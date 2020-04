I CRISTIANI CREDONO COSE FOLLI. APRITE LE CHIESE, PER FAVORE.

Marco Tosatti

Ma Dio si può pregare ovunque – mi ha risposto mia figlia quindicenne – che è stata per anni a scuola al Pio IX sull’Aventino, cioè in una scuola gestita da fratelli religiosi (!). (Ed è lì che ha fatto la Prima comunione).

Allora che ti importa se non puoi andare in Chiesa?

Ha ragione. Dio si può pregare ovunque, ed è quello che per fortuna fanno moltissime persone.

Le sue parole sono state in un certo modo provvidenziali.

Mi sono reso conto di come sia difficile spiegare alla gente quanto siano strani, diversi, particolari i cristiani; e i cattolici in particolare.

I cristiani credono cose sbalorditive, e assurde: che una vergine sia rimasta incinta dello Spirito Santo, e che abbia partorito un figlio, uomo e Dio.

I cristiani credono che questo uomo-Dio facesse miracoli incredibili: resuscitasse i morti di quattro giorni, donasse la vista ai ciechi, le gambe agli storpi, e riportasse in vita le bambine morte, per non citare che alcuni fatti riportati dai Vangeli

I cristiani credono che questo uomo-Dio, torturato e messo a morte in croce sia risorto dalla tomba dopo tre giorni, lasciando dietro di sé un oggetto incredibile, la Sindone, che ancora la scienza non riesce a spiegare, né, tantomeno, a replicare..

Ma i cattolici (e gli ortodossi) vanno anche più oltre.

Credono che durante la Messa, – ogni Messa! – , si compia un miracolo incredibile (incredibile, se non ci fossero, a rinforzare la loro fede, miracoli eucaristici, che avvengono ancora adesso); e cioè che l’ostia e il vino diventano (non una simbologia, DIVENTANO) Corpo e Sangue di Gesù Cristo.

E credono che egli sia sacramentalmente in persona in tutte le specie consacrate sulla superficie della terra, nello stesso tempo in cui è sempre in cielo, alla destra del Padre Suo.

Ma è anche nell’ostia, e nel vino, che loro, i fedeli, possono mangiare e bere.

Credono che nell’ostia consacrata, e conservata nel tabernacolo, ci sia Gesù, e che andando in una chiesa nel cui tabernacolo sono custodite ostie consacrate, vadano a trovare Gesù; e allora posso passare del tempo in sua compagnia, perché – È – lì in quel momento, di persona, davanti a me.

Ed è per questo che i cattolici conoscono l’adorazione eucaristica, e la praticano: tengono compagnia – compagnia, fisicamente, personalmente – a Gesù Il Cristo, che non è un qualcosa di diffuso tipo spray sull’orbe terracqueo, ma è lì, di persona, una Persona.

Strane cose, credono i cattolici. E perché credono queste strane cose assurde sono morti, e stanno morendo, e moriranno come martiri. Perché per molti di loro queste cose sono più importanti della vita fisica.

Follia per i gentili, scandalo per i giudei….

Una religione così fisica, così corporea, carnale, così poco “spiritualistica”.

E così poco comoda per il mondo.

Ma – torno alle parole iniziali – sì, è vero, Dio si può pregare ovunque.

Ma Gesù il Cristo, di persona, lo si può incontrare, – e consumare -, lì, nelle chiese.

Che per questa ragione dovrebbero essere aperte, sempre.

Con intelligenza, con cautela, con prudenza, con mascherine e distanze di sicurezza.

Ma aperte.

§§§

Così si sentirono loro, quando lo seppero. “La tomba è vuota. È risorto”.

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti