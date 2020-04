SI PUÒ ANDARE IN CHIESA? SÌ, NO, FORSE. RISPONDE ADERNÒ.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo chiesto all’avvocato Fabio Adernò qualche chiarimento interpretativo sulle ultime comunicazioni del governo relative alla legittimità o meno di recarsi in un luogo di culto. Con grande gentilezza ci ha risposto a stretto giro di mail. Buona lettura.

Caro Tosatti,

Lei mi chiede cosa ne pensi della risposta (FAQ) che il Governo ha fornito in ordine agli “spostamenti” verso i luoghi di culto.

Ahimè mi ritengo costretto a smorzare un po’ di entusiasmi, ancorché comprensibili in questo clima distopico…

Nel testo in questione, rintracciabile sul sito del Governo che risulta aggiornato al 1° aprile (senza ironia, almeno si spera), nel menù a tendina sotto la voce “spostamenti”, alla domanda 19a su 34 «Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?» si legge la risposta: «L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.»

Innanzitutto va segnalato che, a proposito di quest’ultimo inciso, risulta invariata la disposizione già data inizialmente in ordine allo svolgimento dei Riti religiosi, poiché nello stesso menù delle FAQ, sotto la voce “Cerimonie eventi ed attività ricreative”, alla domanda «Si possono celebrare messe, matrimoni, funerali o altri riti civili e religiosi?» la risposta è sempre la stessa ed unilaterale, senza il minimo accenno all’Autorità ecclesiastica (o religiosa in genere) regolatrice del culto interno: «Sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose che prevedano la partecipazione di significativi gruppi di persone, compresi i funerali. Pertanto è sospesa la celebrazione in presenza di una pluralità di fedeli della messa e degli altri riti religiosi come, a mero titolo di esempio, la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica, il culto evangelico domenicale o le funzioni presso la sinagoga durante il sabato. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.».

Premesso ciò, in ordine alla risposta circa la liceità di spostarsi per andare in chiesa la formulazione è controversa e può dar adito a due letture.

La prima lettura (positiva) scinde la risposta in due circostanze: la prima assertoria, “di principio” («L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione.»); la seconda di puntello a questa e ulteriore («Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione.»).

Tutto si baserebbe sull’interpretazione che si dà all’avverbio «altresì», che introdurrebbe una “postilla” a quanto già detto: come dire “Puoi andare sempre, e anche in queste occasioni”.

L’altra lettura (negativa) si approccia al testo partendo dalla conclusione, ossia la previsione della risposta da inserire in occasione di un eventuale accertamento da parte delle Forze dell’ordine.

Laddove, infatti, il Governo avesse scritto che in quei casi (cioè andare in chiesa prima o dopo aver comprato le sigarette o il giornale, per intenderci) il cittadino possa addurre l’autodichiarazione di recarsi (o esser stato) in chiesa “ e ” dal tabaccaio sarebbe stato un bene, poiché avrebbe significato intendere come autonomo (e non accessorio) il libero esercizio della libertà di culto; ma il Governo, al contrario, ritiene sempre (come esplicitamente si legge nella risposta del Viminale il cui contenuto abbiamo già commentato qui) che lo spostamento per recarsi in chiesa non possa intendersi da se stesso come bastevole, ma deve comunque essere associato ad un altro fine di circolazione espressamente previsto.

Per trovar spazio ad un’interpretazione positiva, la risposta a mio avviso avrebbe potuto essere formulata così: «L’accesso ai luoghi di culto è sempre consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile Si consiglia di raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione.», omettendo tutta la seconda parte che è fuorviante e potenzialmente lesiva del diritto soggettivo dei singoli, poiché nella “giustificazione” da fornire agli agenti accertatori il cittadino (cattolico) è costretto subordinare, almeno formalmente, l’esercizio della libertà di culto ad un altro spostamento qualificato come “comunque consentito”.

E anche questa espressione («comunque consentiti») riferita agli altri movimenti permessi getta ombre sull’assunto iniziale della risposta, poiché quest’avverbio-congiunzione, per come è collocato nel testo in modo chiaramente ellittico (cioè allusivo-conclusivo), fa presumere (anche se vorrei tanto essere smentito) che gli spostamenti «determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità» siano invero i soli ad essere consentiti (e tale lettura è dimostrata dalla spiegazione nell’inciso introdotta dall’avverbio «cioè»), e che alla luce di ciò si debba ricomprendere la mera possibilità di addizionare a tale concessione statale anche una sosta in chiesa.

Il dizionario Treccani ci dice, infatti, che già il significato di “comunque” sia “in qualunque modo”, e aggiunge che “usato ellitticamente, in frasi di tono risolutivo o conclusivo, ha valore simile a «in ogni modo, in ogni caso»”.

D’altra parte, abbiamo ragione di credere che, se così non fosse, il Governo, nel caso di accertamento delle ragioni dello spostamento, avrebbe potuto espressamente prevedere la possibilità di barrare la casella delle “necessità” indicando di seguito di starsi recando in chiesa, o di esservi stati e di stare rientrando a casa. Ma così, ci pare, non sia stato.

Ipotizziamo, ad esempio, che le Forze dell’ordine fermino un seminarista (che al momento non alloggia in seminario perché li hanno quasi tutti mandati a casa); il seminarista non lavora, magari non fuma, non legge i giornali e la spesa in casa la fa la madre: cosa dovrebbe scrivere se gli chiedessero conto del suo spostamento presso una ipotetica chiesa o parrocchia per qualche pratica di pietà personale a conseguenza del proprio stato canonico, o anche solo per andare a servir messa sine populo al parroco?

Capisce bene, caro Tosatti, che la questione è assai delicata.

Va da sé che le risposte FAQ sul sito del Governo non hanno un gran valore (come si è visto nella più prosaica questione dei passeggini), men che meno normativo, ma solo meramente indicativo e generico; ma poi sappiamo che la realtà è quella del giudice fermato che si è visto costretto ad argomentare con l’agente, o peggio ancora quella del parroco di Rocca Imperiale (CS) che viene multato (e, come se non bastasse, irragionevolmente obbligato dal Sindaco alla quarantena!) per aver portato da solo il Crocifisso per le strade (in un giorno – mi ha detto lui stesso al telefono – particolarmente caro alla devozione del suo piccolo paese di poche anime)… a questo punto mi vien da pensare che forse il primo l’ha fatta franca non perché avesse ragione, ma perché è un magistrato della Repubblica, mentre il secondo ha avuto torto perché è “solo” un Ministro di Dio.

La formulazione della risposta, dunque, non offre chiarezza sulla questione della libertà di culto, ed anzi a mio avviso è confusa … ma d’altra parte la cosa non sorprende, dato lo stile di questa legislazione in stato di emergenza in cui assistiamo ad una persistente emorragia prescrittiva quasi assimilabile ad un novello disorganico Deuteronomio secolare.

«Vedete – diceva l’Azzeccagarbugli al focoso quanto ingenuo Renzo – a saper maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente», tanto per restare in tema di manzonismi più o meno appropriati.

Al di là di ogni polemica però, in tutta sincerità, ritengo che sia di per sé assai preoccupante trovarsi costretti (leggasi: obbligati) ad agganciare l’esercizio della propria libertà ad un avverbio o a una didascalia mal scritta in un caotico guazzabuglio legalista.

Con stima,

Fabio Adernò

