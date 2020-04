DALLA GERMANIA: APRITE LE CHIESE, NON AVREBBERO MAI DOVUTO ESSERE CHIUSE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su Kath.net abbiamo letto questo articolo molto interessante di Birigit Kelle. Birgit Kelle è titolare di un blog sul sito dell’agenzia di lingua tedesca, ed è una cattolica molto impegnata come giornalista e pubblicista su tutti i temi che riguardano la società attuale. Mi sembra che i temi che tocca nella sua riflessione siano interessanti anche per noi.

“Sto scrivendo questo testo per un giornale. Non sarà stampato. Si teme il disappunto dei vescovi. “Lo scrivo comunque, bisogna dirlo”. Editoriale ospite sulla situazione della Chiesa nella pandemia di Corona. Da Birgit Kelle

Bonn (kath.net/Blog “Volle Kelle”) Una sua amica si è fatta avanti in questi giorni con grandi preoccupazioni: il suo padre demente andava in chiesa più volte al giorno, recitava il rosario, la fede è un’ancora importante nella sua routine quotidiana, soprattutto perché è anche vedovo da poco. Ora la chiesa è chiusa, non capisce perché, non sa dove andare, gli si deve costantemente impedire di andare in chiesa. Scene tratte da un villaggio in Baviera.

È la Domenica delle Palme, ma “Il Pane della Vita” non viene distribuito in Germania, ha chiuso le tende senza resistenza. Sto scrivendo questo testo per un giornale. Non verrà stampato. Temono il dispiacere dei vescovi. Lo scrivo comunque, va detto.

Attualmente in Germania stiamo sperimentando che è stato chiuso tutto ciò che, a quanto pare, non sembra essere rilevante dal punto di vista sistemico e che appare inutile dal punto di vista dello Stato: centri fitness, parchi di divertimento, chilometri di shopping, cinema – e chiese. Chiese? Potete correggermi, ma non ho sentito il grido della mia Chiesa quando è arrivato l’ordine dello Stato di astenersi dalle funzioni religiose. Dov’è la protesta, dov’è la rivolta dei pastori, dei pastori, dei sacerdoti e dei pastori che in questo momento stanno esortando a stare al fianco del loro gregge? È quasi inquietante con quale ampio consenso e silenzio le chiese ufficiali tedesche hanno ceduto alla volontà dello Stato senza opporre resistenza e quindi hanno anche accettato la definizione del contenuto: Sei sacrificabile.

Manca una settimana a Pasqua. La resurrezione sarà annullata quest’anno? Nei tempi buoni la stessa Chiesa ama sempre ricordarci che l’uomo non vive di solo pane. Esattamente. Chiesa, dove sei? Dove siete tutti voi, ora che ci sono persone bisognose, in prigionia, nelle paure esistenziali, nella preoccupazione per i parenti e la salute, si vorrebbero chiamare i rappresentanti della Chiesa. Ora che gli anziani muoiono da soli nei reparti di quarantena e di isolamento invece che con le loro famiglie. Un conoscente, è un autista di ambulanze d’emergenza, riferisce che si contano già più suicidi. Nella notizia il padre, che prima ha gettato la moglie e i figli, poi se stesso alla morte. Su Facebook la notizia del padre defunto, al quale nessun familiare ha potuto dire addio in ospedale, nemmeno la moglie che è stata sposata con lui per 60 anni. Rabbia. La disperazione. Chi li prenderà?

Si restringe la gola al pensiero di quante persone hanno bisogno di aiuto in questo momento, come pazienti e anche come parenti che si trovano in stato di emergenza – e da soli. Dopo la crisi, chi avrà bisogno di una chiesa che ti ha abbandonato quando le cose si sono fatte difficili? In ogni caso, Gesù non ottenne prima il permesso dall’imperatore per andare dai lebbrosi. Non mi aspetto un prete che metta in pericolo la sua vita. Ma non abbiamo avuto per tutti questi anni le lamentele sulle chiese vuote, sull’abbandono delle chiese e sulla loro chiusura?

E ora improvvisamente non c’è più posto per leggere la messa in banchi mezzi vuoti? Non lo capisco. Si potrebbe organizzare. Anche se c’è una fretta improvvisa. So che può sembrare strano ad alcune persone, ma si potrebbero celebrare cinque Messe di fila se si dovesse davvero limitare il numero di fedeli in chiesa per evitare infezioni.

Cambio di scena: Settimane fa, nel bel mezzo delle peggiori notizie della crisi di Corona, ho ricevuto immagini dai villaggi italiani, video che sono stati trasmessi in rete. I sacerdoti in piena regola portano l’ostensorio per le strade, benedicendo le persone in piedi alle finestre aperte. Uno di loro legge una messa su un grattacielo per tutto il quartiere. Se non potete venire da noi, allora saremo noi a venire da voi. Si può anche fare in questo modo. Un altro sacerdote vola con un aereo ad elica sopra i villaggi, portando nel suo bagaglio una statua di Maria e l’acqua santa, che versa dall’alto come benedizione sulla terra. Si può trovare che sia kitsch, o anche commovente. Benedizione dall’alto, chi non ne ha bisogno in questi giorni?

Pasqua è tra una settimana. Aprite i cancelli. Stiamo celebrando la Resurrezione. Ci vuole molta fiducia in Dio per credere a una storia impossibile che racconta come si supera la paura, si dà speranza e si sconfigge la morte. Non sono una studiosa della Bibbia o una teologa. Ma una cosa la so per certo: Gesù non ha mai evitato, non ha mai chiuso la porta, ed è sempre andato lì e da quelli che tutti dicevano che era meglio lasciar perdere.

Questo mondo ha bisogno di guarigione, questo è sicuro. Sono grata a tutti i medici, infermieri e badanti che attualmente sono lì per gli altri e che fanno il loro servizio per alleviare il dolore, per aiutare e sostenere, e che rischiano sempre in maniera ampia la propria salute. Il corpo ha bisogno di aiuto, ma anche la mente.

L’uomo non vive di solo pane.

Ma il pane della vita non è disponibile la domenica mattina in panetteria e alla stazione di servizio.

Aprite le chiese, non avrebbero mai dovuto essere chiuse.

Qui alcune immagini del giovedì santo in San Pietro. perché non adottare lo stesso sistema ovunque?

