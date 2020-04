LAPORTA: SI ATTENDE DI NUOVO UN UOMO DELLA PROVVIDENZA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il generale Piero Laporta continua la sua riflessione sul Covid 19, la crisi mondiale e le sue ricadute in Italia. Una riflessione estremamente lucida e interessante, che illumina prospettive e scenari tutt’altro che rassicuranti. E ci permettiamo di offrire qui uno spunto di riflessione ulteriore. E cioè che la prima vittima illustre, nel nostro sventurato Paese, della pandemia di Covid 19, è stata la Repubblica, la democrazia parlamentare nata dalla Costituzione repubblicana e che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Nel momento in cui il Parlamento viene di fatto esautorato, e gli viene impedito di votare e di indirizzare il Governo su questioni internazionali che obbligheranno il Paese per il futuro, muore la democrazia che abbiamo vissuto. E muoiono i diritti dei cittadini. Buona lettura.

§§§

La guerra nella quale siamo immersi non risponde ai nostri stereotipi cinetelevisivi: né cannoni, né bombe. Tutta l’area del G20, salvo la Turchia per libera e scellerata decisione del dittatore Recep Tayyip Erdogan, non conosce la guerra dal 1945.

Il G20, il mondo industrializzato, rifiuta la guerra in casa propria. La guerra militare destabilizza l’area investita; essa quindi non può e non deve interessare il mondo industrializzato. La destabilizzazione può persino armare le classi sottomesse, fornendo quindi loro la possibilità di ribellarsi. La lezione ricevuta dalla Rivoluzione di Ottobre è stata appresa e messa a frutto.

Si può tuttavia portare la guerra militare fuori dai confini del G20. Essa ha obiettivi politico territoriali definiti. Erdogan vuole la fascia della Siria dal Mediterraneo fino all’estremo confine opposto. George Bush, padre e figlio, poi Bill Clinton smembrarono l’ex Jugoslavia, ponendo le nuove entità statali sotto l’influenza tedesca, come esattamente si proponeva Adolf Hitler.

Fallita la prima guerra in Iraq, nel 1991, da parte di George Bush padre che non riuscì ad imporre il suo controllo su Saddam Hussein, il figlio nel 2003 scatenò una guerra per conquistare l’Iraq; un totale fallimento militare, politico e disastrosamente economico.

La guerra militare si propone sempre (sovente invano) la massima rapidità, perché è costosa e logora sia il vinto che il vincitore. Essa procura lutti e distruzioni, sacrificando innumerevoli vite di giovani; i suoi nefasti sono immediatamente palpabili e, come si è detto, mette le armi nelle mani del popolo che potrebbe rivolgerle contro il potere.

Tutt’altra cosa è la guerra economica.

Non ha obiettivi percepibili dalla massa. È assoggettabile alla disinformazione di prezzolati “esperti”, “professori” e “giornalisti”. I costi, impossibili da computare mentre è in corso, si palesano quand’è conclusa, com’è accaduto alla Grecia. Non ha bisogno di sacrificare giovani vite; non necessita di armi né di violenza, apparentemente.

In realtà la violenza economica è solo più impalpabile ma non meno cruenta di quella militare: schiavismo, sfruttamento, disoccupazione, fallimenti, espropri, suicidi, droga, aborto, sterilizzazioni forzate, alcolismo, ebetismo, conflitti sociali, deportazioni di massa. In questo modo si spalmano milioni di vite sofferenti, di esistenze distrutte, su una quantità di eventi diversi e non immediatamente correlabili.

La guerra economica è tecnocratica. Le intelligenze artificiali sostituiscono portaerei e missili; la finanza internazionale fa a meno degli stati maggiori, a meno che…

Le menti che governano questa guerra sono finissime e spietate, non possono tuttavia prevedere tutto; i macro scenari possono sconvolgersi per un dettaglio imprevisto. In tal caso interviene la forza. Si ricatta il banchiere che non accetta il gioco e lo si distrugge moralmente e fisicamente; si uccide lo statista dissenziente; si incendia un continente se i suoi governanti esitano; si scatenano guerre per terrorizzare la gente e spingerla dove si vuole; si costituiscono reti internazionali di negrieri, ripagati dai complici nei porti di sbarco col denaro guadagnato sulla pelle dei deportati.

La guerra economica non ama la luce. Non udirete mai alcun politico collaborazionista evocarla. Non di meno l’opinione pubblica percepisce sempre più nettamente la sua presenza – come fosse un gas tossico, inodore e insapore – mentre ti toglie le forze. Oggi, di fronte al virus – non importa se naturale o artificiale – cadono le maschere dei nemici e la servile disinformazione rozzamente si manifesta ovunque il Potere pone le mani. Non tutto però scorre secondo le previsioni.

La ragione è almeno duplice.

Un tempo accedevano ai governi brillanti politici o oppure brillanti generali. Quand’era necessario, si lasciavano le poltrone a imbecilli senza spina dorsale ubbidienti agli ordini dei brillanti burattinai.

Oggi il gioco politico è più sofisticato. Finché è possibile, puoi mettere un imbecille incompetente al vertice di un dicastero economico, per teleguidarlo col cellulare mentre partecipa a riunioni internazionali di cui non capisce assolutamente nulla. Prima o poi tuttavia sono necessari tecnocrati di alta scuola che spingono più in là i politici diprofessione.

Politica, finanza e speculazione sono un unico sistema; a giochi fatti tuttavia il politico diventa superfluo, come d’altronde la democrazia. Fin quando è possibile la finanza non si cura della coloritura di partito del politico bensì del suo spirito di obbedienza, avvalendosene finché è utile.

È stato fatto così da almeno quaranta anni in Italia, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Germania. Noi italiani siamo tuttavia diventati un paradosso persino divertente.

Non importa se il virus sia naturale o artificiale: esso svela – si osservi l’Italia – la totale assenza di guide politiche affidabili in un momento di acutissima crisi. Siamo sull’orlo della rivolta, se mancherà il latte per i bambini e un piatto di maccheroni per i genitori. I politici infingardi sanno che la crisi, spinta alle sue estreme conseguenze, porta in casa la violenza. Quanto avvenne in Grecia è nulla rispetto a quanto potrebbe accadere in Italia.

Ecco perché. come abbiamo scritto concludendo la scorsa puntata, è nuovamente alle viste l’uomo della Provvidenza, nel 2020, dopo un secolo, esattamente nel solco del 1920.

Sarà sufficiente? Non è affatto detto. Occorrerà un diversivo. Non abbiamo la sfera di cristallo per prevedere quale sarà. Possiamo tuttavia guardarci indietro per comprendere quali mosse possa fare il nemico. Ricordiamo la regola fondamentale: risorse e consenso, sono le leve e gli obiettivi del Potere. Le risorse le hanno portate via, ancora una volta. Lo fecero nel 1992-1994. L’hanno rifatto nel 2011. Lo hanno appena ripetuto, col consenso di tanti e nonostante il dissenso disordinato di taluni.

Ora occorre che mantengano il consenso e distraggano i derubati fino a farne loro sostenitori.

(3- continua)

Piero La porta

www.pierolaporta.it

