LAPORTA: L'ITALIA AL TEMPO DEL IV REICH. VOGLIA DI CENSURA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci offre una riflessione sulla situazione attuale del Paese, legata al Covid 19, e soprattutto allo stato lamentevole dell’informazione, e del servizio assai scadente che viene reso all’opinione pubblica. Buona lettura!



Dedicammo quattro puntate ( prima , seconda , terza , quarta ) ad aspetti del Covid-19, indipendenti dalle origini del virus, naturali o artificiali che siano. Ci siamo concentrati sulla guerra disinformativa, parallela al tentativo di utilizzare il virus per impossessarsi delle ricchezze italiane. Lo ripetiamo: non ci interessano affatto le origini del Covid-19. Osserviamo i dati di fatto sotto i nostri occhi.

Abbiamo un governo tanto incompetente quanto autoritario. Abbiamo un’opposizione degna del governo. La nazione italiana rischia d’esplodere mentre Stato e Regioni s’accapigliano e l’«informazione seria» distorce le notizie a favore del proprio padrone, senza curarsi dei cittadini, salvo arrogarsi il diritto d’essere essa stessa – l’«informazione seria» – a dare la patente d’attendibilità alle notizie su Internet.

Urge una guida politica e, se i laici permettono, anche religiosa. Non c’è né l’una né l’altra, anzi ambedue le rispettive classi dirigenti – politica e religiosa – appaiono superflue quando non dannose e pericolose. Ciò ha portato, come abbiamo sottolineato più volte, a uno sviluppo paradossale quanto illegale. La Costituzione è stata accantonata e le stesse vestali che s’ergevano a custodi della “Costituzione più bella del mondo” oggi sono alla ricerca di un novello “uomo della Provvidenza”, da scegliere tra le foglie d’una medesima piana velenosa, il globalismo, nonostante sia palesemente fallito per un incidente, neppure dei più catastrofici fra quanti hanno afflitto l’Umanità.

Il regime cinese, il più criminale della storia, in confronto al quale Urss e III Reich messi insieme erano due bocciofile, ci sta portando verso uno scontro nucleare, mentre i nostri cicisbei continuano a darci e dirci stupidaggini e falsità.

L’Italia è nella UE e la UE ha tentato di soffocarci. Questo non va dimenticato – mai – anzi occorre agire, incominciando a stilare l’elenco delle quinte colonne che operano contro l’interesse comune.

Il ricordo dell’atteggiamento passivo dei vertici UE e Nato non è cancellato dalle tardive scuse all’Italia della tedesca Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE. Le sue scuse non attenuano l’aggressività finanziaria di Germania e Olanda, il IV Reich odierno. La NATO, a sua volta, svegliatasi dopo l’intervento russo a favore dell’Italia, non ha tuttavia fatto quanto avrebbe potuto in altri tempi; oggi è oramai comatosa.

Norme speciali sono state imposte da Giuseppe Conte, contro la Costituzione. Lo affermano autorevoli giuristi, come Sabino Cassese , il quale non va a cena né con Matteo Salvini né con Giorgia Meloni. D’altronde nessuno dei due è in grado di argomentare credibilmente sulla Costituzione violata né di mobilitare, come si dovrebbe, l’Italia contro il colpo di Stato in corso.

Sabino Cassese boccia e bacchetta l’avvocato del popolo: «Da palazzo Chigi continuano ad arrivare norme incomprensibili, scritte male, contraddittorie, piene di rinvii ad altre norme». Che cos’altro aggiungere per svegliare Sergio Mattarella?

Alle norme anticostituzionali s’affianca la propaganda bellica, come durante qualunque conflitto. La differenza, rispetto al passato, la fa Internet, la cui diffusione orizzontale di notizie e dibattiti non consente d’affiggere manifesti col “taci, il nemico ascolta”, come usava Benito Mussolini. Per tale ragione cresce da tempo l’irritazione dell’«informazione seria». Umberto Eco insultò il popolo web, definito “webeti” da Enrico Mentana.

La fiducia degli italiani nell’«informazione seria» è tuttavia a zero. Si rende quindi necessaria una propaganda martellante a sostegno della «(dis)informazione seria». Siamo sicuri che i lettori/ascoltatori la bevano?

C’è una battaglia in corso, nella quale la pubblica opinione la si vuole nel ruolo di vittima perdente. Per comprenderne i contorni è opportuno vedere questo video, suddiviso in tre parti per agevolarne la fruizione ( PRIMA PARTE , SECONDA PARTE , TERZA PARTE ). Massimo Mazzucco, l’autore, paventa una vasta manovra, della maggioranza e di Mediaset, per imporre una censura “telegenica”, il cui autoritarismo sia dissimulato dietro uno “stato di necessità”, a similitudine di quando salmodiavano “lo vuole l’Europa”, “lo vuole il mercato” e, in tempi più lontani, “Vota DC, Dio ti vede”. Oggi il grido di guerra è “No Fake News”. Eppure anche i bambini hanno compreso che quando usano l’inglese è per coprire fetori insopportabili.

L’operazione di condizionare la pubblica opinione è partita male con lo scontro tra La Stampa e (addirittura!) il ministero russo della Difesa . L’epica battaglia s’è conclusa nel silenzio dell’«informazione seria» e dell’ordine dei giornalisti. Silenzio davvero strano, di vestali altrimenti vocianti e sovente persecutorie in nome della sacra “libertà di stampa”.

Le vestali in realtà persero la verginità da tempi immemorabili, per vis grata puellae, violenza gradita, anzi prezzolata.

