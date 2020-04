MONS. ICS, IL MESSAGGIO DEL PAPA. “BUONA CENA” SUONA MALE…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. ICS è rimasto colpito dalla lettera che quel signore albanese ci ha scritto, dopo aver assistito al messaggio di papa Bergoglio venerdì sera, il messaggio che il Pontefice ha letto in televisione per la Settimana Santa 2020. Ci ha mandato le sue riflessioni, che non sono particolarmente serene, come potrete vedere. Buona lettura.

§§§

Oggi, domenica 5 aprile inizia la Settimana Santa, che si concluderà sabato 11 aprile. L’inizio della Passione è al termine della orazione di Gesù nell’orto del Getsemani. Ivi si consuma il più grande tradimento della storia cristiana: Giuda si avvicina a Gesù, e gli dice “Salve Rabbi. E lo baciò” (Mt 26-49).

Ciò che ha ricordato il nostro amico albanese nello Stilum Curiae apparso prima, chissà perché, mi ha ricordato questo tradimento.

Dice il papa al TG1 rivolgendosi a tutti noi disperati per questo virus, in attesa di parole di vita eterna, affamati di conforto cristiano, bisognosi di speranza soprannaturale: “CARI AMICI BUONA SERA”; e poi concludendo: “BUONA CENA, A PRESTO”.

Non è forse assimilabile a: “Salve Rabbi” accompagnato da un bacetto? Il tradimento si realizza spesso, se non sempre, preceduto da manifestazioni di amicizia (Cari amici..).

E’ possibile che il papa possa esser capace di dire: <Buona sera. Buona cena. A presto> a un popolo sofferente, preoccupato per la propria vita, quella dei propri cari. timoroso di poter non essere curato, angosciato da possibili mancanze di beni primari, terrorizzato da possibile fame? Il papa dice loro: “Buona cena”? Ci sta tradendo?

Amici miei, in una occasione come quella che stiamo vivendo neppure Fabio Fazio, tanto stimato da Bergoglio, parlerebbe così al suo pubblico. Per rispetto almeno del dolore che la gente sta provando oggi.

Il sospetto lasciato trapelare da parte di mons. Carlo Maria Viganò, che chi siede sulla cattedra di Pietro (e non ci si trovi bene…) ci abbia consegnato ai nostri nemici, diventa sempre più comprensibile.

Ma che è successo all’anima di costui che sembra (ho detto: sembra) essere arrivato a tradire il Signore e il suo gregge? Il tradimento di Giuda di quella notte aveva una lunga storia di “allontanamento” da Cristo, in qualche punto assimilabile a colui di cui sto parlando ora.. Giuda, in un certo momento, a Betania arrivò a contestare Gesù rimproverando il gesto di amore che – la donna – ebbe per lui rompendo l‘anfora piena di unguento costoso, trovò eccessivo questo affetto, mascherandolo con l’”amore per i poveri”. < Allora Maria, presa una libbra d’olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli; e la casa fu piena del profumo dell’olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest’olio per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Diceva così, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro (Giov. 12.1)>.

L’atto di tradimento al Getsemani era stato preceduto da infedeltà gravi, era stato la conclusione di un itinerario interiore di Giuda che lo aveva allontanato dalla Verità. Andandosene via dal Cenacolo a Gerusalemme Giuda avrà anche lui augurato a Gesù e agli apostoli: “Buona ultima cena”? Più tardi Giuda si pentì del suo tradimento, restituì i trenta denari, ma aveva anche perso la virtù della speranza e non confidava più in Gesù. Non serviva più a nulla.

Vedete, o il Signore lo si segue da vicino o si arriva a rinnegarlo. Oggi si direbbe che l’umanità ha dimenticato di seguire Cristo perché i pastori sono lontani da lui.

Il Papa stesso lascia troppo spesso pensare che si preoccupi troppo di tutto, e troppo poco di Dio, di Gesù, di Sua Madre, Intercessora, Immacolata e Corredentrice. Questa Chiesa sembra pensare, come l’iscariota, ai poveri, agli immigrati, alla madre terra.

Il che è anche bene, se prima si pensa a Cristo, fedelmente secondo i doveri del proprio stato e responsabilità. Ma non è così. “A presto “ ci ha augurato venerdì sera al TG1, senza alcuna benedizione o preghiera.

Mons ICS

§§§

