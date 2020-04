STILUM ESTÁ EN 15 MILLONES. UN MILLÓN DESDE EL 27 DE FEBRERO.

Marco Tosatti

Queridísimos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, y el pueblo de los troll, constante confirmación del hecho que estamos en buen camino, no pensaba que tan rápido hubiese tenido que informar en relación a este servicio, solo cinco semanas después del precedente, (del 27 febrero). En vez sí. Hemos superado la cuota de quince millones de visualizaciones, con notorio crecimiento de los contactos. Un millón más en cinco semanas; para pasar de los trece a los catorce millones se necesitaron dos meses…

Ciertamente la crisis del Covid19 ha tenido su parte, sea como argumento -porque nos toca a todos y a la vida de la Iglesia- sea porque muchas personas ahora tienen mayor disponibilidad de tiempo, obligadas a permanecer en casa.

Conjuntamente a los quince millones se suman noventa y cuatro mil (94.000) comentarios moderados, en tres años y medio de vida -con los que cuenta Stilum Curiæ, desde octubre de 2016…-.

Cuando vi la cifra no lo podía creer. Pero sin dudas es ésta, negro sobre blanco.

Como saben hay blogs muy interesantes e informados que no permiten ésta posibilidad. Como también en la experiencia precedente, San Pietro e Dintorni (San Pedro y Alrededores), en la Stampa, se permitía cierta forma de interacción con el público, antes de decidir si acoger o no las intervenciones he reflexionado pausadamente.

A la final he decidí que Stilum Curiæ debía ser un espacio de información, y que la información que es desechada porque no les conviene a los mainstream media, en concubinato con cada régimen vigente. Pero también debía ser un espacio en el que se pudiera dar voz a los que voz no tienen. Y las que personas con sentimientos similares, y muchas veces, en esta época, sufrimientos similares, pudieran encontrarse menos solos.

Por lo que, aun la carga proveniente de la moderación -y de la selección…- es pesada -de hecho inicio cuando me levanto hasta el momento que apago la luz en la noche, es decir un arco de dedicación que haría estremecer a cualquier sindicalista- pero estoy felíz de haber decidido todo esto y de continuar por mucho, mientras Dios quiera.

Otro elemento de interés de Stilum Cuariæ, es que ha adquirido una cierta solidéz fuera de nuestras fronteras. Obviamente la mayoría de los lectores están en Italia. Pero como pueden apreciar hay centenares y centenares de visualizaciones de Países lejanos. Hasta de las Islas Fiji y el Tongo…

En fin, todo esto para decir que nuestro barquito continúa navegando, y para agradecerles por la fidelidad y el sostén. El número diario de los artículos ha crecido, y también ésto contribuye al éxito.

Aunque asusta un poco este crecimiento desde la perspectiva personal: no tanto por el trabajo (no creo haber trabajado nunca tanto, si consideramos que la dedicación de todo lo que conlleva, es siete por siete días de cada semana) sino por la sensación de ver crecer esta creatura más allá de lo que podía imaginar.

Gracias, Stilumcuriales, por vuestro sostén. Ya se los he dicho en otras oportunidades, pero no me canso de repetirlo: queremos ser un punto de libertad de información no condicionada por nada y por ninguno, por minúsculos que seamos, aun un fósforo da luz…

Gracias y un fuerte abrazo -rigurosamente virtual, visto el Covid19- a todos y cada uno.

