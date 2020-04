CARO PAPA, IERI SERA MI HAI DELUSO. LETTERA DI UN CONVERTENDO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questa lettera di un signore che non conosciamo e che ci sembra interessante condividere con voi. Si riferisce al messaggio che il Pontefice regnante ha rivolto ieri sera e che potete vedere su questo collegamento. Quello che ci ha stupito – non in maniera favorevole, a essere sinceri – è che dovesse leggere da un foglio, invece di rivolgersi a credenti e non credenti impromptu, per dirgli cose dal cuore, in questo momento così drammatico per tutti, e tragico per molti. Buona lettura.

§§§

Signore Tosatti, sono un immigrato albanese da 13 anni fa, integrato (ho piccolo commercio), agnostico di origine di religione, ma seguo da sei mesi un corso di conversione alla fede cattolica, tenuto da un sacerdote. Ho moglie italiana e tre figli, che son stati battezzati e seguono un prete cattolico.

Vivo vicino a Brescia. Ieri sera ho ascoltato al TG1 il discorso del Papa Francesco. Sono rimasto “senza parole” per il suo distacco, freddezza, e parole pronunciate. Mi sono chiesto cosa si sente di essere Francesco, cosa è un Papa per voi, a che cosa serve a voi il Papa.

Egli ha iniziato il suo discorso alla TV dicendo : “CARI AMICI BUONA SERA” ed ha concluso dicendo “BUONA CENA, A PRESTO”.

Tra queste due frasi, ha parlato per ottanta percento della difficoltà a vivere in casa in famiglia e con figli, in queste condizioni. Ha parlato di difficoltà per persone anziane, ricoverati in ospedali, per i senza dimora, i carcerati, i poveri, eccetera. Ha fatto un cenno al tempo della vostra Pasqua, importanza e significato di Settimana Santa. Ha detto di aiutare chi ha bisogno e di pregare per lui. Così poteva parlare alla Televisione però chiunque, un qualsiasi politico attento alla cultura del vostro paese Italia e della tradizione cattolica, nel significato che dà alla Settimana Santa ed alla Passione di Cristo e alla Resurrezione.

Vede direttore Tosatti, in Albania la maggioranza è musulmana per circa due terzi popolazione, un terzo è cristiana cattolica e ortodossa albanese, gli agnostici molto pochi. L’Albania diventò nel 1967 il primo paese al mondo ufficialmente ateo. Il padrone-dittatore dell’ Albania, Enver Hoxha, fece distruggere tutti gli edifici religiosi e condannò a morte centinaia di sacerdoti, su 7 Vescovi se sopravvisse solo uno.

Fino al crollo del comunismo nel 1991 la religione fu vietata. Solo nel 1993 con Papa Giovanni Paolo II l’Albania cattolica riprese vita.

Convertire l’Albania oggi per la religione cattolica, ora che la conosco meglio, sarebbe bene e facile. La religione cattolica, ho appreso, è la sola che “ha parole di vita eterna”.

Ma ieri sera son rimasto male sentendo il Papa al TG1. Ecco perché le scrivo.

Fu Papa Francesco che beatificò nel 2016 i nostri 38 martiri del comunismo. La sua immagine in Albania cattolica è altissima, di santo Papa. Ma ieri sera in Televisione non ho visto e ascoltato un Papa come mi aspettavo, mi ha molto sorpreso un Papa che ci dice BUONA SERA e conclude dicendo BUONA CENA E A PRESTO.

Giovanni Paolo II non avrebbe mai parlato cosi. Sono rimasto turbato, sono sorti scrupoli e ho bisogno di capire se il cattolicesimo si occupa di anime o di – buone cene -.

Certo ne parlerò con il sacerdote che mi sta convertendo, ma essendo seguitore di Stilum Curiae che mi aiuta molto a capire, non solo per gli articoli, ma anche nei commenti (soprattutto quelli di questo signore don Luis Eduardo Rodriguez), le ho scritto. Spero non avere disturbato troppo. Preferisco non firmare con mio nome. Grazie.

§§§

