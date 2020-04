STILUM È A QUOTA QUINDICI MILIONI. UN MILIONE DAL 27 FEBBRAIO.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, e popolo dei troll, costante conferma del fatto che siamo sulla buona strada, non pensavo che avrei dovuto emanare così presto un altro ordine di servizio, a sole cinque settimane dal precedente (uscito il 27 febbraio). E invece sì. Abbiamo raggiunto e superato quota quindici milioni di visualizzazioni, con una notevole impennata nei contatti. Un milione in più in cinque settimane; per il passaggio da tredici a quattordici milioni c’erano voluti due mesi…

Certamente la crisi del Covid 19 ha fatto la sua parte; sia come argomento – qualcosa che tocca tutti, e che tocca la vita della Chiesa – sia per la maggior disponibilità di tempo che molte persone hanno, essendo obbligate a stare a casa.

Ai quindici milioni si affiancano oltre novantaquattromila (94.000) commenti moderati, in tre anni e mezzo di vita – perché tanti ne conta Stilum Curiae, dall’ottobre del 2016…-.

Quando ho letto la cifra non ci credevo. E però quella è, nero su bianco.

Come sapete ci sono alcuni blog molto interessanti e informati che non permettono questa possibilità. E anche se l’esperienza precedente, San Pietro e Dintorni, alla Stampa consentiva una certa forma di interazione con il pubblico, prima di decidere se ospitare o meno gli interventi ho riflettuto brevemente.

Alla fine ho deciso che Stilum Curiae doveva essere un luogo di informazione, e particolarmente quell’informazione che viene trascurata dai mainstream media, molto omologati al regime vigente. Ma doveva anche essere un luogo in cui si potesse sentire la voce di chi voce non ne ha. E in cui persone con sentimenti simili, e spesso, in questa stagione, sofferenze simili, potessero incontrarsi e sentirsi meno soli.

Quindi, anche se il carico costituito dalla moderazione – e dalla selezione…- è pesante – in pratica comincio dalla mattina, quando mi sveglio, fino al momento in cui spengo la luce, cioè un arco di impegno che farebbe rabbrividire qualunque sindacalista – sono contento della scelta fatta, e deciso a mantenere la rotta, se Dio vorrà

Un altro elemento di interesse è che ormai Stilum Curiae ha acquisito un pubblico di una certa solidità fuori delle frontiere. Ovviamente l’enorme maggioranza dei lettori è in Italia. Ma come potete vedere ci sono centinaia e centinaia di visualizzazioni da Paesi molto lontani. Persino dalle isole Fiji e da Tonga…

Insomma, tutto questo per dire che la nostra barchetta continua a navigare, e per dirvi grazie per la fedeltà e il sostegno. Il numero degli articoli quotidiani è cresciuto, e anche questo certo contribuisce al successo. Anche se questa crescita, da un punto di vista personale un po’ spaventa: non tanto per il lavoro (non credo di aver lavorato mai così tanto, se consideriamo l’impegno globale, sette giorni su sette) ma per la sensazione di vedere crescere questa creatura oltre ogni speranza. Grazie, Stilumcuriali, per il vostro sostegno. Ve l’ho già detto altre volte, ma non mi stanco di ripeterlo: vogliamo essere un punto di libertà e di informazione non condizionata da niente e nessuno, per minuscoli che siamo, Anche un fiammifero fa luce…

Grazie, e un abbraccio – rigorosamente virtuale, visto il Covid 19 – a tutti e a ciascuno.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGIN A

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti