di Port-Royal furono entusiaste di questo rigorismo e ne parlarono ampiamente, affermando che tutte si tenevano lontane dalla comunione convinte di esserne indegne…”.

Ecco i novelli giansenisti che siete voi. Pur di non riconoscere di aver gravemente sbagliato in questa situazione del covid-19 siete disposti ad incorrere nelle eresie più sbagliate. Se foste stati anche nel passato così convinti fautori del beneficio spirituale apportato alle anime dal vostro ingiustificato digiuno sacramentale perché non lo avete mai richiesto nemmeno in occasione degli anni santi normali o straordinari che avete indetto negli ultimi anni? Insomma, doveva proprio essere il covid-19 a farvi decidere per l’intera assemblea il giansenistico digiuno sacramentale, da voi evidentemente non praticato.

Che bravi curatori d’anime. Per voi la S.S.Messa per i fedeli no.

DUE ESEMPI

Un Arcivescovo nominato da Bergoglio quando era arciprete di una parrocchia italiana non aveva forse ordinato di non mettere in quell’anno le statuine dei Santi Re Magi e al loro posto di mettere la scritta respinti alla frontiera?

Con quale saggezza conosce e applica le sacre scritture? Quei magi che interesse avevano? Forse lo stare in Palestina per sempre o solo conoscere il nato Messia? Quei Magi scappavano dai loro paesi o vi sono subito tranquillamente ritornati?

Se fosse davvero interesse primario e unico del mondo dei profughi il cercare la vera fede…ben vengano e, una volta evangelizzati, che tornino missionari ai loro paesi. Ma nella stragrande maggioranza degli immigrati nostri non c’è alcun interesse per tutto questo. Personalmente sono allo scuro di qualche loro conversione.

Ma come non ammettere che questa conversione secondo l’insegnamento di Bergoglio sarebbe non solo superflua ma dannosa?

Per Bergoglio è finita ogni missionarietà della Chiesa, ed è gravemente peccato fare proselitismo.

Comunque, per questo attuale Arcivescovo di Palermo la stronzata gli è andata molto bene.

Infatti, ha attirato l’interesse di Bergoglio che l’ha promosso da arciorete ad Arcivescovo.

Per la verità, c’è da aggiungere l’altra nuova liturgia compiuta dal medesimo che in abiti pontificali con tanto di mitra in testa ha ripetutamente biciclettato sul presbiterio della cattedrale. È così che le sue preghiere, pregando anche per il covid-19, sono dall’Alto più esaudite.

Il secondo esempio di santi pastori è quello di quel vescovo che l’anno scorso (fuori da ogni covid-19) per sostenere una sua iniziativa pastorale aveva a tutti i preti della sua diocesi ordinato l’interdizione/sospensione di 3 giorni in tutte le parrocchie di ogni celebrazione precipuamente ogni Santa Messa affinché tutti i preti partecipassero alla sua iniziativa. Quindi, per il proprio ego a dimostrare il proprio potere è stata sacrificata in tutta quella diocesi per 3 giorni la Santa Celebrazione Eucaristica.

Iniziativa dallo stesso pastore imposta/ripetuta altre due volte nello stesso anno 2019 in quella stessa diocesi. Con queste scelte pastorali abolendo le sante messe in tutte le parrocchie dove si crede si arrivare?

Ma che Chiesa sognano di costruire con la soppressione delle sante messe. E lo ripeto, non c’era nessun covid-19. Ma sì è rivelato profeta/anticipatore di quanto è stato ora imposto a tutta Italia. E ora in frenetica attesa di chissà quale promozione.

Riandando alla storia nostra recente tale provvedimento di interdizione da tutti i sacramenti avrebbe dovuto essere santamente imposto quando per i referendum sul divorzio e per l’aborto quei tantissimi cattolici di allora avevano votato a favore rinnegando esplicitamente il proprio battesimo.

