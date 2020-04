RUSSO: LA PROFEZIA DI RATZINGER, LA PREGHIERA DI BENEDETTO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetto XVI sta bene, anche se conduce una vita se possibile ancora più ritirata e isolata di prima, a causa dell’epidemia di Coronavirus che ha fatto la sua comparsa anche oltre le alte Mura del Vaticano. Sergio Russo, l’artigiano scrittore che già conoscete, ci ha inviato una riflessione sulle due persone, il Ratzinger teologo, che profetizzava sul futuro del cristianesimo e della Chiesa, e il fragile Benedetto XVI di adesso, che sostiene la Chiesa con la sua preghiera. Buona lettura.

IERI, RATZINGER FACEVA UNA PREDIZIONE SULLA CHIESA.

OGGI BENEDETTO, DEBOLE E STANCO,

STA PREGANDO E SOFFRENDO PER QUELLA STESSA CHIESA.

Nell’ormai lontano 1969 Joseph Ratzinger, essendo allora solo un giovane teologo, nel concludere un suo ciclo di lezioni tenuto alla radio, fece una davvero singolare previsione sul futuro: «Siamo a un enorme punto di svolta nell’evoluzione del genere umano. Un momento rispetto al quale il passaggio dal Medioevo ai tempi moderni sembra quasi insignificante…» e, passando poi ad esaminare nello specifico la situazione della Chiesa, egli così continuava: «Per me è certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena incominciata. Dovremo attenderci grandi sconvolgimenti. Ma sono altrettanto certo di ciò che rimarrà alla fine: una Chiesa, non del culto politico (avendo ridotto i suoi preti al ruolo di semplici “assistenti sociali”), bensì una Chiesa che rimetterà la Fede al centro della propria esperienza.

E quando le prove di tale periodo risanatore saranno state superate, tale Chiesa, resa più semplice e ricca spiritualmente, ne uscirà grande e affermata…

Gli uomini, evolvendosi in un mondo completamente pianificato, si ritroveranno estremamente soli poiché, avendo perso del tutto di vista Dio, percepiranno davvero l’orrore della propria povertà. Sarà quindi soltanto allora che essi guarderanno a quel “piccolo gregge” di credenti, con uno sguardo nuovo: li vedranno come una speranza di qualcosa che è stata destinata anche a loro, una risposta che avevano sempre segretamente cercata.

Io penso, ed anzi ne sono certo, che il futuro della Chiesa verrà dunque da persone profondamente radicate nella pienezza pura della fede. E non vi saranno più coloro che si “siedono”, senza pensare al tempo che passa, o quelli che criticano di continuo, supponendo di essere pietre miliari infallibili, né ci saranno più coloro che imboccano la strada più facile, che eludono l’impeto della fede, dichiarandola falsa e obsoleta, tirannica e legalistica, o evitando tutto ciò che esige, che ferisce e richiede sacrificio.

Bensì essa ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti, e da una minoranza che rimetterà al centro il suo vero punto d’ancoraggio: la fede in un Dio Uno e Trino, e in Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si è fatto uomo e che ci promette la vita oltre la morte.

Ciò che resterà dunque, sarà solamente la Chiesa di Cristo!»

Mi hanno molto colpito le immagini del Vescovo di Roma, il 15 marzo scorso, nel vederlo camminare da solo (pur se accompagnato dalla sua scorta) per le strade di una Roma deserta, una scena tanto inedita quanto surreale, ed entrare in una chiesa del centro, una di quelle chiese romane che, soltanto qualche giorno prima – ma invano – lui stesso aveva cercato di chiudere ai fedeli (vedi la vicenda del Vicario di Roma, il cardinale De Donatis, che con decreto n. 446/20 dell’8 marzo disponeva “l’interdizione a tutti i fedeli di tutte le chiese della diocesi di Roma”), decreto poi prontamente revocato, evidentemente a motivo delle forti rimostranze dei credenti romani.

E rivederlo ancora, quel Vescovo di Roma, qualche giorno dopo, la mattina del 25 marzo, recitare l’Angelus davanti ad una piazza San Pietro pressoché deserta, completamente vuota, quasi concreta immagine della “desolazione”…

Già, la desolazione!… Eppure c’era molta più allegria e spensieratezza, soltanto qualche tempo prima, quando il 7 ottobre scorso, nella basilica di San Pietro, centro della cristianità, luogo santoper eccellenza, veniva portato in processione, all’interno di quelle sacre e venerande mura, il feticcio cosiddetto della “pachamama”…

Secondo alcune autorevoli e competenti voci, ciò che fu perpetrato quel giorno, in quella stessa basilica, bagnata dal sangue dei martiri e che ha visto ben altri più sacrali ed augusti riti, fu un vero e proprio “abominio”…

Già, l’abominio!… Che ci sia forse una certa correlazione fra questi due concetti: abominio e desolazione, e che l’una sia come una conseguenza dell’altro?

Beh, è adesso inevitabile che mi vengano alla mente quelle gravi ed enigmatiche parole del Signore Gesù, dette a riguardo degli ultimi tempi: «Quando dunque vedrete l’abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo (chi legge comprenda)…»

E cosa disse il profeta Daniele, anch’egli a tal proposito?

Lui disse che: «… Nello spazio di metà settimana, farà cessare il sacrificio e l’offerta: sull’ala del tempio porrà l’abominio della desolazione… Aboliranno il sacrificio quotidiano e vi metteranno l’abominio devastante… Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eletto l’abominio devastante, passeranno 1.290 giorni…»

Pertanto adesso, a brevissimo quanto sintetico commento delle suddette parole del Profeta, dico soltanto che: l’abominio devastante, non sappiamo “ancora” in cosa esso potrà consistere, mentre per l’abominio della desolazione, ho provato a darne una seppur timida ed ipotetica interpretazione, ed infine, per l’abolizione del sacrificio quotidiano, al momento ne possiamo avere soltanto una pallida e parziale idea, attraverso il divieto da parte dei vescovi e dello stato, nei confronti di fedeli e sacerdoti, di partecipare insieme a qualunque funzione religiosa, santa messa in primis, sotto pena di denunce e salatissime multe…

Concludo con due scene (tratte dal testo del “terzo segreto di Fatima”, solennemente reso pubblico da san Giovanni Paolo II, il 26 giugno dell’anno duemila) e che a me personalmente vengono sempre più alla mente, nel vedere giorno dopo giorno, sui mezzi di comunicazione, ciò che appunto sta accadendo… «Qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio, quando vi passano davanti: un Vescovo vestito di bianco…» E questa scena mi fa venire in mente papa Francesco che, appena eletto, si presenta ai fedeli come il nuovo “Vescovo di Roma”, giunto lì dalla fine del mondo, e che tuttavia da questo stesso mondo pare non voglia mai distaccarsi, tutto preso com’è, nella sua predicazione, da temi ambientalisti, ecologici, riscaldamento globale, ecc.

Nell’altra scena vedo invece «Il Santo Padre attraversare una grande città, mezza in rovina, e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregare per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino, prostrato in ginocchio…» e qui mi pare di scorgervi il Santo Padre, Benedetto XVI, tutto assorto in preghiera il quale, sebbene fra le lacrime e la sofferenza attuale, già può gioiosamente intravedere l’alba di quella Chiesa, da lui stesso un giorno predetta, che “starimettendo al centro – con fiducia e perseveranza – il suo vero punto d’ancoraggio: la fede in un Dio Uno e Trino, e in Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si è fatto uomo e che ci promette la vita oltre la morte!”

Sergio Russo

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti