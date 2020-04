ESPAGNOLE, COVID 19. NIHIL SUB SOLE NOVUM. IMAGES.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, un ami de notre communauté m’a envoyé des photos de la célèbre et tragique épidémie espagnole qui suivit la Première Guerre mondiale. J’en avais entendu parler parce que ma mère m’avait dit qu’une de ses sœurs était morte d”’espagnole”… qui, selon certains chercheurs, était originaire de Chine. Elle était arrivée – et avait changé – aux États-Unis, et de là elle était arrivée sur le front français. Ce nom vient du fait que les journaux espagnols en parlèrent, alors que dans d’autres pays, engagés dans la guerre, la censure bloqua la diffusion de la nouvelle. Les photographies sont très intéressantes, elles montrent ce que nous voyons encore aujourd’hui à l’époque de Covid 19. Nihil sub sole novum…

***

Regardez le chat!

***

