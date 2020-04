CON PRUDENZA, CON SICUREZZA, IN FRETTA: #RIDATECI LA MESSA.

“Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!”, esclamò Frodo. “Anch’io”, annuì Gandalf, “come d’altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti. Ma non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato.”

(Tolkien – Il Signore degli Anelli)

Scrivo queste righe dopo gli ultimi avvenimenti accaduti con l’intervento della Polizia, su delazione di qualcuno, intanto che celebravamo la Messa del 19 Aprile e le polemiche che ne sono seguite.

Alla fine ho deciso di pagare la sanzione. Ho dato a Cesare quel che è di Cesare, ma anche scelto di dare a Dio ciò che di Dio: cioè l’uomo. Ho scelto gli uomini, le persone… il loro bene spirituale, piuttosto che i decreti dell’ultima ora… Mi sarei però aspettato dai Vescovi più coraggio evangelico, quello che tanta parte del popolo di Dio mi dimostra ogni giorno. Non sarà certo per la multa che arretreremo di fronte alla codardia e alla mancanza di capacità di difesa del tesoro più prezioso che Gesù ci ha lasciato, l’Eucarestia, da parte di chi ne aveva l’incarico per la successione apostolica. Ricordo che l’Islam si diffuse rapidamente nel Nord Africa, spazzando via le comunità cristiane più che per la spada, soprattutto per la “dhimma”, la tassa di sottomissione e di “protezione” (sic), che i cristiani dovevano pagare se intendevano restare tali.

I soldi, capite? Per i soldi hanno rinnegato Cristo, il Battesimo, l’Eucarestia…

Se sono arrivato fin qui non è stato certo per voler comparire sui giornali o per voler “disobbedire” all’Autorità… Quale autorità? Con quale autorità? Ma per la percezione immediata, fin dalle prime battute di questo triste periodo, di come i nostri Vescovi non avessero intuito l’inganno. Ma come hanno potuto permettere di equiparare la celebrazione Eucaristica al cinema, alla discoteca, alle sale Bingo…?

L’unica giustificazione che comprendo è quella altrimenti di perdere il sostegno del governo, delle istituzioni circa l’8 per mille, circa eventuali benefici… che purtroppo verranno meno.

Non illudiamoci, è solo l’inizio. Abbiamo capito che pochi sono rimasti a difendere la fede dei nostri padri. Ci faremo più astuti, più prudenti… Entreremo nelle catacombe?

Non abbiamo noi scelto. Questo tempo ci è stato dato.

Alcuni hanno deciso di affermare la fede in Gesù Cristo, Verbo di Dio fattosi carne, vero Dio e vero uomo. Si poteva restare nelle case a cantare sui balconi… oppure tacere in silenzio. Ma siccome Gesù ha detto che se non parleremo noi, grideranno le pietre… siamo usciti allo scoperto.

Abbiamo sbagliato? Forse… non lo so. E’ certo che, piuttosto che stare rintanati nelle canoniche a subire continue omelie laicali, abbiamo preferito ascoltare il grido dei poveri, degli ultimi, dei semplici… che ci chiedevano il Corpo di Cristo, la Confessione… i sacramenti. Abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto di obbedire al comando di Cristo: “Fate questo in memoria di me…” e “Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo”. Questo mi sembra che debbano fare i preti: amministrare i sacramenti: dar da mangiare noi stessi al popolo che ha fame. Fame di Speranza, di Carità, di Perdono, di Vita Eterna. Fame di Cristo.

Lui è l’unico che, morto sulla croce e risorto per noi, ci ha lasciato una eredità viva ed efficace: l’Eucarestia, il suo Corpo Benedetto che ci accompagna per le strade della vita, fino alla fine dei giorni.

Viva Cristo Re… Niente ti turbi, niente ti spaventi… solo Cristo basta!