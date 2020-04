NOBILE: ECOLOGISTI, VIRUS, PACHAMAMA E SCIENZA

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ha fatto una riflessione su una delle banalità che si stanno spargendo in questi giorni, legate al Coronavirus e all’ecologismo mainstream, e cioè l’idea che sia la Natura, la Madre Terra, la Pachamama stia reagendo contro gli esseri umani. Una teoria che, ovviamente, non ha nessuna consistenza scientifica ma che è così piena di glamour. Giustamente notava una cara amica su twitter che non si capisce perché se dici che Dio ci castiga ti fanno neo, ma se dici che è la Madre Terra che picchia ti invitano nei talkshow…L’idiozia è virus veramente più diffuso del Covid 19.

§§§

Ecologisti, virus, Pachamama e scienza

In queste settimane le notizie legate al Coronavirus tengono banco. Come sappiamo, si legge e si sente tutto e il contrario di tutto. La confusione impera e le ideologie ne approfittano per tirare acqua al proprio mulino. Nella pagina del WWF Italia, pubblicata alcuni giorni fa, troviamo: “Distruzione degli ecosistemi: Globalmente gli scienziati sono consapevoli che tra le cause della diffusione di malattie infettive emergenti, come Ebola, febbre emorragica di Marburg, SARS, MERS, febbre della Rift Valley, Zika e molte altre ancora, vi siano fattori importanti come la perdita di habitat, la creazione di ambienti artificiali, la manipolazione e il commercio di animali selvatici e più in generale la distruzione della biodiversità.”

Gli ecologisti bergogliani, cultori di Pachamama, saranno d’accordo col WWF, ma questa è la classica fake news dove la verità scientifica viene infarcita con una bufala per ingenui.

A detta degli infettivologi all’origine del Coronavirus c’è il fenomeno definito spillover, il salto che permette al patogeno di passare dall’animale all’uomo. Ma a noi sembra poco probabile che “la creazione di ambienti artificiali” possa causare virus. A meno che non si dimostri che le pestilenze riportate dagli storici degli ultimi oltre duemila anni siano state causate dall’inquinamento, dalla sovrappopolazione e dal cemento.

Le pestilenze hanno sempre portato sofferenze e morte in tutto il pianeta, ce lo ricordano la Bibbia e gli storici di tutte le epoche fino all’Ottocento di manzoniana memoria.

Sul primo Libro di Samuele, leggiamo: “In seguito il Signore intervenne ancor più duramente nei confronti degli abitanti di Asdod e dintorni: li colpì con un’epidemia che provocava bubboni.”

L’Iliade descrive la pestilenza nel campo degli Achei, dove “giovani nel fiore degli anni si ammalavano all’improvviso e in poche ore morivano tra atroci dolori, senza che i medici potessero far nulla per salvarli.”

L’epidemia che colpì Atene nel 430-426 a.C. è ricordata da Tucide: “La città di Atene ne fu invasa all’improvviso: i primi a essere presi dal contagio furono quelli del Pireo, ed essi perciò dissero che i Peloponnesiaci avevano avvelenato i pozzi (…). Poi il contagio si diffuse anche nella città alta, e il numero dei morti crebbe spaventosamente”. Date le sofferenze che gli italiani stanno passando, preferisco non riportare le descrizioni horror dello storico greco.

Tacito ricorda l’epidemia che flagellò Roma tra il 65 e il 66 d.C.

Nel 541 d.C. la peste nata in Asia per poi investire anche l’Europa, flagellò Costantinopoli. Per la sua grande diffusione le vale il nome di prima pandemia.

La peste nera, anche questa generata in Asia, si diffuse in Europa a partire dal 1346. Fra 1347 e 1351 una nuova pandemia devastò l’Europa e il Nord Africa provocando la morte di circa il 30% della popolazione.

Come possiamo vedere le pandemie e le malattie mortali non sono il risultato della distruzione dell’ecosistema. Più precisamente, diciamo che le bonifiche di innumerevoli paludi europee – fatte dai Romani e poi dai monaci – hanno frenato, fino a farla scomparire nel secolo scorso, la diffusione della malaria in Europa. Leggendo la storia sulle pandemie possiamo dunque constatare che i virus non sono causati dalla sovrappopolazione o dall’inquinamento.

Nasce, come detto, dallo spillover e dalla mancanza di quell’igiene propugnata dal cristianesimo https://www.marcotosatti.com/2020/03/31/nobile-economia-e-tecnologia-le-alleate-del-covid-19/ Non è un caso se gran parte delle pestilenze arrivano dall’Oriente e dall’Africa. https://www.youtube.com/watch?v=syIf_l4pq9A

Leggendo la brevissima lista di morte sopra riportata e le centinaia di terremoti che ogni anno devastano le comunità, è difficile non pensare a Madre terra come a una briccona che periodicamente porta sofferenze senza fine. Stiamo parlando della Pachamama (Madre terra), venerata dai popoli degli altipiano andino, tra i quali gli Inca, che praticavano sacrifici umani. È la stessa Pachamama venerata all’interno delle mura vaticane, che ha indignato milioni di cattolici.

Non perché sostengono l’inquinamento e la cementificazione del pianeta, ma diffidano di un papa che, contravvenendo alla legge biblica e naturale, pone l’ecologia al di sopra dell’essere umano. Tutti sappiamo che le conseguenze di questa ideologia sono rappresentate dall’aborto e dall’eutanasia, che annualmente uccidono milioni di innocenti.

I due crimini ricordano molto da vicino i sacrifici umani che i pagani praticavano per ingraziarsi madre natura e gli dei. Gli ecointegralisti, infatti, sono convinti che l’eliminazione di milioni di esseri umani possa rendere migliore l’ecosistema del pianeta. Teoria sconfessata, tra l’altro, dalla popolazione mondiale del XIV secolo che, prima della peste nera, si attestava approssimativamente sui 400-500milioni.

Non penso che le sofferenze inflitte ai poveri e agli innocenti siano da considerare una punizione di Dio. Forse qualche volta Egli resta a guardare per rimetterci in riga. Ma per difenderci dagli eventi devastanti il Creatore, oltre alla forza della preghiera, ci ha donato la razionalità e quella scienza nata e sostenuta dal cattolicesimo (chi lo nega è male informato). Siamo convinti che sarà la morale cristiana e la scienza a servizio dell’essere umano che ci salveranno dalle devastazioni naturali e dalle nuove malattie, non certo il WWF con gli ecologisti Pachamama, che vedono nell’uomo il pericolo numero uno dell’ecosistema.

Agostino Nobile

§§§

