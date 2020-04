APPELLO PAPA E MATTARELLA. A PASQUA CHIESE APERTE E SICURE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, fra i tanti appelli e lettere che mi giungono in questi giorni per chiedere una maggiore apertura delle chiese, e un ripristino, sia pure regolato e limitato dalle norme di sicurezza, delle messe con la partecipazione dei fedeli, ho pensato di pubblicare quello che trovate più sotto, perché in una certa misura riassuntivo di tutti quelli che stanno emergendo in questo periodo, e anche perché corredato – le trovate in calce – di alcune note ed emendamenti presentati in Parlamento relativi alle decisioni del governo sulle limitazioni. Nella speranza che questo possa servire di stimolo alla Conferenza Episcopale Italiana e ai singoli vescovi per discutere con l’esecutivo una razionalizzazione delle misure di sicurezza per quanto riguarda le cerimonie religiose.

§§§

“Sua Eccellenza, Eminenza Reverendissima

Mi rivolgo a Lei quale Pastore e rappresentante di Cristo in terra, come al Pietro della Sua Diocesi.

Il tempo che stiamo attraversando è un tempo “forte”, non solo per la Quaresima, ma anche per la prova che stiamo attraversando, tanto più dura per il non poter partecipare alle Sante Messe e accedere ai sacramenti, centro della vita cristiana.

Non sono precisamente a conoscenza ad oggi di quanto Lei abbia stabilito nella Sua Diocesi riguardo alle restrizioni per l’accesso alle chiese.

Ad ogni buon conto, molti parlamentari hanno depositato degli emendamenti in cui propongono l’esclusione di tali restrizioni e una modifica delle limitazioni di svolgimento di attività a carattere religioso, affinchè ci possa essere un’applicazione paritaria del contingentamento, come già vigente per bisogni meno nobili di quelli spirituali o quantomeno di pari grado Costituzionale (quali tabaccai, giornalai profumerie e ferramenta, oltre che alimentari e farmacie). Tali proposte giungono da più parti politiche, anche in considerazione che tali restrizioni violano i patti internazionali con la Santa Sede e disciplinano quindi materia di altrui sovranità.

Ci si aspetta quindi che il Governo modifichi il provvedimento, e a maggior ragione ci si aspetta che lo facciano i Vescovi, costituendo diversamente quello dei Pastori un comportamento autolimitativo della sovranità della Chiesa e della cura dei fedeli. Una mancanza di tempismo da parte dei Vescovi potrebbe rallentare se non bloccare l’iter parlamentare in difesa del diritto di culto e paradossalmente denunciare una mancanza di interesse da parte dei legittimi tutori di tale culto.

Dico questo perché alcuni Vescovi, nella loro materna cura, hanno già anticipato disposizioni per la settimana santa e per il triduo pasquale che sono oltremodo prudenti fino a escludere ogni possibile contingentamento dei fedeli per l’accesso alle funzioni.

Saprà invece che in Europa, come per esempio in Polonia, o anche in Spagna, i Vescovi hanno previsto la partecipazione di 5 fedeli per volta alle Sante Messe, la cui celebrazione viene moltiplicata, con eventuale estensione quindi del precetto domenicale e pasquale agli altri giorni della settimana.

Oltretutto l’apertura alla partecipazione personale dei fedeli alle funzioni della settimana Santa con ogni dovuta cautela, non escluderebbe la concessione di ogni altra forma di partecipazione da remoto, via cavo tv o internet, con il riconoscimento del precetto e di ogni indulgenza. Anche perché è ampiamente prevedibile che saranno molto pochi i fedeli che si recheranno in chiesa, stante la paura che sta attanagliando tanti.

Sua Eminenza, è davvero con spirito filiale che Le assicuro preghiere affinchè lo Spirito Santo La illumini in questo momento molto grave per l’umanità a scegliere quale sia il modo per stare dalla parte di Dio e per Lui accompagnare il gregge che Le è affidato. Sono una fedele qualsiasi, ma in quanto tale rappresento l’anelito di molti.

Con devozione filiale”

Maria Stella Lopinto

§§§

Ecco alcuni emendamenti e modifiche presentati in Parlamento:

Per quanto attiene alla sospensione delle cerimonie civili o religiose, salvo che si svolgano in collegamento da remoto, si propone “l’ingresso nei luoghi destinati al culto con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del titolare del luogo di culto di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio, e con inserimento nell’autocertificazione dello spostamento verso il luogo di culto prossimo al proprio domicilio”

***

“Il governo ha disposto la sospensione delle cerimonie civili e religiose, nonché la limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;

tali limitazioni a libertà e diritti fondamentali sono ingiustificate, nella misura le cerimonie avvengano in collegamento da remoto o l’ingresso nei luoghi di culto avvenga con modalità tali da assicurare il rispetto delle distanze;

impegna il governo ad adottare provvedimenti di propria competenza al fine di consentire che la sospensione delle cerimonie civili o religiose non operi qualora queste si svolgano in collegamento da remoto e ad avviare un’interlocuzione con la Conferenza episcopale italiana (CEI) affinché vengano chiarite le modalità di accesso ai luoghi di culto, in modo particolare nell’imminenza delle festività pasquali, ferma restando l’esigenza di adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e mantenere la distanza di almeno un metro tra i frequentatori”.

§§§

E infine, da Madrid, mi sembra interessante pubblicare questo video, la benedizione per strada con il Santissimo alla nunziatura di Madrid, per tutti, sani e malati, nei giorni scorsi, presente il Nunzio Apostolico.

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti