PG. I VESCOVI EUROPEI DANNO UN ASSIST AI NUOVI NEGRIERI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo letto su Vatican News questa notizia, che ci ha non poco stupito. La riportiamo in calce, per chi avesse voglia di documentarsi. In pratica, una ratifica del faticoso lavoro dei trafficanti di merce umana. Non una parola sul contrasto a questo commercio vergognoso, non una parola – come quelle pronunciate molte volte da vescovi e cardinali africani per dissuadere le persone in Africa da pagare migliaia di euro ai nuovi negrieri per essere trasportati in Europa, con la complicità delle ONG. No. Abbiamo chiesto a Pezzo Grosso, che certamente ne sa più di noi, una spiegazione. Eccola.

Caro Tosatti, queste, come dice il titolo, sono le preoccupazioni dei vescovi. Ma solo quelle apparenti, quelle dichiarate intendo. Le vere preoccupazioni sono altre, che sintetizzo in breve senza troppi commenti. Io credo che i lettori di Stilum Curiae non ne possano più di leggere le sciocchezze infinite che arrivano da Oltretevere. Vediamo.

Anzitutto il personaggio dagli improbabili capelli corvini lucidati di fresco è il quasi sessantenne segretario generale del Comece, Manuel Barrio Prieto, teologo, ma anche psicologo e psicoterapeuta.

E’ importante perché esser uno psicoterapeuta per lavorare oggi in ‘sto pontificato, non è roba marginale.

O si è squilibrati o psicoanalisti. Ovviamente il suo background (oltre agli studi alla Gregoriana) è stato nell’ambito dello “psicoecumenismo “, quale direttore del segretariato per il dialogo ecumenico ed interreligioso, considerato il “cortile dei gentili” per l’ingresso nella chiesa delle nuove eresie.

Ciò detto, se il lettore avrà la voglia di leggere quello che dice qui, non troverà altro che le indicazioni date da venti anni dai Segretari ONU (Kofi Annan, Ba-Ki-Moon ecc).

In pratica dichiara che sono necessarie migrazioni pianificate, continue, rapide e sicure…nulla di nuovo da ben sette anni. Ora, rapidamente, due considerazioni e una conclusione.

– Prima considerazione: ma perché migranti dovrebbero continuare a voler venire nel nostro paese dove si muore di pandemia e di fame? (come ha anche ricordato recentemente il papa stesso).

– Seconda considerazione: ma i migranti non potrebbero cominciare a sospettare che li stiano reclutando per una prossima possibile “guerra civile”? Perché altrimenti? qui non c’è lavoro e le varie casse integrazioni previste, qui da noi, per lavori manuali si aggirano interno a valori corrispondenti al 50% (o più) degli attuali lavoratori, per tempi al momento imprevedibili?

Ho passato qualche momento a domandarmi perché questo monsignore dai capelli tinti di nero faccia queste dichiarazioni in questo momento.

Ed ho finalmente avuto l’illuminazione, l’intuizione che spiega il perché. Anche lo Stato Vaticano sta preparando la cosiddetta fase tre che tutti gli stati stanno affrontando (- la fase uno è la soluzione del problema sanitario pandemia.- la fase due è la sopravvivenza economica grazie agli aiuti di Stato, della Bce, ecc.- la fase tre è la ripresa economica fondata sulle proprie risorse da far ripartire).

Per il Vaticano la fase tre consiste nella ripresa delle attività economiche lucrative che sa gestire. Cioè le migrazioni, grazie al traffico delle ONG para ecclesiali.

Capito Tosatti? “E’ il business, bellezza! “ Altrimenti come si paga la verniciatura settimanale dei capelli questo teologoecumenico psicoterapeuta?

Suo Pezzo Grosso

Comece: per i migranti coesione europea e sbarchi rapidi e sicuri

Guardando l’attuale situazione migratoria in tempo di pandemia, i vescovi europei esprimono la loro posizione su quanto accade nel Mediterraneo e nei porti libici: al centro la richiesta di un meccanismo di solidarietà concertato tra gli Stati membri dell’Ue e che si attivi in automatico in caso di emergenza in mare

“La pandemia non dovrebbe essere una scusa per lasciare che gli esseri umani muoiano nel Mediterraneo”, così il Segretario Generale della COMECE – la Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea – padre Barrios Prieto. In riferimento ai molti migranti che negli ultimi giorni non sono stati fatti sbarcare in modo tempestivo e sicuro nel porto più vicino dell’Unione europea, la COMECE chiede “un meccanismo di solidarietà prevedibile concordato tra gli Stati membri”.

Porti sicuri e vicini La Commissione condivide le preoccupazioni espresse di recente dalla Conferenza Episcopale Maltese sulla sorte di 47 persone bloccate per giorni su di una nave di salvataggio di una ONG – in una situazione estremamente precaria nell’area di ricerca e soccorso affidata a Malta (SAR) – e infine ricondotte in Libia. L’Unione europea dovrebbe sostenere i suoi Stati membri nell’assicurare lo sbarco rapido e sicuro dei migranti e dei richiedenti asilo nel porto più vicino e sicuro, “che dovrebbe essere un porto europeo – afferma padre Manuel Barrios Prieto – perché i porti libici non possono essere considerati sicuri”. Come richiesto dalla Risoluzione MSC.167(78) del Comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale, le persone salvate in mare possono essere fatte sbarcare solo in un porto sicuro. “I migranti – prosegue il Segretario Generale della COMECE – e i richiedenti asilo sono spesso sottoposti a torture, violenze e trattamenti disumani quando vengono riportati nei Paesi dai quali si sono imbarcati”. Risposta comune alla migrazione forzata Per evitare che il Mediterraneo si trasformi in un grande cimitero, la COMECE invita l’Unione Europea e i suoi Stati membri a lavorare per una risposta comune alla migrazione forzata, stabilendo “un meccanismo di solidarietà prevedibile concordato tra gli Stati membri per far fronte alle situazioni di emergenza dei migranti vulnerabili, in difficoltà in mare”. Non lasciare nessuno indietro Nonostante le difficoltà causate dalla attuale pandemia di Covid-19 a tutti gli Stati membri dell’UE, la COMECE ricorda che i principi umanitari dovrebbero sempre prevalere. “Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro – dice ancora padre Barrios – compresi i migranti in una nave di salvataggio”. Come Papa Francesco ha ricordato a tutti noi nel suo Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 2019, “non si tratta solo di migranti”: si tratta di ” fare in modo che nessuno sia escluso”. Dignità e rispetto dei diritti di tutti L’Unione europea è una comunità di valori e di principi con la comune consapevolezza che gli esseri umani sono uguali in dignità e meritano il rispetto dei loro diritti e la protezione, soprattutto quando si trovano in una situazione di elevata vulnerabilità.

