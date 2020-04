OM TESTA LA COMMISSIONE ANTI-FAKENEWS. 8 PUNTI. VEDIAMO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la creazione da parte del sottosegretario Martella di una Commissione per combattere la diffusione di fake news (notizie false, si dice in italiano: e che c’è di male?) ha suscitato la curiosità di Osservatore Marziano, che ci ha scritto per suggerire alla detta Commissione (preoccupante, preoccupante…) di darci prova della sua efficacia e affidabilità. Buona lettura…

§§§

Caro Tosatti, come lei forse ricorda ( glielo spiegai quando la invitammo un weekend qui da noi prima di decidere di fondare Stilum Curiae), qui su Marte istituimmo una Commissione di inchiesta World Anti-fake News nel 1969 quando leggemmo sui giornali terrestri che l’Apollo 11, americano, era sbarcato sulla Luna.

Data la nostra lunga amicizia le suggerisco di mettere in imbarazzo detta Commissione proponendo di valutare una serie di news, chiedendo se sono vere o false e su quale base di informazioni sono in grado di stabilirlo.

Ovviamente per la Commissione è impossibile concludere se le informazioni proposte qui sotto siano o no fake. Cosicché lei potrà facilmente anticipare che il problema non è tanto di legalità, competenza, capacità, bensì di impossibilità di completare l’obiettivo della missione.

Così detta Commissione dovrà necessariamente limitarsi a chiedere, a chi è sospettato di aver divulgato la fake news, di dimostrare lui, se sono vere e perché. SE ciò avvenisse, l’Inquisizione a questo punto ritornerà in auge, visto che non tutto è immanente, e c’è molto di trascendente nella conoscenza umana. Ma anche l’ immanente, per voi, non è sempre facilmente spiegabile.

Le faccio di seguito alcuni esempi di possibili fake news, su cui detta Commissione potrebbe cimentarsi. Lei che pensa? Quale verdetto sortirebbe?

Otto esempi di news che potrebbero esser sottoposta a valutazione della Commissione anti-fake news. Queste news sono vere o false? come la Commissione lo stabilirebbe?

1°- Bergoglio è, e dimostra sempre di esserlo, il Vicario di Cristo e Pontefice della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Voluto dallo Spirito Santo ed infallibile quando parla ex Cathedra. Nonché dolce Cristo in terra e pastore dell’intero gregge di Cristo.

2°-La Madonna è una discepola di Gesù, non è nata santa e si è specializzata alla alta scuola logistica di Gerusalemme in consegna di messaggi, acquisendo il titolo accademico di “Postina” (PHD in trasporti cielo-terra).

3°- La comunità di Sant’Egidio è un braccio dei servizi segreti americani, in origine nato e sostenuto per controllare potenziali conflitti in Africa attraverso le Nunziature della Santa Sede in Africa.

4°- La rinuncia di Papa Benedetto XVI è stata forzata dopo il suo rifiuto, ben otto volte, al premier Mario Monti, per conto della Merkel, di aprire al mondo luterano pur di realizzare l’Europa. Con minacce se ciò non fosse stato fatto. Anche magari cominciando con un gesto simbolico (Statua di Lutero in Vaticano).

5°-Il card. Pell è stato richiamato in Australia per il processo, dopo che aveva deciso e comunicato, in qualità di ministro delle finanze della Santa Sede, di aprire un’inchiesta sull’utilizzo dell’Obolo di San Pietro per sostenere la campagna elettorale della Clinton. E perché voleva indagare su un conto milionario in Svizzera del card… e del card…..(omesso).

6°- Il riscaldamento globale e l’ emergenza climatica, sono realmente una BUFALA, come ha detto il premio Nobel Rubbia. E’ stato deciso di imporli all’opinione pubblica, per fini geo-economico politici.

7°- Il processo migratorio ha sempre avuto come principale scopo quello di ottenere sincretismo religioso ed è stato concepito e deciso già nel 1973 all’Onu.

8°- Il Vaticano è stato dato in affitto all’UNESCO nell’aprile del 2013. (Il prezzo di affitto è sconosciuto). Il rappresentante Unesco in Italia è l’opinionista Melloni, di Repubblica.

Queste informazioni sono fake o no? qualcuno è in grado realmente di dimostrarlo? Si chiede cortesemente alla costituenda Commissione Anti-fake News, quale test della sua efficacia e affidabilità, se sia o no in grado di stabilire la falsità o correttezza di queste news, spiegandocene la ragione.

Noi (di Stilum Curiae) per primi chiediamo la verità, vogliamo conoscerla.

OM

