ATTACCO ALLA MESSA IN LATINO? NON È ESCLUSO. LETTERA AI VESCOVI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’opera di demolizione dell’attuale Pontificato nei confronti di quanto è stato fatto da Benedetto XVI per un equilibrio all’interno della Chiesa fra anime e sensibilità diverse è in pieno svolgimento, a dispetto delle molteplici crisi e problemi che assillano la Santa Sede. Anzi, si potrebbe dire che questo è l’unico cantiere in cui l’attività non si arresta, né giorno né notte. Dal sito Messa in Latino vi proponiamo notizie che concernono un probabile attacco al Motu Proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI, che liberalizzava l’uso della messa Vetus Ordo, senza che l’ordinario della diocesi desse il suo permesso. Un questionario è stato mandato a tutti i vescovi, per sapere come si attua il provvedimento. E a questo siamo; ma le preoccupazioni esistono, e il fatto che il liturgista Andrea Grillo (che sta alla liturgia come i Centri Sociali stanno al dialogo democratico) esulta già su Facebook, annusando guai e restrizioni per quei cattivoni (anzi Kattivoni) che si ostinano a celebrare e seguire la messa di sempre. Con buona pace di Benedetto XVI, a cui non verrebbe risparmiata neanche questa ulteriore amarezza…buona lettura.

Carissimi Amici,

dopo aver pubblicato le traduzioni della lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) alle Conferenze Episcopali e dell’accluso questionario sull’applicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum, desideriamo ora aggiungere qualche ulteriore aggiornamento sulla complessa e delicata vicenda. La redazione di Messa in Latino, infatti, è venuta a conoscenza di alcune informazioni che giudichiamo attendibili. Eccole:

1) risulterebbe che nella decisione di effettuare il sondaggio sull’applicazione del Motu Proprio, e nella successiva redazione del questionario, non sia stato mai coinvolto, nemmeno indirettamente, l’Ufficio della CDF che corrisponde all’ex Commissione Ecclesia Dei. La ex-Commissione ne sarebbe stata semplicemente informata (non sappiamo se, addirittura, a cose fatte);

2) l’interrogativo se l’operazione preluda ad un attacco al Motu Proprio circola anche in Vaticano. La risposta che prevalentemente si dà a tale domanda sarebbe: “non subito…”;

3) sul versante delle dinamiche interne alla Santa Sede, risulterebbe che la lettera-appello del prof. Andrea Grillo contro le recenti integrazioni del Messale del 1962, di cui si è parlato in rete nelle scorse settimane (la trovate qui, con la risposta non ufficiale, in francese, di mons. Markus Graulich, Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi) – lettera sottoscritta da alcuni studiosi di fama, come padre Augé; ma anche da un numero significativo di allievi dello stesso prof. Grillo, tuttora assoggettati alla sua autorità accademica – avrebbe avuto un seguito, nel senso dell’avvio di un’istruttoria sul caso, con il coinvolgimento di tutte la Congregazioni menzionate nella lettera-appello (la CDF e la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti), nonché della Congregazione per l’Educazione Cattolica;

4) tuttavia, il probabile brodo di cultura del questionario sarebbe lo stesso nel quale si forma e viene divulgato il pensiero del prof. Andrea Grillo: il quale, non a caso, ha salutato con grande soddisfazione, sulla sua pagina Facebook, la notizia:

Intrecciando la lettura del questionario con queste informazioni, non riusciamo a soffocare il timore che esso rientri fra quelli studiati per dare un certo qual risultato preconfezionato, gradito agli estensori; e che questo risultato potrebbe consistere nella “constatazione” del fallimento del Motu Proprio (fallimento che si collocherebbe sul piano della riconciliazione liturgica, del mutuo arricchimento delle due forme del rito romano, e, soprattutto, sul piano pastorale e della formazione sacerdotale…). Se così fosse, dato che il Summorum Pontificum, invece, ha riunito un vastissimo popolo di fedeli, ed è stato un grande successo sia pastorale, sia sul piano delle vocazioni, si tratterebbe di una colossale mistificazione della realtà, forse destinata a giustificare un intervento riduttivo della portata del Summorum Pontificum, ed una qualche ripresa del metodo indultista. Se non peggio…

Che dire, di fronte a tutto ciò? Che il popolo del Summorum Pontificum fa sapere da subito a tutti gli interessati che, se le cose stanno davvero così, sono stati sgamati. E che questo popolo farà di tutto per non comportarsi come le vergini stolte.

La Redazione

