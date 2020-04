OM, LA TASK FORCE RUSSA IN ITALIA E IL CORONAVIRUS. HAI VISTO MAI….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Osservatore Marziano ha letto su Dagospia, che trovate allegato, un articolo sulla task force che la Russia ha inviato per aiutarci nella lotta al Covid 19. Tocca ipotesi e suggestioni decisamente inquietanti, e non a caso ci chiede di rivolgerci per lumi e chiarimenti al generale Laporta. Che, naturalmente, perché i suggerimenti da Marte vanno seguiti, abbiamo contattato. Buona lettura…

§§§

Caro Tosatti, le allego e propongo un articolo su questo contingente Russo (ben cento uomini !) in Italia, che i nostri esperti di “intelligence” qui su Marte, hanno trovato su Dagospia. Sappiamo che Dagospia si diletta spesso a dare informazioni fuorvianti, essendo sospettata di avere rapporti con i servizi segreti (ci sembra di ricordare che fu “inventata “ dal Presidente Cossiga)… ma questa informazione va oltre il gossip..

Ora questi nostri esperti ci dicono che questi cento russi sono in maggior parte esperti di “GUERRA BATTERIOLOGICA”, ma sono guidati anche da ufficiali dei servizi segreti sovietici.

Ci viene spiegato che sono venuti in Italia per studiare l’origine del coronavirus e le modalità di contagio. La cosa non deve lasciarci indifferenti perché i caratteri di questo virus sembrano – secondo alcuni – essere stati creati in laboratorio e non generati spontaneamente in natura.

Vorrei cercare di proporlo ai suoi lettori perché se si riscontrasse che ciò è vero, l’origine della pandemia sta nella corruzione morale dell’uomo, nel suo cinismo nichilista, non tanto nel cattivo processo di globalizzazione economica.

Essendo il virus esploso in Cina, detta corruzione morale assume un aspetto anche politico- economico. Infatti ci sono paesi-zone più colpite ed altri molto meno colpite, indipendentemente dai contagi fisici dovuti agli scambi commerciali.

Una ipotesi che sembra esser verosimile è che questo virus fu scoperto 15anni fa circa in Usa e poi sarebbe finito chissà come in Cina, e la Cinaavrebbe continuato gli esperimenti. E’ evidente e naturale che la Russia oggi voglia capire bene di che si tratti…

Ma anche noi vorremmo capire. Se si riscontrasse che ho ragione, le responsabilità di chi ha fatto l’accordo Vaticano –Cina assumerebbero una importanza del tutto particolare.

Ciò detto, ho una preghiera, che è anche un suggerimento sommesso.

In Italia avete una persona esperta di intelligence, ora in pensione, ma sempre ben attento e collegato. Si chiama Piero Laporta ed è una persona che conosce come pochi i servizi segreti italiani.

Vediamo che ogni tanto scrive su Stilum Curiae. Potrebbe, caro Tosatti, chiedergli un’opinione su questa vicenda del contingente russo, ma anche sul ruolo del Vaticano?

Che gioco stanno facendo Oltretevere?

Cosa possiamo aspettarci a breve termine.

Grazie Tosatti.

Suo Osservatore Marziano

§§§

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti