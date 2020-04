SERGIO RUSSO E IL PAPA: AH, SE CI FOSSE ANCORA PASQUINO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Sergio Russo, lo scrittore artigiano che ormai certamente conoscete, e che avete incontrato diverse volte su Stilum Curiae, ci ha mandato una sua piccola creazione “leggera”, una citazione del famoso Pasquino, la statua vicino a piazza Navona dove il popolo appiccicava biglietti per denunciare – in forma poetica e sarcastica – vizi e vizietti della Roma papalina. Buona lettura…

AH… SE CI FOSSE ANCORA PASQUINO!*… (scriverebbe così):

“A Francé’, tu prima lanci il sasso,

ma poi metti la mano drent’al petto…

Sembra che tu ce provi gusto, e spasso

veder chi t’ha seguito, contraddetto.

Sì… che li credenti credeno a Gesù,

ma no a te, che de noi ridi e fai… cucù!”

Sul sito dell’ANSA si poteva leggere, in data 17 Aprile, questo lancio d’agenzia:

Città del Vaticano: Celebrare la messa senza popolo “è un pericolo”, queste modalità a distanza sono legate “al momento difficile” ma “la Chiesa è con il popolo, con i sacramenti. Non si può “viralizzare [?] la Chiesa, i sacramenti, il popolo”. “È vero che in questo momento” occorre celebrare a distanza ma “per uscire dal tunnel, non per rimanere così” perché la Chiesa “è familiarità concreta con il popolo”. “Questa non è la Chiesa, è una Chiesa in una situazione difficile.” Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia della messa a Santa Marta.

Eppure Bergoglio, soltanto poco tempo prima, aveva emanato – lui per primo – disposizioni per la Città del Vaticano affinché “tutte le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa si svolgessero senza la presenza fisica di fedeli.”

E tuttavia, come se ancora non fosse soddisfatto di aver prevenuto (soggiacendovi!) disposizioni governative in merito, dispone ulteriormente, qualche giorno dopo “l’interdizione a tutti i fedeli di tutte le chiese della diocesi di Roma**”, decreto fatto poi revocare, qualche giorno dopo, facendo credere che il vicario di Roma, il cardinale De Donatis, lui stesso avesse preso autonomamente quella grave decisione di chiusura di tutte le chiese…

La medesima cosa ha comunque fatto riguardo ai sacramenti, facendo sottomettere la CEI al governo, il quale – senza che ne possedesse l’autorità, né tantomeno la giurisdizione – ha vietato la celebrazione della messa e la distribuzione dei sacramenti al popolo, sotto pena di salatissime multe e di denunce.

Era Bergoglio stesso infatti, avendolo ripetuto più volte, a dire che bisognava obbedire al governo (piuttosto che a Dio?!), sottolineando ciò col ricevere pubblicamente ed in maniera ufficiale, il primo ministro Conte in Vaticano…

Ma tant’è… prendendo atto del malcontento del popolo cristiano, Bergoglio con mossa abile – nel migliore e più spregiudicato stile peronista – rigira subito la “frittata”, scaricando tutta la responsabilità sui vescovi italiani, i quali si erano pedissequamente allineati a lui ed al governo…

Che forse Bergoglio abbia pensato, in cuor suo, pressappoco… “se questi cristiani ‘praticanti’ hanno cominciato a pensare che andare in chiesa e a messa è superfluo (poiché così han fatto capire loro i vescovi, “dirottandoli” sulla comunione spirituale e su altre pratiche più o meno intimistiche), allora altrettanto, codesti ‘praticanti’ potrebbero pensare che pure la gerarchia sia superflua… ed anche l’ottopermille!”…

Insomma papa Francesco ha scaricato – una volta di più – in tale caso la responsabilità di una “chiesa gnostica” sui vescovi italiani…

Già, ma guarda caso, appunto su di loro!

E adesso che diranno costoro, in propria difesa, visto che fino ad un attimo prima essi stessi avevano dileggiato e subissato il povero Salvini, il quale chiedeva per i credenti la riapertura, almeno a Pasqua (con le dovute accortezze), delle nostre belle chiese?

In questi giorni sto esaminando un’Apparizione Mariana – di cui al momento non faccio però il nome – ma che è comunque “al di sopra di ogni sospetto”, essendo deceduto quel veggente il 2 maggio 2012 (ben prima della rinuncia di Benedetto XVI, come pure della conseguente elezione di papa Francesco), e già diversi anni addietro già parlava di “pressioni” molto sospette di cardinali, nei riguardi di papa Ratzinger, per farlo dimettere, oltre a delineare il profilo del suo successore: «Scrivi figlio, Io vi chiamo servi inutili, vi siete associati con il “re burlone” a far baldoria, invece di mettere Mio Figlio Gesù esposto e a far penitenza, atti di adorazione, per i peccati che si commettono!…»

(*) Pasquino è la più celebre “statua parlante” di Roma, divenuta figura caratteristica della città fra il XVI ed il XIX secolo: ai piedi della statua infatti (ma più spesso al collo) si appendevano nella notte fogli contenenti satire in versi, dirette a farsi beffe anonimamente dei personaggi pubblici più importanti della Roma pontificia. Erano le cosiddette “pasquinate”, dalle quali emergeva, non senza un certo spirito di sfida, il malumore popolare nei confronti del potere, come pure l’avversione alla corruzione e all’arroganza dei suoi rappresentanti.

(**) Decreto n. 446/20 dell’8 marzo.

(***) Considerazioni in parte tratte da “Fatima”, su gloria.tv

