MESSA NEGATA, ORA DI CAMBIARE. BRESCIA, PIACENZA, PRATO, CERVETERI…

A S. E. Rev.ma Monsignor Pierantonio Tremolada Vescovo di Brescia

Oggetto: la vita liturgica durante l’emergenza per covid-19

Eccellenza rev.ma, noi parroci [e rettori di Case di vita consacrata] nel centro storico di Brescia, ci rivolgiamo alla Sua sollecitudine per il gregge a Lei affidato dalla Divina Provvidenza, per manifestarle la nostra grave preoccupazione. Ormai da quasi due mesi, per disposizioni sia delle Conferenze episcopali nazionale e regionale, sia per decisione dell’Ordinario del luogo, non è permesso celebrare l’eucaristia con il popolo. Tale decisione, è stata assunta dall’autorità ecclesiastica ancor prima che un Decreto del presidente del consiglio imponesse eguale limitazione, mentre al contempo si continuava a consentire l’apertura a ristoranti, bar ed altre attività che comportavano forte assembramento di cittadini (si pensi ai numerosi assalti ai supermarket) senza stabilire alcuna norma di contingentamento delle presenze, con evidente discriminazione nei confronti dell’attività di culto. Sin da subito, il divieto di celebrazione dell’eucaristia con il popolo è stato generalizzato, senza distinguere fra celebrazioni con numeroso concorso di popolo e celebrazioni con minimo concorso (si pensi alle s. Messe feriali, che nel centro storico di Brescia vedono la partecipazione di un numero esiguo di persone, distribuite nei grandi spazi delle nostre chiese). Nel susseguirsi di Decreti della presidenza del Consiglio, si è giunti al paradosso che è autorizzato a uscire di casa chi voglia acquistarsi le sigarette o passeggiare l’animale domestico, ma non chi voglia recarsi in chiesa a pregare, con altra evidente discriminazione. Mai si è pensato a proporre la possibilità di celebrazioni con partecipazione contingentata, permettendo ad un numero di persone congruo al fine di mantenere il distanziamento sociale e proteggersi dal contagio, di partecipare all’eucaristia. Le chiese, per grazia di Dio, sono state mantenute aperte. Ciò comporta il paradosso che, a tutt’oggi, se tre-cinque persone si trovano in una chiesa aperta perché vi sono giunte ciascuna per la propria preghiera personale, possono rimanere in chiesa. Ma se si inizia la celebrazione della santa messa, le medesime persone, con il medesimo distanziamento reciproco e munite dei medesimi dispositivi di protezione di cinque minuti prima, non possono rimanere alla celebrazione: la chiesa viene chiusa e si celebra senza popolo. Noi sacerdoti abbiamo vissuto col cuore greve nell’obbedienza alle disposizioni e ciò ha comportato che persino nella s. Pasqua alla quasi totalità dei fedeli è stata negata la possibilità di soddisfare al precetto pasquale («Confessarsi almeno una volta all’anno, e comunicarsi almeno a Pasqua»).

Si pensa alla salute del corpo, e ciò sembra entrare in conflitto con quanto serve alla salute dello spirito. Ma è davvero così? Nessuno di noi desidera esporre i propri fedeli al pericolo o compiere gesti inconsulti. Riteniamo tuttavia necessario seriamente interrogarci su cosa significa – ad oggi – proteggere il nostro popolo. Permettere la partecipazione alla s. messa di piccoli gruppi di fedeli – una presenza contingentata in base alla metratura della chiesa oppure in base al numero dei banchi disponibili (i criteri possono essere più d’uno), nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei necessari DPI, come potrebbe essere considerato un gesto che mette in pericolo il nostro popolo, più che la visita al supermarket o al tabaccaio? In questi giorni, inoltre, la Presidenza del consiglio ha comunicato anche l’intenzione di procedere alla riapertura graduale di alcune attività. Sin da subito, secondo la scelta compiuta dalla presidenza del consiglio, di cui ci risulta difficile l’intelligibilità, si potranno riaprire sul territorio nazionale le librerie: ambienti di solito molto più piccoli delle nostre chiese, nei quali è ben più facile creare assembramento. Perché le librerie sì ed altre attività no? È difficile darsi una risposta. Forse l’Associazione italiana librai ha fatto pressioni presso il governo più di quante ne abbia fatte la Chiesa italiana, per vedere riconosciuti i propri diritti?

Eccellenza, in conclusione, mossi dal desiderio di servire con maggior fedeltà e sollecitudine la missione che ci è stata affidata, ci appelliamo alla sua sensibilità e autorità per chiederLe di ripensare nella nostra Diocesi la decisione della proibizione totale di celebrare l’eucaristia con il nostro popolo, valutando la possibilità di misure più articolate e – a nostro giudizio – più rispettose del Bene del nostro popolo, che sia il suo bene integrale, di salute fisica e e spirituale insieme. E per chiederLe altresì di voler promuovere presso la Conferenze episcopali regionale e nazionale eguale ripensamento. Grati dell’attenzione che Lei, padre e pastore, vorrà dedicare alla presente, la salutiamo in Cristo.