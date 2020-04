MESSA CHIUSE, LIBRERIE APERTE. COSA FA LA CEI? UNA SUPPLICA, E UN EMENDAMENTO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, venerdì scorso – cioè ieri – il Senato ha approvato un ordine del giorno della Lega sulla riapertura delle chiese per le celebrazioni religiose, ovviamente nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore. Lo rende noto il senatore umbro Pillon, sul suo profilo Facebook:

“‘È stato approvato in Senato un ordine del giorno della lega sull’apertura delle chiese. Lo rende noto il senatore umbro Simone Pillon.

Il Governo si è impegnato ad “adottare provvedimenti di propria competenza al fine di consentire che la sospensione delle cerimonie civili o religiose non operi qualora queste si svolgano in collegamento da remoto e ad avviare un’interlocuzione con la Conferenza episcopale italiana (Cei) affinché vengano chiarite le modalità di accesso ai luoghi di culto, in modo particolare nell’imminenza delle festività pasquali, ferma restando l’esigenza di adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e mantenere la distanza di almeno un metro tra i frequentatori” scrive il senatore sul suo profilo”. Commenta sul senatore Fillon: “La nostra parte l’abbiamo fatta convintamente – conclude Pillo – Ora vediamo se il Governo e la Cei passeranno dalle parole ai fatti”.

Fino a questo momento né il Governo, né la Conferenza Episcopale Italiana hanno dato segni di vita in questo senso. Mentre sappiamo dalle usuali esternazioni fuori protocollo e fuori Parlamento del Presidente del Consiglio che dovrebbe essere nel giro di qualche giorno concessa la riapertura delle librerie.

Sempre su questo argomento, registriamo e rilanciamo volentieri dal blog Messa in Latino un appello ai vescovi italiani. Eccolo:

Rompiamo il silenzio del Sabato Santo…

…per elevare una supplica ai nostri Vescovi?

Dato che dal 14 aprile riapriranno al pubblico alcune attività commerciali, chiediamo che insistano pressantemente presso il Governo affinché, per quanto di spettanza dell’autorità civile, da quella data sia concessa via libera anche alle cerimonie religiose pubbliche, in tutte le chiese in cui sia possibile rispettare le misure di distanziamento, ribadendo in termini inequivoci che i fedeli possono spostarsi legittimamente per raggiungere un luogo di culto a loro prossimo. Con l’espressa precisazione che i fedeli possono/devono assolvere il precetto pasquale (cioè che possono “fare Pasqua”) partecipando alla S. Messa e comunicandosi – premessa la dovuta confessione sacramentale – in ogni giorno dell’ottava, magari autorizzando tutti i sacerdoti disponibili a trinare onde moltiplicare al massimo l’offerta delle celebrazioni.

È chiedere troppo?