I frutti di un’ Italia sempre meno cristiana sono davanti a noi. Così non è avvenuto all’ora ne in seguito per tutte quelle altre nazioni occidentali che plebiscitariamente hanno confermato e sviluppato l’abolizione della Legge Naturale.

Paesi e vari sommi pontefici avrebbero all’indomani delle scelte divorziste ed abortiste…diritti civili immediatamente interdire per l’enormità della colpa dei fedeli.

I papi tali interdizioni non le hanno fatte? Bene, ci pensa Dio a interdire quelle nazioni; però povera sua Chiesa che tradisce con tali omissioni la sua essenza. Anche Dio la abbandona.

Se, invece, le avesse adottate, mai Dio avrebbe abbandonato la sua Chiesa.

Comunque, povere nazioni ex cattoliche, disgraziatamente mai interdette dalla Chiesa, a quale futuro possano pensare sapendo di essere interdette da Dio. Questa è la differenza: là dove la Chiesa interdice popoli interi di fedeli lo fa come sacrosanto dovere contro colpe commesse da quei cristiani in attesa che da Dio giunga per essi la grazia del ravvedimento.

Quando, invece, mancando i pastori della Chiesa al proprio dovere di interdire quei cristiani per la gravità delle loro scelte, è Dio che li interdice, non c’è più da illudersi in una grazia della loro conversione e, da parte di Dio, è un agire consequenziale su quei popoli perché il male non può risultare vincitore.

Pensando, così al covid-19, rispetto a quanto dovrà accadere dall’essere interdetti da Dio, è un banale antipasto.

Ma per la Chiesa, abbandonata da Dio perché gravemente mancante i suoi doveri… è lo smarrimento progressivo e totale in sé stessa fino ad arrivare alla piena ultima ed irreversibile apostasia che culminerà per 3 anni e 6 mesi con la manifestazione dell’ultimo e peggiore anticristo fino alla scomparsa della stessa Chiesa, travolta dalla marea montante del relativismo e sincretismo religioso, dissolta così nelle tenebre del mondo.

E voi avete interdetto il popolo cristiano per il covid-19?! Non avete fatto altro che confermare per sempre su di voi l’interdizione di Dio.

Chi vuol capire…capisca.

Ci sarà la sorte, già quasi realizzata in molte nazioni… cioè la scomparsa di tutte le chiese fa destinarsi alla rovina o ad altro uso nei servizi pubblici e privati.

Più chiaramente, come del tempio di Gerusalemme sarebbe sopraggiunta la distribuzione da non restarne pietra su pietra, così certamente avverrà di tutte le vostre chiese a confermare che Dio vi ha irrimediabilmente interdetti da lui.

E ciò che è più amaro è il fatto/ostinazione che vi acceca convinti di aver fatto bene il vostro dovere.

D’accordo, rifatevi o consolatevi con la canzone rinascerò rinascerai …cristianamente? No, ma sempre più laicisticamente. So che avete già in animo di rifare tutte quelle celebrazioni che la circostanza del covid-19 per vostro gravissimo errore avete interdetto ai fedeli destinandole ad altra data. Ma questo ancora più conferma su di voi l’abbandono di Dio.

Infatti, che senso ha una fede che nell’evenienza di qualsiasi male si eclissa? Era quella, invece, l’ora di Dio per dimostrare chiaramente a tutti in Chi c’è vita e salvezza.

Sbandierare la fede in celebrazioni a male superato è grave offesa a Dio, tradimento di ogni atto con Lui e di ogni Sua promessa.

Celebrazioni a disgrazia/male passato avrebbero unicamente il sapore di una coreografia storica, superflua ed inefficace: insomma pura parodia.

Non siate almeno ridicoli.

Era allora, a tempo debito, che andavano fatte. È lì che doveva brillare la vostra fede cristiana, la potenza delle sue celebrazioni e la forza dei suoi sacri misteri. Il peccato annulla e distrugge tutte le benedizioni. Non ne siete convinti? Quando c’è il peccato Dio si ritira.