Dopo la fine della guerra, gran parte degli organi informativi finirono nelle mani dei servizi segreti dei paesi vincitori: USA, Gran Bretagna e Unione sovietica, alle quali si sono affiancate Francia, Germania e infine Russia. CIA e KGB, nelle vecchie e nelle nuove vesti, fanno da padroni.

Pochi oramai ricordano che a Roma, in via Dandolo 8, nel dopoguerra stamparono il quotidiano Daily American per la comunità statunitense romana. Landon K. Thorne, il proprietario, fondò la Daily American Printing Company, rilevando le tipografie di Stars&Stripes, giornale delle forze armate USA, collocata a bordo d’una portaerei.

Dopo il 1969, la tipografia fu gestita dal figlio di Thorne, David, il quale sarebbe diventato ambasciatore a Roma, durante il regno di Obama, mentre destabilizzarono la Libia, ai nostri danni nel 2011, con la complicità di Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi.

Per comprendere quale fosse il “giro”, occorre ricordare che Julia, sorella di David Thorne, è la prima moglie di John Kerry, avversario liberal del repubblicano George Bush jr. nella corsa alla Casa Bianca.

Il tipografo (poi ambasciatore) David Thorne era di larghe vedute, amava destra, sinistra e centro. Concesse infatti la tipografia per stampare tre giornali italiani, il pacciardiano Nuova Repubblica, Notizie Radicali e, incredibile a dirsi, Lotta Continua di Adriano Sofri, il cui piombo tipografico precedette quello dei suoi killer su Luigi Calabresi. Per comprendere quanto fosse singolare la convivenza dei tre giornali in casa Thorne, ricordiamo che i comunisti volevano Randolfo Pacciardi in galera per golpismo.

Sofri affermò che la tipografia di Lotta Continua non era a via Dandolo 8, ma un po’ più in là, in via Dandolo 10, dove però la saracinesca era sempre abbassata, a similitudine di quanto la Giustizia si sia abbassata per lui. Non di meno il giornale di Sofri accusò Nuova Repubblica di essere stampato dalla CIA. Come dubitarne?

Nel frattempo il KGB non pettinava le bambole. Antonio Selvatici pescò negli archivi di Praga i documenti che dipingevano un venerato maestro del giornalismo, Corrado Augias, tutt’ora in cattedra, quale “agente Donat” ai bei tempi della Guerra Fredda. Apriti cielo, tutta la Stampa, pardon “stampa” insorse e in quel caso nessuna lettera del ministero russo della Difesa li tacitò. L’Unione sovietica durante i meravigliosi anni di piombo tenne a battesimo e finanziò almeno tre giornali italiani, proteggendone i sicofanti se obbedienti. Nel dossier Mitrokhin sono elencati almeno quattro giornalisti al servizio del Kgb.

Oggi il ministero della Difesa russo prende a ceffoni e mette sull’attenti l’«informazione seria» . Dopo tutto i servizi segreti comunisti si sentirono a casa loro in Italia per tanti anni. È quindi inutile stupirsi se i loro epigoni lo sono ancora.

Sarà paradossale ma questa forza dei russi è oggi in certa misura garanzia che il bavaglio, temuto da Mazzucco, potrebbe non funzionare, diventando persino controproducente. Si pensi a un sito col server a Mosca che spara a palle incatenate, senza possibilità d’oscurarlo, sulla «(dis)informazione seria»; a taluni verrà l’orticaria solo a pensarci.

E che dire delle vestali della Costituzione e del diritto che non si strapparono le vesti quando si seppe che Antonio Di Pietro preannunciò l’inchiesta Mani Pulite al console degli USA a Milano? A essere esatti so lo la cosiddetta destra reagì . Perché non interessava la cosiddetta sinistra? Abbiamo un giornalismo oscillante con disinvoltura fra Mosca e Washington, senza escludere Berlino e Parigi, più recentemente anche Pechino e i palazzi della finanza, fra una leccata e l’altra alle terga grinzose dell’ebreo collaborazionista dei nazisti, Georgy Soros , trattato con più riguardi di quanti ne hanno usati a S. S. Pio XII di venerata memoria, da eminenti ebrei e sedicenti cattolici.

D’altronde se siamo al 43esimo posto al mondo per la libertà di stampa, prima del Botswana, un motivo deve pur esserci. La malattia della nostra libertà di stampa è più grave del Covid-19. Oggi, a distanza di oltre due secoli, la nostra libertà è infinitamente più limitata rispetto a quanto pretese e ottenne Thomas Jefferson, col Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti: «Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti». Jefferson scrisse da Parigi per indirizzare il Congresso, il 13 Ottobre 1785: «Un governo dispotico deve sempre mantenere una sorta di esercito permanente di giornalisti e scrittori che, senza alcun riguardo per la verità o quella che dovrebbe essere la verità, mettano sui giornali quello che potrebbe servire ai suoi ministri. Questo è sufficiente a ingannare la massa dei cittadini che non hanno così più i mezzi per distinguere il falso dal vero, nei vari articoli di un giornale».

Va bene, i lettori di SC obietteranno che Jefferson fu massone e sostenne la Rivoluzione Francese. In queste ore possiamo tuttavia comprendere quanto Jefferson avesse ragione e quanto inutile sia, anzi dannoso, professare una religione riconosciuta dallo Stato, se i suoi pastori – cattolici, ebrei e mussulmani – arretrano, quando non sono complici d’un cicisbeo della provincia di Foggia.

Nessuno può dire che cosa in futuro inventeranno per ingannare il popolo. Noi abbiamo esaminato che cosa stanno facendo e vedremo quanto hanno fatto in un passato più o meno recente, risalendo fino a S.S. Pio XII di venerata memoria, sperando di ispirare qualche emulo, chissà. (5- continua)

Piero Laporta

www.pierolaporta.it



