SPAGNOLA, COVID 19, NIHIL SUB SOLE NOVUM. LE IMMAGINI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico della nostra comunità mi ha inviato alcune fotografie della famosa tragica epidemia di spagnola, seguita al Prima Guerra Mondiale. Ne avevo notizia perché mia madre mi raccontava che una sua sorella era morta appunto di spagnola…che secondo alcuni studiosi avrebbe avuto origine in Cina, sarebbe giunto – e mutato – negli Stati Uniti, e da lì arrivato sul fronte francese. Il nome gli venne dal fatto che i giornali spagnoli ne parlarono, mentre negli altri Paesi, impegnati in guerra, la censura bloccò la diffusione della notizia. Molto interessanti le fotografie, che mostrano quello che vediamo anche adesso al tempo del Covid 19. Nihil sub sole novum…

***

Guardate il gatto, nella foto di famiglia….

***

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti