IL MANIFESTO DI PAPA BERGOGLIO. (SECONDO MONS. ICS…)

Marco Tosatti

Miei amati Stilumcuriali, Mons. Ics ha trascorso una Pasqua inquieta, turbato dalla lettura di un messaggio che il Pontefice regnante ha inviato, e che è stato ripreso da un articolo del quotidiano iperprogressista madrileno, El Pais. Dalla sua riflessione è nato uno scenario tutt’altro che irreale, anzi. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, allego l’articolo apparso ieri l’altro (12 aprile, giorno della Santa Pasqua) sul quotidiano spagnolo El Pais, che riprende la lettera che Papa Francesco ha inviato ai “movimenti popolari nel mondo”, cioè a tutti i Casarini, chiamandoli appunto: <Cari amici >.

Il Papa li invita alla lotta. Li invita a pensare al giorno dopo il coronavirus e a preparare il progetto (che sarebbe dovuto emergere ad Assisi nell’Economy of Francesco) di sviluppo umano integrale basato su tre T: terra, tetto, trabajo (lavoro).

Il Papa propone il salario universale e invita a “continuare la lotta”. (Di classe? Armata?).

Devo ammettere che mi sono ricordato, e son corso a rileggere, la frase di apertura del Manifesto del partito Comunista di Marx, ora ribattezzabile – Manifesto del partito comunista bergogliano -, che verrà (ritengo) pubblicato presto sull’Osservatore Romano, a sua volta ribattezzato Osservatore Proletario.

Per chi non lo ricordasse, riporto l’introduzione, debitamente modificata (come suppongo sarà)

<Uno spettro si aggira per l’Europa, lo spettro del cattocomunismo bergogliano. Tutte le potenze sovraniste e tradizionaliste della vecchia Europa si sono coalizzate contro questo spettro. Ma è il papa che lo guida ed è tempo che i neo-cattocomunisti espongano apertamente in faccia al mondo il loro modo di vedere, i loro fini, le loro intenzioni, tendenze, e che contrappongano alla favola dello spettro del vecchio superato comunismo, un manifesto del nuovo partito neo-cattocomunista (gnostico) bergogliano. “Proletari di tutto il mondo,unitevi a papa Bergoglio” per sostituire la dittatura della borghesia cattolico-tradizionalista con la dittatura del proletariato concepito dall’Unesco e guidato da Bergoglio. Seguono i 10 punti del programma del Manifesto.

Li riassumo nei verbi usati per ogni punto: Espropriare, Tassare, Abolire, Confiscare, Accentrare, Obbligare, Statalizzare, Eliminare>.

Questi saranno i nuovi 10 Comandamenti?.

(È stato curiosamente censurato il 4° punto del Manifesto originale di Marx, che diceva “Confisca della proprietà di tutti gli emigrati..”. (Forse si prestava ad equivoci?).

E’ stato anche eliminata l’espressione “La religione è l’oppio dei popoli”, per non offendere i musulmani.

e non ci credete, prego, leggete l’articolo qui sotto allegato.

Mons ICS

§§§

§§§

