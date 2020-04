ESPAÑOLA, COVID 19, NIHIL SUB SOLE NOVUM. IMÁGENES

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, un amigo de nuestra comunidad me envió algunas fotos de la famosa y trágica epidemia española que siguió a la Primera Guerra Mundial. Había oído hablar de ello porque mi madre me dijo que una de sus hermanas había muerto de “española”… que según algunos estudiosos se había originado en China, había llegado -y cambiado- a los Estados Unidos, y de allí llegó al frente francés. El nombre proviene del hecho de que los periódicos españoles hablaban de ello, mientras que en otros países, comprometidos en la guerra, la censura bloqueaba la difusión de la noticia. Muy interesantes son las fotografías, que muestran lo que vemos incluso ahora en la época de Covid 19. Nihil sub sole novum…

