PORFIRI. QUATTRO REGOLE AUREE PER CERCARE DI CAPIRE LA CINA.

Marco Tosatti

§§§

Quattro cose che ho capito (o almeno credo) sulla Cina

Ho sempre detto, me ne darete atto, che la Cina è complessa ed è difficile capirla dando giudizi affrettati. Anche se non vogliamo, quando parliamo di qualunque cosa siamo ovviamente influenzati dal nostro apparato ideologico e i nostri giudizi sono inevitabilemente più significativi per quello che dicono su di noi che per quello che dicono sull’oggetto del nostro parlare. Detto questo, che vale anche per me; vorrei condividere quattro temi che mi sembra di aver oramai capito bene quando si parla di Cina. Li ho confrontati e valutati, quindi mi sembrano essere abbastanza affidabili, ma come detto prima non posso escludere che in essi ci siano anche alcune mie fisime. Accettate benevolmente anche quelle.

La Cina vive sempre nel paradigma imperiale. Abbiamo ascoltato molte opinioni, specialmente durante le rivolte di Hong Kong, in cui si metteva in dubbio la capacità dei cinesi di poter vivere secondo le leggi della democrazia. Ora, la ideologia della democrazia come panacea di tutti i mali a mio avviso non regge molto, in quanto come ben sappiamo anche essa presenta lati oscuri che vengono accettati quando si pensa a certe possibili alternative. Detto questo, non è lontano dal vero dire che la Cina non si è mai distaccata dal suo paradigma imperiale, anche adesso in cui viene governata da un partito comunista. Mao Zadong era a tutti gli effetti un imperatore, che si mostrava a folle adoranti che lo veneravano quasi come un dio. Un tipo di controllo imperiale lo esercita anche l’attuale presidente, Xi Jinping, che infatti ha trasformato il suo incarico in un lavoro a vita. Non dimentichiamo che tutte le alte cariche del partito operano e alcune hanno vissuto in una zona riservata di Pechino, Zhongnanhai. Questi erano un tempo i giardini imperiali, prospicienti la città proibita.

La parte per il tutto. Vi sarete sorpresi di constatare che, quando si accusa di qualcosa il governo cinese, la risposta invariabile è che gli accusatori “odiano il popolo cinese”. Sarebbe come dire che accusare Matteo Renzi o Matteo Salvini equivale ad odiare il popolo italiano. Certo, a noi sembra assurdo, ma non lo è nella loro prospettiva, in quanto il potere viene considerato quasi come l’essenza dello spirito di un popolo, che lo riassume e rappresenta. Quindi, essendo il potere espressione più alta dello spirito del popolo cinese, criticando questo si critica anche il popolo cinese. Ovviamente per noi il potere è un mezzo non un fine, ma per un cinese esso è molto di più in quanto garantisce alla fine quella “società armoniosa” a cui si riferiva il predecessore di Xi Jinping, Hu Jintao, concetto che è radicato nell’indole cinese provenendo dalla millenaria riflessione confuciana che identificava nei cinque rapporti fondamentali (sovrano-suddito, padre-figlio, marito-moglie, fratello maggiore-fratello minore, amico-amico) il modo per garantire una società ben regolata.

La verità è contestuale. Ci si scontra spesso in Cina con il fatto che la verità sembra sfuggente. Noi siamo abituati al fatto che A è A e che A non è B. Per il cinese il concetto di verità è contestuale e più sfumato. Mara Camelin su koineroma.it osserva: “Piuttosto che ricercare la verità escludendo come falsi vari punti di vista alternativi, il pensiero cinese ha tentato di trovare la verità nella combinazione di teorie parzialmente vere. E’ caratteristico della filosofia cinese il fatto di dare più importanza alla complementarità che al contrasto: spesso teorie e principi possono essere non soltanto differenti, ma anche opposti. Ma ovviamente se sono opposti è necessario che abbiano una base comune, ed è a questa che viene data la massima importanza, e le differenze sono considerate più come complementari che come contrarie”. Quindi, questo dovrebbe farci comprendere come sia necessaria una prudenza ancora più grande quando si tratta con controparti cinesi, ma non perché loro non siano onesti e noi lo siamo, ma perché i termini degli accordi hanno una comprensione diversa che è radicata nel diversissimo panorama filosofico di riferimento. Ecco anche la questione della Cina come patria della falsificazione di prodotti commerciali del tipo più vario. Anche qui, visto dalla parte cinese, la cosa prenderebbe un altro colore, in quanto per loro copiare qualcosa è rendere omaggio all’originale, cioè ti copiano perché ritengono che vale la pena visto la qualitdel prodotto originale.

L’apparenza è sostanza. Se si vive in Cina, come è capitato a me per alcuni anni, si scopre che la vita quotidiana è scandita da tante piccole cerimonie. Quando lavoravo nelle scuole o nelle università, osservavo che non erano apprezzati atteggiamenti informali, che da noi sono ben tollerati. In eventi pubblici c’era sempre un certo protocollo da osservare per onorare gli ospiti, per introdurre la dirigenza della scuola, per fare le foto e via dicendo. L’apparenza è sostanza, anche se essa non è garante di veridicità sottostante, ma va comunque salvaguardata. Questo è il famoso concetto della “faccia”. Un concetto che ora vediamo informare la narrativa e gli sforzi mediatici della Cina per quanto riguarda l’origine del coronavirus e le sue responsabilità. Salvare le apparenze non è fatto per disonestà, ma perché esse preservano quell’ordine supremo che garantisce il retto funzionamento della società e la pace tra i suoi membri.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRA M

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Dispacci dalla Cina, Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti