GOTTI: O L’EUROPA DÀ SEGNI DI VITA, O È MORTA E SEPOLTA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su Italia Oggi è apparso un commento del prof. Ettore Gotti Tedeschi relativo alla situazione dell’Unione Europea, di cui si occupano le cronache questi giorni. Lo rilanciamo con il permesso dell’autore.

L’Europa o si manifesta entro tre giorni e risorge, o è morta e sepolta. Come ha scritto martedì scorso su ItaliaOggi, Marcello Pera. Peraltro siamo costretti in questi giorni a fare meditazioni sulla morte…

Anzitutto mi sono convinto di una cosa, ciò che ha perso e sta perdendo oggi la nostra Europa, è lo spirito e la morale del cristianesimo. In questo momento un cristiano dovrebbe dimostrare di esserlo con le azioni, non mantenendole separate dalla fede, dovrebbe pensare ad aiutare chi sta peggio di lui. Altrimenti non è solo la morte dell’Europa, è la morte del cristianesimo. E forse anche dell’Autorià morale.

Spesso il progetto Stati Uniti d’Europa è stato assimilato a quello Stati Uniti d’America. Ma gli Usa nascono uniti e subito, con la dichiarazione di indipendenza (1776) dalla Gran Bretagna. Gli Stati Uniti d’Europa sono un progetto auspicato da talune nazioni nel tempo. Fu immaginato politicamente dai francesi, a guida francese, da Napoleone Bonaparte a Victor Hugo (che fu anche influente uomo politico), fino al premier Aristide Briand nel 1929. Ma fu auspicata anche dall’ultimo imperatore tedesco Guglielmo II (nel 1940), naturalmente a guida tedesca.

Solo dopo la seconda guerra mondiale nacque il progetto europeo del Manifesto di Ventotene (quello di Altiero Spinelli) e, dopo, il piano Marshall, quello dei cosiddetti Padri dell’Europa, cristiani, (Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer), che proponevano una Europa federale, sussidiaria ai bisogni delle nazioni e a sostegno della loro identità e diversità. La diversità è stata un vantaggio per tutti i paesi d’Europa e andrebbe ancora mantenuta, mentre oggi si vorrebbe cancellare. I paesi d’Europa si sono avvantaggiati proprio dal fatto di essere diversi, con culture e identità diverse, perché ciò ha permesso di far crescere idee diverse, modelli di sviluppo diversi in competizione fra loro.

Purtroppo, forse grazie anche a fedi vissute diversamente, son state generate due guerre. L’Europa sembra pretendere, oltre a un governo unico, anche una fede religiosa unica. Magari quella laico-protestante che è considerata la più opportuna per fondere un cattolicesimo italico semi spento (e con Autorità Morale «in uscita») con un protestantesimo sempre più piuttosto laico (paesi germanici) e un laicismo costituzionale (francese). Non credo ci si debba convincere che il comportamento politico, economico, sociale, influenzato da queste tre radici religiose è molto differente. Il laicismo illuminista razionalista è il più evidente. Ma si pensi anche alla separazione fede opere, la giustificazione, l’uso della coscienza personale del protestantesimo .

Ogni radice religiosa ha conformato un modello specifico di stato , non facilmente compatibile con gli altri, soprattutto nel comportamento di fronte ad una crisi economica, sociale o politica. Perciò un padre dell’Europa, Monnet, in punto di morte, disse che piuttosto che l’economia avrebbe prima cercato di unificare le culture delle nazioni europee. Ad aggravare questa «separazione» culturale sono state le crisi economiche, diversamente vissute in paesi completamente diversi economicamente, che hanno indebolito l’Italia.

Si pensi alle conseguenze delle manovre per entrare nell’euro, quelle per affrontare la crisi del 2008 e il commissariamento del 2011. Ora il timore è che l’Europa si realizzi solo grazie a un take over «politico-economico», imposto politicamente dagli altri paesi, più forti e arroganti, ma anche più miopi. In alternativa c’è la proposta di Giulio Tremonti, oppure un nuovo commissariamento, di indubbio prestigio e credibilità (modello Mario Draghi). Altrimenti la creazione di due europe a due velocità, con due banche centrali. Oppure il funerale di cui ha accennato Marcello Pera.

