FORMICOLA: IN EMERGENZA SANITARIA, PERCHÈ ABORTO GRATIS?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’avvocato Giovanni Formicola mi ha scritto questa lettera, provocatoria certamente, e come molte cose provocatorie in questa realtà falsificata che stiamo vivendo con un solido fondo di verità e realtà. Una lettera che certamente susciterà riflessioni e dibattito. Buona lettura.

§§§

Caro Marco, ti propongo questo pensiero.

* * *

Uno degli effetti collaterali dell’epidemia e delle misure per contrastarla – ma in questo caso sembra trattarsi in realtà di prassi – è che, per non distogliere medici e infermieri dalla priorità “Covid19”, vengono trascurate le persone affette da diversa patologia non gravissima, o che non siano in pericolo di vita imminente. Lo so per certo dalle testimonianze dirette di persone cui telefonicamente è stato intimato di non presentarsi al pronto soccorso, o all’ospedale, ai quali s’erano rivolti telefonicamente prima. I disturbi da loro accusati o gl’interventi di cui avevano bisogno non presentavano il carattere d’assoluta urgenza, pur riguardando comunque patologie fastidiose e sempre suscettibili di degenerare.

Non mi risulta invece che la stessa intimazione la subiscano sempre e ovunque le donne che intendano “interrompere la gravidanza”, come gentilmente si dice per non dire “uccidere la creatura, il figlio, che portano in grembo” magari da qualche mese, cioè mentre è del tutto formato nei caratteri organici essenziali e soprattutto è capace di sentire dolore. Il dolore atroce d’essere smembrato o avvelenato da una soluzione salina. Una labirintite puoi pure tenertela, anzi te la tieni; il figlio no. Per l’aborto “libero gratuito e assistito” si può anche trascurare un po’ l’assistenza a coloro che l’epidemia ha aggredito. E in ogni caso i giornaloni pretendono che sia così.

Ora, ricordo la perla di saggezza ch’è tanto piaciuta anche a Jorge Mario Bergoglio.

“È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua” (Fabio Fazio [!]).

E la ricordo perché in proposito m’è venuto un pensierino.

L’aborto “legale gratuito e assistito” (non uno “scarto”, un omicidio) in Italia costa alla pubblica sanità (che c’entra la sanità con la soppressione volontaria d’una vita?) circa centosettanta milioni l’anno. Quindi, negli ultimi sei anni, è costato un miliardo e più di euri. Quanti posti letto e respiratori si sarebbero potuti allestire e acquistare? E anche in questo momento, una madre che voglia uccidere suo figlio non ancora partorito (di questo si tratta), non solo non è respinta e trova tutte le porte aperte, è sempre accolta, ma non paga nulla, cioè paga chi paga le tasse. Non sarebbe il caso di proporre che, almeno in emergenza sanitaria, non si distolga nessuno dalla priorità terapeutica per praticare aborti, o che almeno l’omicidio si paghi, e quel che si risparmia sia dirottato per aumentare i posti letto e acquistare respiratori?

Ma forse è una proposta troppo audace, troppo politicamente scorretta. Meglio prendersela con gli “evasori”, ai quali gli orwelliani due minuti (solo due?) di odio non li risparmia nessuno, nemmeno tanti uomini di Chiesa.

* * *

Ciao caro Marco, e a presto

Tuo Giovanni

§§§

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti