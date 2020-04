SUPER EX: NEL DRAMMA DEL COVID, QUALCHE PICCOLO CONFORTO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, stiamo vivendo tempi drammatici, e non finiranno presto, né nei loro effetti immediati, né nelle conseguenze. Super Ex in questa tragedia che stiamo attraversando ha voluto comunque indicare qualche piccolo elemento che se non conforta, almeno allevia in minima parte la sofferenza. E come è nel suo stile Super Ex è sempre un po’ ironico e paradossale…

§§§

In mezzo a tanta sofferenza e dolore, non si possono non notare alcune cose positive:

1) sono quasi fermi in Italia e in altri Paesi gli abortifici. Lo segnala Il Corriere della Sera in gramaglie, lanciando un grido di dolore: non si uccidono più bambini al ritmo consueto! Sembra infatti che ora la priorità dei medici sia curare, non eliminare.

2) in grande crisi anche i bordelli e l’attività di battonaggio. Si segnala soprattutto la chiusura di una innumerevole quantità di bordelli gestiti dai cinesi sul nostro territorio.

3) Stop ai gay pride pubblici e a quelli privati. Il mondo LGBTQ ha già da affrontare un aumento drammatico di infezioni per via sessuale ed aids…

4) Enorme penuria nel mercato della droga.

5)La famiglia si rileva il vero fortino: fornisce compagnia, sostegno economico…

4) Stop alle mille iniziative di Bergoglio per l’autodistruzione della Chiesa. Deve starsene buono a casa, anche se gli prudono le mani. Spadaro e padre Martin ridotti all’irrilevanza. I preti che ora parlano e agiscono sono quelli bravi. Gli altri non interessano più.

5) L’Unione europea ha mostrato a tutti il suo vero volto, e ne uscirà stravolta.

6) Il partito comunista cinese è in straordinaria difficoltà, dentro e fuori. Sembra che mons. Sorondo non possa più additare la Cina come un modello per la realizzazione della “dottrina sociale della Chiesa”. Anche Bergoglio potrebbe perdere un prezioso alleato.

La Germania, primo partner commerciale europeo della Cina, che ha costruito l’Europa sulle sue esigenze di export, ne vedrà delle belle.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale, Super Ex

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti