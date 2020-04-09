МЕДИТАЦИЯ НА КРЕСТНОМ ПУТИ, И СТРАСТЬ ХРИСТА.

Дорогие друзья и враги Stilum Curiae, генерал Лапорта хотел поделиться с нами этим прекрасным размышлением о Крестном пути, который мы готовимся пережить. Глубокая и драгоценная медитация. Хорошего чтения.

Дорогой Марко, это Страстная неделя; кажется неуместным тратить наши мысли на войны, вирусы и тому подобное. Я просто хотел бы добавить несколько слов, чтобы поблагодарить нашего Господа. Освобождение кардинала Джорджа Пелла, в шаге от его «креста», должно побудить нас благодарить Господа нашего всем сердцем. «Non Praevalebunt » (они не будут преобладать) – это наше и в сердце Его Высокопреосвященства Пелл. Хэштег «все будет хорошо, все в порядке» – это шипение антагонистов, как и в любой части мира.

Сказав это, я хотел бы помедитировать над жестоким насилием, якобы главным героем следующих нескольких часов, однако потерпевшим поражение от печати самого высокого заслуги нашего Господа в любви к Его созданиям, многие из которых “не знают, что делают ». Это, однако, не освобождает нас от страха, вдохновленного теми, кто еще сегодня, как вчера и завтра, теми, кто очень хорошо знает, что они делают, гораздо яснее и, как Люцифер, тех, кто пытал и подвергал их Его до смерти.

1) Первая скорбная тайна: мы созерцаем Господа нашего Иисуса Христа в Масличном саду, Его страх, Его страдания, Его одиночество, тем не менее побежденные Его решимостью повиноваться воле Отца.

Мой незабываемый учитель, тогдашний полковник Раффаэлло Грациани, верующий и не католик, преподал мне великий урок: «Солдаты должны знать, как подчиняться; унтер-офицеры должны уметь интерпретировать приказы; Офицеры должны знать, как не подчиняться и быть бесстрашными, иначе они скорее вредны, чем бесполезны ». Он объяснил мне, что мужество, на которое он ссылался, – это храбрость души. Физическое безрассудство, как и парашютный спорт, добавил он, может отражать моральное мужество, поскольку оно часто маскирует трусость. Учитесь различать, заключил он.

Христос в Саду, настолько человек, что дрожит от страха перед тем, что его ожидает, напоминает о печальном положении солдат в окопах. Они игнорируют, даже не знают дальнего генерала, который дает им приказы, но руководствуются в своих обязанностях адекватными унтер-офицерами и бесстрашными офицерами. Однако многие выполняют свой долг, несмотря на неадекватность унтер-офицеров и офицеров.

Многие верующие сегодня сомневаются, что унтер-офицеры, священники сбились с пути, а офицеры, монсеньоры и епископы абсолютно трусы.

Даже у нашего Господа было это сомнение, фактически такая уверенность, склонная молиться на камне. Он был в ужасе, зная, что должно было случиться. Он молился и продолжал выполнять план Бога-Отца, как, впрочем, и большинство детей Божьих, больше, чем мы могли себе представить.

2) Вторая скорбная тайна: мы созерцаем Господа нашего Иисуса Христа, раздеваемся, привязываем к колонне и бичуем.

Слишком мало медитируют на бич, плеск кожаных полосок, оканчивающихся металлическими сферами, чтобы разорвать плоть до кости, принося самые невыносимые страдания обнаженным нервам.

Только Распятие неизвестного художника, которое я видел в римской церкви, дает представление о невыносимых страданиях, перенесенных Христом. Давайте рассмотрим Святую Плащаницу, чтобы иметь бледное представление о Его боли. Великие художники представляют мертвого или страдающего Христа с бесстрастным лицом, похожим на лицо дворецкого. Это, я боюсь, отражает стремление слишком многих священников отказаться от медитации на страданиях Христа, завернув их в занавес, который является одновременно художественным и нереальным.

Цель Понтия Пилата была ясна: вымогать у Него признание, мольбу Христа о жалости, отрицать Его божественную природу, чтобы вернуть Его «епископам», которые привели Его, и тем самым решить политическую проблему. Христос не освободил Силу от своих обязанностей.

Дьявол, сатана, величайший дьявол из всех, был рядом с человеком, Христом, уязвимым и знающим, что его ждет. Дьявол предложил Ему освободительную сдачу, то, что Сила ждала … напрасно.

3) Третья печальная тайна: мы созерцаем нашего Господа Иисуса Христа избитым, насмешливым, увенчанным шипами.

Терновая пытка также несколько затенена в священной иконографии. Святая Плащаница еще раз может помочь нам понять его злодеяние.

В то время как пытка происходила в течение долгой ночи, Петр, первый Понтифик, трижды слышал петушиную ворону, как и предсказывал Христос. Христос через Своё жалкое пророчество поощрял искреннее и, тем не менее, очень трудное раскаяние Петра, первого Понтифика. Петр плакал, раскаялся. Однако у него были рецидивы трусости. Простое “Quo Vadis?” было достаточно, чтобы исправить свои ошибки.

Петр был великим понтификом и смело принял мученическую смерть. Верующие поминают его сегодня и воспринимают человеческую слабость Петра как предупреждение не поддаваться искушению, всегда полагаясь на помощь нашего Господа.

4) Четвертая скорбная тайна: мы созерцаем нашего Господа на Крестных станциях, поднимаясь на гору Голгофа под тяжестью мироздания (виселицы).

Горизонтальный лес, тошнотик , был бы тогда поднят на ножки , вертикальный – прочно закрепленный на вершине Голгофы. Несчастных ждало более одной стипендии .

Господа нашего Иисуса Христа привели на Голгофу легионеры сотника Корнилия, первого язычника, обращенного святым Петром. Legio X Бурный , как его называли, вышел из двух сторон Мессинского пролива. Он был заказан самим императором Октавианом.

Та же самая толпа, которая несколько дней назад приветствовала триумфальное вхождение нашего Господа в Иерусалим, теперь насмехалась над ним, оскорбляла его и выплевывала его, когда он шел на смерть.

Это урок в реализме; эти плевки являются непрекращающимся предупреждением для тех, кто пользуется успехом, соучастием средств массовой информации и почитанием мира.

5) Пятая печальная тайна: мы созерцаем Господа нашего Иисуса Христа, распятого и преданного смерти.

Он воскреснет через три дня. Тем не менее, Он умирает как человек, и ужас смерти охватывает человека. Он сталкивается со смертью в самой жестокой и непрекращающейся боли, начиная с бедствия.

Гвозди фиксируются на запястьях, на концах головного мозга . Если бы гвозди были втыканы в руки, как это обычно представлялось, плоть и хрупкие кости ладони были бы разорваны. Легионеры были слишком опытны с этой пыткой, чтобы совершить такую грубую ошибку. Гвоздь на запястье, как свидетельствует Святая Плащаница, ломает последние нервы, избавленные от бичевания; боль взрывается в мозге. Это еще не конец.

Когда они поднимают Его на ножках , весь Его вес ложится на прибитые запястья. Они собирают Его ноги, прибивают Его полусложными коленями, так что Осужденный должен побороть боль в запястьях, поднимая Себя на Свои ноги, только чтобы сразу же снова упасть и чередоваться с медленной и жестокой смертью. Наконец, Бог-Отец смилостивился над Возлюбленным Сыном: «Отец, в твои руки я вверяю свой дух».

Наш Господь воскрес через три дня, и история мира изменилась. Глобализация Веры взорвалась. Васко да Гама, когда он прибыл в Индию, был поражен, обнаружив католиков, обращенных святым Томасом. Мы наблюдаем на картах Google, какое чудо это было в те времена.

Вера заставляет нас осознать, что мы дети Божьи, братья, поэтому во Вселенской Апостольской Римско-Католической Церкви. От мирной глобализации Веры, уважающей каждого человека, каждого отдельного человека, до глобализации Господа нашего Иисуса Христа, есть один противник, который теперь разоблачен менее чем микроскопическим вирусом, из которого вытекает предупреждение не генифицировать в фронт глобализации, по-видимому, пытается сокрушить нас во имя денег.

Мы никогда не должны забывать, что «для Бога нет ничего невозможного». Мы не должны забывать, что наш Господь “прежде, чем все было”. Поэтому он ничем не связан, тем более временем и пространством. Перед Его Святым Крестом мы все присутствовали в Его глазах, и мы все еще присутствуем, все, никого не исключая, каждая из наших клеток, каждая из наших мыслей, каждое из наших страданий, каждая из наших радостей, каждый из наших грехов, все из нас всех: те, что были сотворены в начале мира, сколько людей жили, когда Он умирал, сколько бесчисленных следуют и будут следовать за нами, все.

Его Смерть была, Его Воскресение всегда, навсегда, вечно. Аминь.