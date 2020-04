ANUARIO PONTIFICIO. VICARIO DE CRISTO ES SÓLO UN “TÍTULO HISTÓRICO”

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el recién publicado Anuario Pontificio guarda una sorpresa verdaderamente sorprendente. En las primeras páginas, aquellas en las que se menciona al Pontífice reinante. Mire bien las dos fotografías que adjuntamos al artículo. La primera se refiere al Anuario Pontificio del año pasado. La página relativa al Papa se abrió, en grande, con el primero y más importante de sus títulos, todos en mayúsculas: VICARIO DI GESÙ CRISTO.

Porque tú eres Pedro y en esta piedra…

Y luego vino el resto: sucesor del príncipe de los apóstoles; supremo pontífice de la Iglesia universal; primado de Italia; arzobispo y metropolitano de la provincia romana; soberano del estado de la Ciudad del Vaticano; y finalmente – pero quizás también podría ser puesto más alto… servidor de los siervos de Dios.

Y ahora lean la segunda fotografía, la que se menciona en el Anuario que se acaba de publicar.

En la parte superior sólo está el nombre: JORGE MARIO BERGOGLIO.

Después, su biografía, durante dos tercios de la página.

Y finalmente, bajo la leyenda: “Títulos históricos”, tenemos el Vicario de Jesucristo, etc.

Tal vez sea extraño, pero me sorprendió. No sé, la vieja fórmula me pareció más correcta: es aquella en la que lo más importante, para la Iglesia Católica, se ponía en alto, e inmediatamente: que hay en la tierra un Vicario de Jesucristo, alguien a quien se le han confiado las Llaves. Entonces, quién es ese Señor, después de todo, es secundario; y de hecho ha habido más de un par de cientos… pero el punto central es que hay un Vicario.

Y lo relega como el primero de los títulos históricos… es decir, como algo que después de todo se remonta a la antigüedad, pero que puede o no tener un significado en el mundo actual.

Y esto sería coherente con las hipótesis y teorías que proliferaron en los círculos jesuitas hace años, y en particular en la Universidad Gregoriana, teorías inspiradas por Karl Rahner, que enmarcó precisamente esos atributos papales en los siglos pasados, y cuestionó sustancialmente su significado en el mundo y en la Iglesia contemporánea. Y de esta manera niega implícitamente un valor teológico a esa definición…

Pero incluso si no damos crédito a este tipo de interpretación, la disposición actual parece ser el resultado de un extraordinario esfuerzo de adulaxciòn.

