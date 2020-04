OSSERVATORE MARZIANO CI AVVERTE: OCCHIO A CIÒ CHE PREPARANO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano ci ha mandato un report particolarmente inquietante su ciò che ci attende nel futuro immediato, dopo che la frenesia legata al Coronavirus si sarà attenuate e spenta, e – approfittando dell’emergenza ci sarà stato chi ha fatto tutti i suoi giochi e avrà steso tutte le sure reti. Buona lettura…

§§§

Caro Tosatti, la nostra “intelligence” ci riferisce dei piani strategici – segreti – su cui stanno lavorando all’ONU, in diretta collaborazione con la nuova sede UNESCO a Roma, l’ex Stato della Città del Vaticano, direttamente con il chairman of the board, George Bergoglio.

Abbiamo avuto accesso a cinque dossier (su un totale di dodici) che vorrei anticipare sinteticamente ai suoi lettori, affinché li commentino con più persone possibili. Ciò per creare un sentimento comune, per riuscire a prepararsi a fronteggiarne l’attuazione, almeno in parte:

– 1°-Verrà avviata a breve una campagna mediatica ( tipo 1984 di Orwell) orientata a convincere (subdolamente) almeno il mondo occidentale della scontata correlazione tra vita umana e vita della natura. Madre terra e animali,per intenderci. Ci verrà spiegato grazie ai grandi leader globalisti ( papa Bergoglio in primis, ha già incominciato), che la pandemia ci insegna che è necessario proteggere il pianeta ( non la creatura umana !) che l’uomo avido egoista,cancro della natura, stava distruggendo, creando gli squilibri che ha causato il virus. L’uomo vorace, mangia ogni tipo di animale vivente, avvelena il suolo, l’acqua e l’aria,creando così il virus e le condizioni di contagio, createsi grazie alla sua ansia di crescita economica a tutti i costi. Verranno proposti studi scientifici che documenteranno la correlazione tra clima e pandemia COVID 19. La piccola Greta verrà sostituita con la figlia di una malata di HIV che testimonierà gli effetti del contagio.

– 2°- Verrà spiegato che per prevenire ogni possibile prossima pandemia, si deve intervenire su clima, alimentazione e nascite Le grandi strategie di soluzione che verranno considerate necessarie ed imposte a giornali televisioni, università ecc. saranno : – decrescita, – solo economia green, – ma soprattutto“ inclusiva”. Inclusiva significa importare immigrati da paesi immuni dal virus in modo di farli accoppiare con donne native, indigene, e risolvere a medio termine il problema immunitario della vostra razza europea.

– 3°- I nuovi governanti non dovranno più essere i vecchi tecnocrati della finanza, ma dovranno esser scienziati (meglio se appartenenti a università americane, quali Stanford, che aprirà presto la succursale italiana nella sede della LUMSA, l’università del Papa), che stabiliranno come dobbiamo vivere, mangiare, copulare, ecc..

– 4°- Si deve realizzare subito una vera cooperazione globale, pertanto dobbiamo facilitare l’affermazione di organismi globali (tipo OMS), e maggiori controlli globali. I sovranismi, si dimostrerà, che sono dannosissimi. Il vostro Salvini, si dimostrerà che è un nemico dell’umanità. La vostra Emma Bonino sarà candidata al Nobel per la Pace, e lo otterrà, sponsorizzata da George e da Crozza.

– 5°- Si deve ridimensionare il ruolo del privato in economia. Il privato è egoista e avido speculatore. Solo lo stato assicura il bene comune. Non essendoci più statalisti nel vostro paese, sarete convinti ad importarne dalla Francia, ovviamente su proposta del Grand’Oriente.

Caro Tosatti, si ricordi che noi, da Marte, vi abbiamo informato; ora fate quello che potete. L’unica persona su cui non saprei darvi un consiglio su come comportarvi è Bergoglio. Vedo che voi in terra state facendo una grande campagna sulle FakeNews, addirittura avete creato una Commissione anti fake news. Perché non pensate a una associazione anti-fakepope ? Ormai è evidente a chi riferisce. Comunque noi vi abbiamo avvisati.

Suo, OM

§§§

