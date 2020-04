LAPORTA: IL COVID 19, E LA MANIPOLAZIONE DEL CONSENSO.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci offre la seconda puntata della sua affascinante inchiesta-riflessione sul Covid 19, e sull’uso che ne viene fatto a molteplici livelli politici, militari ed economici. Buona lettura!

§§§

Nella scorsa puntata abbiamo chiesto: «Perché la NATO finge (come la UE) solidarietà all’Italia in un momento critico, senza far nulla di concreto, al contrario di Russia e altri?»

La risposta avrebbero dovuto darla i giornalisti de La Stampa, intervistando il loro Rambo . Eppure la garbata ma ferma lettera dell’ambasciatore russo , non bastò a far comprendere la gravità dei fatti.

La successiva comunicazione del ministero della Difesa di Mosca, dura e difficilmente contrastabile, è stata accolta tanto dal direttore del giornale, Maurizio Molinari , quanto dal Comitato di Redazione , col vecchio, patetico espediente di attaccare il mittente senza rispondere nel merito e invocando, neanche a dirlo, la “libertà di stampa”.

La Stampa accusa i russi di volerli intimidire. In realtà Mosca “parla alla nuora perché suocera intenda”, relegando il giornale torinese nel ruolo di nuora, persino un po’ meno.

Conclude infatti il comunicato russo: «Contrariamente ai falsi propinati da La Stampa, gli obiettivi della missione russa del 2020 a Bergamo sono aperti, concreti, trasparenti e puri». I russi erano stati accusati di fare intelligence. Chi non si chiederebbe da dove arriva il virus? O ci sono altre preoccupazioni inconfessate nelle fonti diplomatiche e di intelligence, dichiarate da La Stampa?

I russi puntualizzano: «Si tratta di aiutare il popolo italiano che si è trovato in difficoltà per via della pandemia di Covid-19, senza chiedere nulla in cambio. E il miglior premio per gli sforzi degli specialisti militari russi saranno le vite e la salute salvati del maggior numero possibile di cittadini della eterna» – badate bene è scritto proprio così -«eterna Repubblica Italiana». In altri termini “l’Italia non si tocca”. Devono dirlo i russi, in questo momento?!? La storia è davvero divertente e carica di ironia.

La conclusione del comunicato è ancora più chiara per chi sappia leggerla: «Per quanto concerne i committenti veri della campagna mediatica russofoba di La Stampa, che ci sono noti, consigliamo loro di imparare un’antica saggezza: Qui fodit foveam, incidet in eam (chi scava una fossa vi cade dentro). O, per essere ancora più chiari: Bad penny always comes back».

Un proverbio latino, lingua ben nota in Vaticano, non è usuale nei testi ufficiali russi. Un proverbio inglese, espresso in forma americana chiude un cerchio.

Sbaglia il lettore che tiri le conclusioni e punti il dito su Bergoglio e su Trump. I russi ci hanno solo detto che le fonti de La Stampa conoscono il latino e l’inglese americano; niente di più, per ora; in futuro si vedrà.

È significativo invece il silenzio dell’ordine dei giornalisti e delle altre testate. E lo spiegheremo a suo tempo.

Anche il più ingenuo ha ormai compreso quanto la battaglia politica intorno al Covid-19 – INDIPENDENTEMENTE DALLE ORIGINI DEL VIRUS – abbia almeno due aspetti interconnessi.

Primo. Il virus è un’occasione di rapinare ulteriormente le ricchezze italiane.

Secondo. La disinformazione è un’arma per quanti vogliono rapinarci o consentire che accada.

La possibilità offerta da Internet di scoperchiare queste verità preoccupa moltissimo il Potere, il quale, a sua volta, ha due alternative tendenziali:

– autoritario e disonesto;

– democratico e onesto.

Reputiamo intuitivo che un Potere tendenzialmente autoritario come l’Unione Europea non può essere onesto, così come i suoi vassalli.

Il Potere autoritario e disonesto ha, com’è peculiare a ogni Potere, due leve:

– risorse (di qualunque specie);

– consenso.

