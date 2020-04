APPELLO AL PAPA E A MATTARELLA: RIAPRITE LE CHIESE A PASQUA!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come ricordate qualche giorno fa abbiamo pubblicato un appello di SaveTheMonasteries per chiedere che ai fedeli cattolici venga consentito di partecipare, sia pure rispettando le regole generali di sicurezza, alla celebrazione della messa.

Oggi ben volentieri pubblichiamo questo appello.

COMUNICATO STAMPA SAVE THE MONASTERIES

Richiesta inoltrata da Save the Monasteries al Presidente Mattarella, a Papa Francesco, al Presidente Conte, al Cardinale Bassetti, per l’Apertura delle Chiese per la Santa Pasqua 2020 con opportunità per i fedeli di partecipare alle funzioni, applicando le misure di prevenzione già in uso in altri ambiti per l’emergenza sanitaria in corso.

Nei giorni scorsi Save the Monasteries ha promosso un Appello per la Santa Messa http://www.savethemonasteries.com/appello-per-la-santa-messa/ .

In data 30/03/20 Save the Monasteries in una lettera ha sottoposto alla valutazione delle massime Autorità ecclesiali e civili le seguenti questioni :

1) il grande desiderio da parte di molti credenti di poter partecipare alle funzioni, tanto più vista la gravità del periodo, ed in concomitanza con la Santa Pasqua,

2) il ritenere che tale partecipazione debba essere equiparata ed ufficialmente riconosciuta alla stregua di una reale necessità cogente come provvedere alla spesa o recarsi in farmacia,

3) il convincimento che la città di Roma abbia il dovere di mantenere in atto la sua tradizione cristiana in unione con il suo popolo, quale segno e modello per l’intera Chiesa, provocandosi altrimenti una caduta di fede e di appartenenza ecclesiale, di identità storica, di eredità culturale, di immagine mondiale, con conseguenze irreparabili.

http://www.savethemonasteries.com/civil-ecclesial-authorities/

Save the Monasteries auspica che venga accolta la richiesta inoltrata.

www.savethemonasteries.com savethemonasteries@yahoo.com

§§§

Inoltre, i promotori del primo e del secondo appello ci fanno sapere che Breitbart ha dedicato un articolo alla loro iniziativa, che qui sotto riportiamo (ringraziando per la traduzione E.V.):

Thomas D. Williams, Ph.D.

2 Apr 202097

I cattolici italiani hanno lanciato una petizione chiedendo ai Vescovi di ristabilire la celebrazione delle Messe e degli altri Sacramenti per i fedeli durante il blocco per il corona virus , unendosi a un movimento simile negli Stati Uniti.

“Ci appelliamo per il riconoscimento della personale necessità del fedele cattolico di partecipare alla Santa Messa favorendo tale fedele a poter esercitare la propria funzione di culto pur nel rispetto della normativa vigente ,” si legge sulla petizione creata da Save the Monasteries, un gruppo di advocacy cattolico , e firmata da sacerdoti e laici.

“Quindi, chiediamo in maniera pressante ai responsabili delle autorità competenti, sia ecclesiastiche che civili, di consentire la ripresa delle celebrazioni liturgiche con la partecipazione dei fedeli, soprattutto della santa Messa feriale e festiva, adottando opportune disposizioni adeguate alle direttive per l’emergenza sanitaria Covid -19 ,” afferma l’appello.

In uno dei numerosi commenti dei firmatari dell’appello , una donna della città italiana di Siena scrive che le necessità spirituali durante un’epidemia non sono meno importanti delle necessità materiali.

“Si ascolti il grido di un popolo che non vede soddisfatti i propri “bisogni” in tabaccherie e supermercati aperti, ma che necessita assolutamente di nutrire lo Spirito con il cibo dei Sacramenti e di potersi accostare e ritrovare l’intimità col Signore Eucarestia. Per me, per mio marito, per le nostre figlie, combattete sacerdoti e vescovi, non accettate questa violenza!!! ”

Una richiesta analoga è stata lanciata negli Stati Uniti nella forma di una lettera ai Vescovi americani con la supplica di ristabilire l’amministrazione dei Sacramenti ai fedeli.

“C’è qualcosa di molto sbagliato in una cultura che permette che le cliniche per abortire e i negozi di alcolici rimangano aperti ma che chiude i luoghi di culto,” così comincia la lettera. “ Pur essendo la sicurezza e la cooperazione con le autorità civili necessaria , noi dobbiamo fare di tutto per avere accesso a quanto è essenziale per le nostre vite spirituali . Di certo non è nostra intenzione privarci volontariamente dei sacramenti.”

“Vescovi, noi siamo i vostri fedeli e vi imploriamo di fare qualunque cosa sia possibile perché i Sacramenti siano disponibili per noi durante questa crisi,” la lettera afferma.

Nella lettera ai Vescovi , si chiede loro urgentemente di “riconoscere i servizi religiosi come servizi essenziali ,” una disposizione al centro della libertà religiosa oltre ai recenti dibattiti riguardanti la natura essenziale del culto per i credenti.

In un decreto fortemente contestato , il governo italiano ha dichiarato all’inizio di questa settimana che pregare in chiesa non è una ragione sufficiente per uscire di casa , mentre lo sono attività come acquistare sigarette , far uscire il cane, o andare al supermercato .

Il giornalista italiano Andrea Gagliarducci in un suo recente articolo si chiedeva perché la libertà di culto non sia una delle ragioni impellenti per uscire di casa e perché la Chiesa non abbia insistito su questo.

Il problema sottostante non è solo quello di uno stato che eccede i suoi limiti , ma quello di una chiesa che acconsente facilmente a tale eccesso , indicava Gagliarducci.

“ Il problema è che, durante un’emergenza , la Chiesa non pensa a difendere quello che deve difendere: la libertà di culto,” ha scritto.

Anche il Cardinale Raymond Burke, precedente responsabile del più importante organo giudiziario del Vaticano, è intervenuto con la sua autorità sulla questione , insistendo che per i Cattolici ricevere i sacramenti per la propria salute spirituale un pò più che andare al supermercato e in farmacia , ed è completamente differente da attività non-essenziali come andare al cinema o allo stadio sportivo.

“Riflettendo su cosa sia necessario per vivere , non dobbiamo dimenticare che la nostra prima considerazione è la nostra relazione con Dio,” ha scritto il Cardinale. “ Per questo è essenziale per noi, in tutti i tempi e specialmente nei tempi di crisi , avere accesso alle nostre chiese e cappelle , ai Sacramenti, e alle devozioni e preghiere pubbliche.”

“ Proprio come possiamo acquistare cibo e medicine, adottando le cautele dovute per non far propagare il corona virus, così dobbiamo poter pregare nelle nostre chiese e cappelle , ricevere i Sacramenti, e impegnarci negli atti di pubblica preghiera e devozione,” egli ha sostenuto. “Senza l’aiuto di Dio, noi siamo davvero perduti.”

§§§

