GOTTI TEDESCHI E IL 25 APRILE. CATTOLICI, IMPARIAMO DALL’ANPI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il professor Ettore Gotti Tedeschi ci ha inviato una sua riflessione legata alle celebrazioni del 25 aprile, e alle norme che regolano la proibizione per i fedeli di assistere alla messa. Buona lettura.

§§§

Coraggiosa “resistenza” dell’ANPI verso la più discreta “resistenza” cattolica. Forse, prescindendo dalla differenza di compattezza ideologica e forza di moral suasion, dovremmo prendere esempio.

Caro Marco, un’incoraggiante speranza di poter tornare a Messa presto (Dio solo sa quanto io personalmente ne ho bisogno) sta nella notizia che dopo, e grazie al 25 aprile, le chiese “potrebbero” riaprire per le funzioni religiose.

Ho detto “potrebbero”.

Ciò potrebbe avvenire grazie all’ANPI ( Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ).

Infatti la possibile riapertura non sembra esser frutto di un successo della diplomazia vaticana, ma una conseguenza logica di estensione della concessione alle funzioni religiose dell’insistenza dell’ANPI a pretendere le celebrazioni del 25aprile, nonostante le ragioni del contenimento del contagio. Lo scrive Francesco Giubilei su Il Giornale di oggi, 23 aprile.

Se questa autorizzazione venisse data ufficialmente, con una specifica governativa norma e procedure da osservare, dovremmo esultare, e ringraziare anche l’ANPI.

Vorrei dare un contributo al convincimento generale che la “resistenza” che dovrebbe fare il mondo cattolico, ha fondamenta, e che questa estensione di libertà (con tutta la prudenza necessaria nelle procedure organizzative) alle funzioni religiose, sia meritevole, da più punti di vista.

La specifica “resistenza” cattolica dovrebbe prendere esempio dai primi Apostoli (a rischio della loro vita) verso le ingiunzioni, che considerarono ingiuste (nelle circostanze), di non fare apostolato. Negli Atti degli Apostoli (4,18 ), troviamo che, nonostante il Sommo Sacerdote e il Sinedrio avessero severamente proibito agli Apostoli di predicare e “insegnare nel nome di Gesù “, gli Apostoli continuarono a farlo, predicando con fermezza la dottrina della fede, con frutti di conversioni persino straordinari, inattesi.

Il Vangelo narra che il Sommo Sacerdote convocò gli apostoli e disse loro :”Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui ed ecco voi avete riempito Gerusalemme delle vostra dottrina”.

Rispose allora Pietro : “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”, e continuò a farlo (Atti 5,29).

Ora, la resistenza di Pietro e degli Apostoli non era attribuibile a una volontà di rifiutare i loro doveri verso la autorità legittima. Essi rifiutavano di obbedire ad un comando che trovavano ingiusto.

Scrisse San Giovanni Crisostomo (nella sua Omelia sugli Atti degli apostoli, 13) che <Gli Apostoli erano infatti convinti che corrono pericolo coloro che non temono Dio, e che è peggio commettere una ingiustizia che subirla>.

<Il cristiano osserverà esemplarmente la legge dello Stato, ma sa che lo Stato non è giuridicamente onnipotente, non essendo lui la fonte del bene e del male>. L’azione critica verso decisioni politiche riferite alla fede, così come l’obiezione di coscienza, per un cristiano è doverosa. E’ inutile e scontato richiamare il concetto di adeguata massima prudenza per attuare ciò.

Io credo che nel valutare la realtà della applicazione della interpretazione di una norma sociale o politica, che non consente di osservare i doveri che un cristiano sa di avere verso Dio, egli deve saper resistere e saper dimostrare con determinazione l’errore. Certo rispettando le norme e obbedendo alle leggi, ma contestando e resistendo, in modo che appaia a chiunque essere il suo comportamento giusto, spiegabile ed esemplare nella sua applicazione pratica.

Trovo pertanto che la reazione dell’ANPI a norme che potevano impedire, o limitare, le manifestazioni del 25 Aprile, anniversario della Liberazione, sia una lezione utile per noi (intimiditi e divisi) cattolici in questa specifica circostanza.

Anche per noi sarebbe festeggiamento, anche, di un’altra “liberazione”. Osservando le norme di prudenza che ci verranno indicate dal nostro buon senso e dalle indicazioni dei nostri Pastori. Il rispetto della vita, nostra e di quella del prossimo, per noi deve essere esemplare, senza alcun dubbio, soprattutto in questa circostanza.

ettore gotti tedeschi

§§§

