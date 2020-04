REPORT (TELEKABUL) SVELA I KATTIVONI ANTI-PAPA SEMIBUONO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, cambiano le stagioni, cambiamo noi, l’acqua del fiume non è mai la stessa e l’impermanenza (secondo il buddismo zen) è la regola unica della vita, ma una sicurezza ce l’abbiamo: TeleKabul, la mitica TeleKabul finanziata con i soldi del nostro canone per fare propaganda alla sinistra, di qualunque genre essa sia, persino quella pretesa, non cambia mai, ed è lì, stabile come roccia a spargere le sue semi-verità. Se ne è accorto anche mons. ICS, che ci parla di un programma previsto per questa sera, in cui si parla dei Kattivoni (soprattutto Americani, chi ne dubitava?) a cui non piace papa Bergoglio. E naturalmente, se no che gusto c’è? è un network potente, finanziato chissà da quali magnati, e a tessere la tela chi c’é? Ma mons. Viganò, naturalmente, che nei fumetti religiosi di Telekabul fa un po’ la parte di Macchianera in Topolino…Posto che ci sentiamo a buon diritto membri di questi misteriosi network, chiediamo a TeleKabul di indicarci, con nome cognome e indirizzo i misteriosi finanziatori. Possibile che solo a noi, poveri scemi, non sia arrivato un centesimo di tutti quei dollari? Buona lettura.

Caro Tosatti, stasera su RaiTre viene annunciato (ecco il link) che nella trasmissione Report si parlerà dell’attacco a papa Francesco da parte dei “vermi tradizionalisti” pagati dagli americani naturalmente.

Io credo che si tratti di una operazione mirante a delegittimare Mons. Carlo Maria Viganò. Ma non solo. Essendo una trasmissione in prima serata, il sospetto che ci siano interessi ben precisi è forte.

Chissà se faranno intervenire, a supporto di Bergoglio il solito rag. Bianchi di Bose o Riccardi di Sant’Egidio. In tal caso si potrà capire meglio quali sono questi interessi.

E per riuscirci tireranno fuori John Henry Westen, direttore di LifeSiteNews, che nel video sembra esser molto “agitato”. Io non so se Report ha montato quel servizio ad arte (non sarebbe la prima volta), ma quelle affermazioni espresse in quel modo e con quel clamore servono per dipingere John Henry Westen come un bigotto veterotestamentario. Poi ancora: Benjamin Harnwell. Il “custode” di Trisulti messo lì da Bannon, che non mi pare abbia molta credibilità e dall’intervista non fa grande figura.

Infine si occuperanno del card. Burke e magari del prof De Mattei. Ma l’obiettivo è mons. Viganò.

Quello che ogni spettatore si dovrebbe chiedere è chi ha interesse e perché a finanziare questa trasmissione.

Ecco cosa si trova scritto nel palinsesto di Rai Tre:

“Ancora un lunedì sera in compagnia delle inchieste di Report, in onda il 20 aprile alle 21.20 con una nuova puntata ricca di reportage. Si parte con “Dio Patria Famiglia Spa” di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara e Simona Peluso. Con l’esplosione della pandemia il fronte sovranista che si professa ultracattolico è tornato all’attacco di Papa Francesco. Sui siti della destra religiosa americana non hanno dubbi: il coronavirus è la punizione divina per il tradimento di Bergoglio. È solo l’ultima delle accuse mosse al Pontefice, e arriva dopo i violenti attacchi lanciati contro le posizioni assunte su migranti, divorziati, difesa dell’ambiente e omosessuali. Quello degli anti-bergogliani è un network potente che comprende giornali, siti, associazioni, fondazioni e un fiume di soldi che dagli Stati Uniti negli ultimi anni è approdato in Europa e in Italia. Report svelerà in esclusiva quali sono i gruppi politici italiani sostenuti da Oltreoceano e chi sono i cosiddetti dissidenti da Bergoglio all’interno delle gerarchie vaticane e i leader politici che stanno offrendo sponda”.

Che vogliamo dire di più? Nulla. Ma ci limitiamo a riportare un commento apparso questa mattina su Stilum Curiae, in cui il servizio di TeleKabul-Report veniva analizzato così:

Le solite scemenze. Salvini non è affatto a capo del comitato scientifico della Fondazione Sciacca. Burke se n’è andato dal Dignitatis Humanae Institute per non prestarsi a speculazioni politiche. E soprattutto: non è Burke che ce l’ha con papa Francesco, è papa Francesco che ha trattato a pesci in faccia Burke. Più in generale, il trucco consiste nel presentare con tono scandaloso notizie più o meno artefatte ma normali. Chissà perché nessuno ha mai fatto servizi televisivi per denunciare, per esempio, le cricche anti Benedetto XVI, coi loro papaveri e le loro manovre internazionali nell’ombra.

Già, chissà perché? Bella domanda...

