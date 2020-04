MONS. VIGANÒ INVITE À PRIER SAMEDI L’EXORCISME DE LÉON XIII. TOUS ENSEMBLE.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous avons reçu cette lettre de Mgr Carlo Maria Viganò, que nous vous offrons – à vous, en particulier aux personnes consacrées de tous niveaux – en ce jeudi saint spécial et dramatique pour l’Église et pour nous.

Nous remercions les amis de Forum France pour cette traduction: https://www.youtube.com/channel/UC6p0szOcpQXi2dEPvjpjdbw

§§§

Mgr Viganò invite les évêques et les prêtres à réciter l’exorcisme le samedi saint

Le 13 octobre 1884, Léon XIII eut une vision terrible de l’assaut des puissances infernales contre la Sainte Église, et à cause de cela ordonna de réciter la prière à saint Michel Archange à la fin de la messe. Il a également composé un exorcisme qu’il a inséré dans le Rituel romain, dans lequel il a fait mention exolicite de ce qu’il avait vu: «L’Église, Épouse de l’Agneau Immaculé, est saturée d’amertume et enivrée de poison par des ennemis astucieux, qui imposent leurs mains sacrilèges toutes les choses les plus désirables. Là où se trouve le siège du Pierre le plus béni et la Chaire de vérité érigée pour illuminer les peuples, ils ont établi le trône de l’abomination et leur impiété, afin que le berger soit frappé et même le troupeau soit dispersé “.

En ces jours de graves tribulations, où la pandémie prive les catholiques de la messe et des sacrements, le diable se déchaîne en multipliant ses assauts pour inciter les âmes à pécher. Les jours bénis de la Semaine Sainte, autrefois consacrés à la confession en préparation de la communion de Pâques, nous voient tous contraints à l’isolement, mais ils ne nous empêchent pas de prier le Seigneur.

Étant une journée de silence, qui attend l’annonce de la résurrection, ce samedi saint peut être une occasion précieuse pour tous les ministres sacrés. Il n’est pas nécessaire de sortir, il n’est pas nécessaire de briser aucune interdiction de l’autorité civile.

Je demande de prier, sous la forme que Léon XIII a établie pour toute l’Église, en récitant ensemble l’Exorcisme contre Satan et les anges rebelles (Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III), à 15 heures (15h00, heure de Paris – CEST) le samedi 11 avril 2020, et de nous rejoindre dans une bataille spirituelle contre l’ennemi commun de l’humanité.

Le samedi saint est le jour où la descente vers le monde souterrain de Notre Seigneur Jésus-Christ est célébrée, pour libérer les âmes des Pères des chaînes de Satan. Dans le grand silence après la passion et la mort du Seigneur, la Sainte Vierge a observé et cru, attendant avec confiance la résurrection de son Fils bien-aimé. Un moment où le monde semble avoir gagné, mais où se prépare la gloire de Pâques.

Je demande à tous mes confrères de l’épiscopat et aux prêtres de se joindre à la prière de l’exorcisme, conscients que ce puissant sacramentel – surtout s’il est récité en communion avec tous les autres pasteurs – aidera l’Église et le monde dans la lutte contre Satan. Je recommande également d’utiliser l’étole, signe de la puissance sacerdotale et de l’eau bénie.

La Très Sainte Vierge, terrible comme une armée déployée au combat, et Saint Michel Archange, patron de la Sainte Église et prince des milices célestes, nous protègent tous.

+ Carlo Maria Viganò,

Archevêque titulaire d’Ulpiana

Jeudi Saint 2020

§§§

Vous pouvez trouver le texte de l’exorcisme à ces liens, en latin et en italien .