Finché c’è il peccato Dio non può riversarvi le sue grazie e i suoi favori. Solo dopo la conversione c’è il ritorno di Dio e forse delle sue grazie.

A conclusione. Nella primavera del 2018 non si sono svolti in Italia le votazioni nazionali politiche? Per quella circostanza non era nato provvidenzialmente dai soli laici stessi il cosiddetto partito della famiglia che non aveva altro come programma che i valori della Legge Naturale? Tale nuova formazione politica non aveva forse chiesto una adesione formale della gerarchia cattolica? E che ha fatto la CEI?

Si è allora defilata rispondendo che lasciava ogni decisione ai singoli vescovi. E quindi da un programma costitutivo di adeguamento alla legge naturale avete lasciato libertà, anziché benedire la divina provvidenza che su un piatto d’oro vi offriva la possibilità di richiedere e imporre a tutti i cattolici di sottoscrivere in toto tale scelta pena la loro scomunica o interdizione dalla Chiesa.

Così non è stato. E vi definite ancora Chiesa Cattolica?!

Non siete, invece, fedeli del pensiero unico cattocomunista?

Lo dice anche il vostro aperto contrasto/odio che non mancate mai di manifestare contro Matteo Salvini.

Ma Dio vi vede, vi abbandona sempre più, proprio perché avete perso una così grandissima grazia del nascente partito della famiglia che con tutte le forze avreste dovuto sostenere.

Bergoglio termina molte sue apparizioni pubbliche con l’invito “pregare per me”. E ora voi vescovi che con lui avete interdetto dalle celebrazioni il popolo di Dio, volete avere successo con le catene di preghiere spirituali mondiali…senza la presenza diretta dei fedeli al mistero eucaristico.

Con che faccia, dopo tutti i recenti documenti pontifici contro la vita claustrale e il modo di amare sbagliato dei monaci, perché dediti prevalentemente alla preghiera e non alla caritas corporale Bergoglio chiede di pregare per lui?!

Concordo in pieno con gli 80 che a Roma a Piazza San Silvestro con le debite distanze hanno recitato pubblicamente il Santo Rosario per questa Chiesa…preghiere rinnovate forse dagli stessi, davanti o in prossimità di Castel Sant’Angelo.

Ricordiamo che da Ponte Sant’Angelo gli anticlericali avevo tentato di buttare nel Tevere la salma di Papa Pio IX che stava per essere in segreto inumata nella Basilica di San Lorenzo al Verano, ponte dal quale quel giovane cristiano austriaco più recentemente aveva gettato le statuine idolo delle divinità amazzoniche da lui sottratte dalla Chiesa di Santa Maria della Traspontina, con grande dispiacere di Bergoglio che le ha fatte recuperare dai sommozzatori e messe al sicuro in Vaticano. E vuole Bergoglio che preghiamo per lui?

A chi? Gesù Cristo o le statuine amazzoniche? C’è una sola preghiera da fare da parte di quei pochi (mosche bianche) che soffrono e piangono per questa povera Chiesa di Cristo: a demonio Bergoglio e dalla gerarchia con lui regimentata libera nos domine.

Sua Eccellenza padre …,

sono una fedele della sua diocesi e mi pongo come portavoce di un diffuso malcontento, per non dire di una dilagante sofferenza dovuta alla negazione che ci viene imposta, per motivi sanitari e di ordine pubblico, di accedere ai santi sacramenti e alla partecipazione al Santo Sacrificio.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (articolo 1, comma 1, lettere a,i) sancisce il diritto di esercitare la libertà di culto ma all’atto pratico questa non ci viene accordata: chiese parrocchiali chiuse da sacerdoti troppo impauriti da una divisa e dimentichi della loro missione e del giuramento di obbedienza a Dio; agenti di polizia che rispediscono a casa i fedeli qualora adducano, per giustificare la loro presenza in strada, motivi di necessità di culto; fedeli invitati a non entrare in chiesa dalle stesse forze dell’ordine, celebrazioni religiose interrotte sempre dagli addetti alla sorveglianza durante la trasmissione in streaming…

