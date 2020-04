PG E L’ALLUVIONE: PARERI E PROFEZIE. DI ESPERTI. QUANTO ESPERTI?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae pezzo Grosso ci ha inviato un ponderata riflessione sullo tsunami di opinioni, teorie, previsioni e profezie che i mass media di ogni genere ci stano riversando addosso in relazione al dramma reale che stiamo vivendo, quello della pandemia di coronavirus e le sue conseguenze. Buona lettura.

§§§

Inaudito! Vaticano impazzito: “Coronavirus alleato di Madre Terra” (da Chiesa e post Concilio). La pagina delle notizie del Vaticano, VaticanNews.va, ha pubblicato il 30 marzo un articolo intitolato “Coronavirus: l’incredibile alleato della Terra” (purtroppo ancora brucia il ricordo della madre-terra in Vaticano, nonché l’abominio della ‘conversione ecologica’!)

Caro Tosatti, siamo sommersi di informazioni e opinioni. Quella sopra riportata di Vatican News, non è sconcertante, è esemplare di infingardaggine.

Persino siti “cattolici “, che esprimono normalmente opinioni di carattere morale (anche non sempre condivisibili),riferendosi al coronavirus, propongono spesso considerazioni anche di carattere sanitario, o ancor peggio di carattere – economico -, esprimendo opinioni spesso errate e confondenti.

Provenendo però da ambienti che riflettono il pensiero “cattolico” vengono spesso prese alla lettera.

Ciò è preoccupante. Faccio una domanda ai nostri lettori: andreste da un medico a farvi curare, solo perché è cattolico? Penso che la risposta sia: No.

Andremmo piuttosto da un vero bravo medico, che sia cattolico o meno.(A meno che non si tratti di “medicina etica”, riferita ad esempio a eutanasia, aborto, ecc.).

Lo stesso dovrebbe valere nello scegliere di dare credibilità e fiducia, o meno, ad opinioni riferite alla cura del virus, o ancor di più riferite alle prospettive economiche post crisi.

Imperversano ovunque opinioni di “sanitari e economisti per corrispondenza”, che creano terrorismo, senza dare neppure riferimenti di pensiero o citare fonti attendibili.

Ma soprattutto senza avere neppure le competenze necessarie per esprimere sentenze. In queste considerazioni molti opinionisti incorporano pregiudizi, esperienze personali, risentimenti, spesso di origine morale, che estendono però, con grande naturalezza, immaginazione e fantasia (spesso complottistica) a fatti economici, di cui non hanno conoscenza; ma creando purtroppo confusione ed opinioni errate.

Per analogia, la mia riflessione è assimilabile ad una valutazione di carattere morale. Una valutazione di carattere morale può provenire da una visione e cultura progressista, tradizionalista, “torniellista” (come la Vatican News sopra), oppure da una visione illuminata dalla grazia. Ma queste differenze di valutazione sono più facilmente comprensibili. Quelle scientifico – economiche, no.

Leggendo dette opinioni riportate su siti-blog cattolici, viene spontaneo riflettere sul valore delle opinioni. Se valutiamo opinioni sui fatti diciamo – scientifico sanitari – riferiti al virus, notiamo una serie di competenze fra loro differenti, troppo differenti, che provocano impatti condizionanti.

Sentiamo in TV o nei dibattiti, oppure leggiamo sui giornali cartacei o giornali online, le diverse opinioni di studiosi accademici, di uomini politici, di scienziati e medici operativi (di differente esperienza e maturità), di – opinionisti su tutto – che si sono consultati con quattro amici e con il direttore del quotidiano dove scrivono per esser certi di seguire la linea del giornale sul tema specifico.

Ma di questo tema specifico si sa troppo poco (dal punto di vista scientifico) per esprimere sentenze, ma non si vuole ammetterlo. Tanto più si è in grado pochissimo di valutarne le conseguenze economiche e le soluzioni, ma neppure questo si vuole ammettere.

Eppure una forma apocalittica di catastrofismo accusatorio, imperversa.

A me vengono i brividi nel leggere le previsioni economiche funeste fatte da accademici (che studiano la teoria, ma non hanno mai operato concretamente ); oppure quelle fatte da uomini politici (che risentono solo di ambizioni di potere); o fatte da banchieri (che dovrebbero stare più zitti possibile); o da operatori economici (che necessariamente devono tutelare se stessi).

Per non parlare poi delle opinioni dei filosofi (che in questo specifico caso dimostrano solo che non vogliono esser disoccupati, così fanno i filosofi – scienziati o filosofi- economisti…), dei teologi (che sembrano voler passare alla storia per aver inventato la teologia del coronavirus), degli ecclesiastici (che riescono ad avere opinioni su tutto, tranne che sulla Salvezza).

Insomma caro Tosatti, vorrei invitare i nostri lettori ad esser piuttosto diffidenti quando leggono o sentono opinioni di “esperti” che vogliono far sapere di aver capito tutto quello che è successo e quello che succederà. Poi vorrei invitare i nostri amici giornalisti (sul cartaceo o online) cattolici, ad esser più prudenti quando, con spirito di servizio, sentenziano dove sta la verità e come si risolverà questo grande problema.

Certo il tema coronavirus attrae i lettori, gli sponsor e stimola la vanità e l’orgoglio personale di poter pensare di aver capito tutto. Chi ha questa tentazione farebbe bene a tenersela per sé ancora per un po’ di tempo, oppure esprimerla usando il condizionale, visto che la verità è che si stanno ancora studiando le cause e si stanno studiando e discutendo le soluzioni.

Vale oggi, in questa materia, l’espressione idiomatica inglese: “Your guess is as good as mine” (La tua ipotesi è buona come la mia). Ma resta per ora, ancora solo una opinione. Anche questa mia è solo un’opinione, peraltro.

PG

§§§

