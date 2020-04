PG: MADRE NATURA (PACHAMAMA…?) SECCATA CON GLI UOMINI, DICE IL PAPA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali Pezzo Grosso ha avuto una segnalazione dall’America, e sembrandogli incredibile, ha voluto controllare. Purtroppo era autentica, ad aumentare il carico di perplessità disagio, angoscia e sofferenza che stiamo vivendo in questi giorni. Per sapere chi è l’autore dell’intervista, potete andare su questo collegamento. Non esaustivo, ma un’idea la dà…E poi anche su questo collegamento, e, soprattutto, su questo collegamento. Buona lettura.

Caro Tosatti, ieri sera, quando un amico americano mi aveva anticipato la notizia qui sotto (parzialmente ) riportata, non ci avevo creduto. Poi stamattina ho visto che si tratta di una intervista di Austen Ivereigh, il biografo-mentore di Bergoglio.

Ho pensato pertanto di girarla a Stilum Curiae. Non credo meriti tanti commenti, è solo una conferma del fatto che la psicoanalisi non dà i suoi effetti; anzi, porta il paziente a interpretare ciò che avviene in funzione del meccanismo che lo psicanalista ha introdotto nel cervello malato del paziente con la scusa di guarirlo.

E questi sono affari del paziente e dello psicanalista.

Ma è indispensabile riflettere su come mai detto paziente sia diventato Pontefice della Chiesa Cattolica.

Dopo la notizia su questa ultima esternazione del pontefice della chiesa di

Pachamama, riporto, per farvi tornare buon umore, il penultimo “Antidoto” di Rino Cammilleri sul riscaldamento globale: POLARSTERN.

Suo Pezzo Grosso.

Pope Francis Says Pandemic Is ‘Nature’s Response’ to Human Inaction over Climate Change ( Breitbart 9 aprile, by Tomas D.Williams )

ROME — Pope Francis said he believes the Chinese coronavirus pandemic is “certainly nature’s response” to humanity’s failure to address the “partial catastrophes” wrought by human-induced climate change.

Asked by British journalist Austen Ivereigh whether the COVID-19 crisis is an opportunity for an “ecological conversion,” the pontif f reassert ed his belief that humanity has provoked nature by not responding adequately to the climate crisis.

Asked whether the COVID-19 pandemic is nature’s way of taking “revenge” on humanity, the ponti ff sugges ted that nature is calling for attention.

(Papa Francesco dice che la pandemia è la “risposta della natura” all’inazione umana sui cambiamenti climatici – Breitbart 9 aprile, di Tomas D.Williams -.

ROMA – Papa Francesco ha detto di ritenere che la pandemia di coronavirus cinese sia “certamente la risposta della natura” al fallimento dell’umanità nell’affrontare le “catastrofi parziali” causate dai cambiamenti climatici indotti dall’uomo.

Alla domanda del giornalista britannico Austen Ivereigh se la crisi del COVID-19 sia un’opportunità per una “conversione ecologica”, il pontefice ha ribadito la sua convinzione che l’umanità ha provocato la natura non rispondendo adeguatamente alla crisi climatica.

Alla domanda se la pandemia di COVID-19 sia un modo della natura di “vendicarsi” dell’umanità, il pontefice ha suggerito che la natura sta richiamando l’attenzione. Nostra Traduzione).

POLARST ERN

Posted: 06 Apr 2020 09:38 AM PDT

Leggo il 5.4.20 che la nave scientifica Polarstern è bloccata al Polo Nord intrappolata nel ghiaccio. I rompighiaccio non riescono a raggiungerla perché lo spessore del ghiaccio è di tre metri. Mandiamo in soccorso Greta a cavallo di un orso estinto per scioglimento.