Ho letto su alcuni manifesti che viene “saggiamente” e vivamente incoraggiata la preghiera individuale nelle proprie case. Ma, padre, mi perdoni: possiamo mai equiparare la preghiera individuale al valore dei sacramenti o alla diretta partecipazione alla celebrazione eucaristica? Tanto più considerando il fatto che il fedele, essendo nell’impossibilità di confessarsi con un sacerdote e di ricevere il perdono e la remissione dei peccati, come indicato nel catechismo della Chiesa Cattolica, accumula giorno dopo giorno tante piccole macchie che intaccano la propria anima e che rendono sempre meno efficace e gradita a Dio la propria preghiera. Oltre che affievolire sempre più la fiammella della sua fede.

Alla luce di questa preoccupante situazione spirituale e della condizione di degrado e perversione morale, oltre che di imperversante relativismo e ateo umanesimo in cui versa la nostra società, le chiedo supplichevole di ascoltare il grido che i suoi fedeli le rivolgono e di intervenire affinché:

-vengano riaperte tutte le chiese parrocchiali, alle quali si potrà accedere solo se muniti di dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti in lattice) e mantenendo la distanza di sicurezza;

-venga data la possibilità di accedere al sacramento della confessione, come lei stesso ha indicato nel suo comunicato (PROT 128, … dell’11 marzo 2020), concordando con il sacerdote un appuntamento e svolgendo il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza (distanza interpersonale di almeno 1 metro e utilizzo dei dispositivi di protezione);

-venga consentita la partecipazione alla Santa Messa almeno la domenica, chiedendo ai fedeli di comunicare con qualche giorno di anticipo la propria partecipazione al parroco, in modo tale che si possano celebrare più riti (ove possibile, all’aperto) e dividere i fedeli in turni, sempre con la dovuta attenzione alle norme di sicurezza;

-venga impartito il sacramento del battesimo ai nuovi nati;

-vengano garantite l’estrema unzione ai moribondi e le esequie ai defunti; queste ultime da svolgersi solo con i familiari più prossimi e sempre con l’osservanza di tutte le norme di sicurezza.

Si sta approssimando la Santa Pasqua e, come ci ricorda la Chiesa, è nostro dovere adempiere al precetto della Confessione e Comunione Pasquale, così come stabilisce il Concilio Lateranense IV del 1215.

Allo stato attuale anche questo ci verrà negato. E se la situazione di emergenza dovesse prorogarsi fino a luglio o oltre, voi pastori volete sobbarcarvi l’onerosa responsabilità di lasciare i fedeli in balia di se stessi e del misero conforto (perché solo di questo si tratta) di una celebrazione partecipata virtualmente mediante uno schermo??? Dio non voglia!!!

Dobbiamo aspettare prove più amare e pesanti di queste?

Vogliamo dimenticare l’esempio di Ninive, la città che si salvò dalla distruzione preannunciata dal profeta Giona, grazie a un profondo cambiamento dei suoi abitanti?

Tutti, senza distinzione sociale o anagrafica, si coprirono di sacco e si sedettero sulla cenere, praticarono digiuno e penitenza e si convertirono dalla loro condotta malvagia.

Confido nel suo ruolo di pastore di anime e di servo di Dio, con la speranza che questo appello, accorato e corale, venga ascoltato e accolto. La situazione attuale è particolarmente grave e richiede un intervento e un impegno urgenti e pragmatici.

Affido nelle mie preghiere quotidiane lei e tutti i sacerdoti a Maria, mediatrice di grazie e aiuto dei cristiani.

Che Dio la benedica.