Le risorse sono attagliate alla missione. Se è un Potere militare, ha necessità soprattutto di risorse militari. Se è un Potere mafioso, ha necessità di risorse militari, economiche, politiche. Il Potere politico è assetato di risorse d’ogni tipo. Il Potere politico disonesto e autoritario è vocato a sottrarre le risorse disponibili per tutti per restringerne la disponibilità alla propria oligarchia di vertice.

L’Unione sovietica aveva una Nomenklatura. Analoghe oligarchie disoneste sono individuabili negli USA, nella UE, nei suoi membri, in Italia, nei circoli finanziari, ai vertici dei partiti, nelle categorie produttive e in quelle statali.

Poteri e sottopoteri disonesti hanno la missione, lo ripetiamo, di «sottrarre le risorse disponibili per tutti per restringerne la disponibilità alla propria oligarchia di vertice». È un motore a due vie: il denaro verso l’alto, i problemi verso il basso.

Quale che sia la missione di un Potere, esso necessita del consenso, altrimenti crolla.

Il consenso può essere volontario; se non e così, è imposto con la forza, col terrore, con la manipolazione.

Il terrore (da non confondersi col “terrorismo”) è l’applicazione della forza del Potere senza limiti o intermediazioni: ti uccido, ti incarcero, ti impoverisco, ti diffamo, ti porto via i figli, ti affamo.

La manipolazione del consenso è l’applicazione della forza mediante anestetici sociali: disinformazione, terrorismo, politicamente corretto, demonizzazione delle opinioni, creazione di gruppi apparentemente antagonisti in realtà al servizio dell’oligarchia dominante, il decadimento culturale…

Il Potere autoritario e disonesto, erto sui cittadini dominati, s’accredita d’una sacralità normativa che non consente eresie ed esige genuflessioni. Il vertice di questo potere esige la sottomissione di schiavi senza tentennamenti incontrollabili. Una Fede che sancisca la libertà dell’individuo è incompatibile col Potere.

«Lo vuole la UE», «Lo vuole il mercato», «Lo vuole la scienza», «Lo esige la libertà di stampa», «Lo esige la libertà dell’individuo» hanno altrettanti riflessi normativi, alla prova dei fatti mirati proprio al danno del cittadino, della sua libertà, della sua salute, della sua convivenza civile.

È facile per gli opinionisti o i giornalisti in buona fede, come per esempio i malcapitati de La Stampa, entrare in giochi non perfettamente comprensibili, cadendo in due trappole altrettanto pericolose: il complottismo senza obiettivi concreti oppure la strumentalizzazione delle proprie capacità.

Quando il Potere s’avvede che la manipolazione è inefficace ad assicurare il consenso, perché insufficienti gli anestetici sociali, gli strumenti normativi usuali, le consuetudini indotte, allora sposta la sua azione verso un traguardo più prossimo al terrore, istituendo una commissione “anti-fakenews”, al di fuori del circuito costituzionale, anzi in diametrale opposizione allo spirito e alla lettera della libertà di pensiero, sancita dalla Costituzione, altrimenti acclamata “la più bella del mondo”.

La tivvù pubblica e privata propaganda la necessità di fidarsi solo dei “professionisti dell’informazione”. Lo schermo spara notizie vere screditate come bugie, consiglia testate che spargono falsità e nascondono verità, oppure dimenticano di porre domande.

Il falso derivante da livelli alti – come sistematicamente accade almeno dal 1990 – certifica la nostra immersione in acque ostili, mentre si taccia di complottismo chi denuncia la genuflessione ai poteri autoritari e disonesti.

D’altronde, il sistematico utilizzo di parole inglesi a dolcificare norme autoritarie, non è solo provincialismo becero, rispondendo pure allo scopo di confondere dolosamente il cittadino. La Corte Costituzionale, non avendo posto un argine insormontabile a tale sconcezza, se n’è fatta complice attiva, la corte che dovrebbe difendere la Costituzione.

Nonostante tutto il Potere teme di non potersi preservare solo grazie a servi imbecilli o vocianti capipopolo. Alle viste c’è l’uomo della Provvidenza, nel 2020, dopo un secolo, esattamente nel solco del 1920. Come diceva Ennio Flaiano: «I fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti.» (2-continua)

Piero Laporta

www.pierolaporta.i t

§§§

