FRESCO DE SIMETRÍAS METAFÍSICAS EN LA ÉPOCA DEL CORONAVIRUS.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, un amigo de nuestro blog, el ingeniero Claudio Gazzoli nos ha enviado una reflexión llena de sugerencias, donde la metafísica y la realidad física proceden a la par…Buena lectura.

§§§

SIMETRIAS METAFÍSICAS

***

Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo:Yo soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos.

Ex. 20, 1-6

Es necesaria una premisa. El método estadístico es utilizado en varios campos, desde la física, ingeniería, medicina, a la sociología. En campo médico viene aplicado bajo el control de protocoles internacionales, para la experimentación de nuevos fármacos. Si se quiere verificar si existen correlaciones (o dependencias) estadísticas entre la suministración de un determinado fármaco y de un placebo (practicamente agua) a dos grupos de pacientes afectos de una determinada patología. Si hay una correlación estadística entre la curación y la suministración del fármaco, en presencia de estudios que comprueben también la correlación física, entonces el fármaco es aceptado.

La necesidad de una relación física, de tipo deductivo, demostrada científicamente, entre los fenómenos, está por tanto a la base de este tipo de investigación.

Me explico mejor con un ejemplo. Hace casi 40 años comenzó a manifestarse en todo el mundo, la pandemia del Sida. Visto que, en el mismo período inició y se expandió, primero con los personal computer y luego con con Internet, la revolución digital. Entre los dos fenómenos, obviamente, no existe ninguna correlación física, pero por el hecho de haberse desarrollado simultáneamente, con características de crecimiento análogo, entre ellos hay una fuerte relación estadística. Obvio que la difusión de la enfermedad del AIDS no fue causada por la difusión del ordenador, del computador. La relación estadística, sin el soporte de la correlación física , no puede garantizar la presencia de una de dependencia de causa-efecto entre dos o más fenómenos.

Ningún científico que se respete, como ninguna persona dotada de buen sentido, podría proponer una dependencia física entre la pandemia en acto y ciertas derivas de la Iglesia Católica.

Me limito a reportar, en modo nada casual, algunos hechos que han golpeado mi sensibilidad como católico, por lo que no condicionado por las solas explicaciones físico deductivas, sin proponer alguna relación entre ellas, sin manifestar mis ideas al respecto.

– El 27 marzo pasado en una Plaza San Pedro vacía y desolada, se realizó una oración del papa. El obispo de Latina declaró: «La Plaza San Pedro vacía desbordaba espiritualidad».

Personalmente no la vi ese día por falta de ánimo y sintonía…será por la lluvia, la oscuridad, la soledad, todo parecía inquietante y tenebroso, como la visión del final de un film de género catastrófico y, come dice un magistrado amigo mío, una sombría manifestación de “gobernar con el miedo”.

– En octubre pasado, en los lugares contiguos a la Plaza San Pedro, en los jardines vaticanos, en la iglesia de Santa Maria in Transpontina, en la misma Basílica de San Pedro, junto a la tumba del Apóstol, tuvieron lugar, en ocasión del Sínodo de Amazonas, con varios ritos de adoración, con oraciones, postraciones, reverencias, participando miembros de órdenes religiosas, a ídolos paganos entre los que la famosa pachamama.

– En la pandemia en acto, Bérgamo está en el primer puesto sea con números de positivo en absoluto, sea en relación respecto al número de habitantes, cerca de 7 positivos por cada 100 abitantes, como se ve en el gráfico abajo (*), actualizado el 28 marzo 2020:

– En la Pascua 2018, el título del opúsculo difundido por ACLI de Bérgamo, fue comentado en la La Nuova Bussola Quotidiana, por Sabino Paciolla y otros.

La introducción es del obispo de Bérgamo Francesco Beschi:

«Queridísimos, también este año la ACLI de Bérgamo ha preparado éste texto para acompañarles en el tiempo de Cuaresma y con mucho gusto les escribo éstas líneas de introducción….».

En ellas estan presentes las oraciones luterana, musulmana, sich, giainista: «La Paz y el Amor Universal son la esencia del Evangelio predicado por todos los iluminados “Illuminati”. El Señor ha predicado que la serenidad del ánimo es el Darma»… cada una seguida por la recitación del Padre Nuestro … hacia la religión universal.

– El libreto SÍNODO DEL AMAZONAS -esquemas y videos para la animación- fueron editados por la Fundación MISSIO, organismo pastoral de la CEI presidido por mgr. Francesco Beschi, obispo de Bérgamo, presidente de la comisión episcopal para la evangelización de los pueblos y la cooperación entre las iglesias. En la página 17 se puede leer la oración a la pachamama.

– De un artículo de Andrea Zambrano del 14.05.2019 en la Nuova Bussola Quotidiana, titulado:”BERGAMO la curia se decanta por el gay pride y obstacula una vigilia de reparación”. Se lee la siguiente nota:

«En Bérgamo una fuerte presión de la curia frena la oración de reparación que se iba a realizar en una iglesia antes del gay pride. Replicarían con un Rosario, pero nada de qué asombrarse dado que la propia diócesis colaboró con la organización del evento para no hacerla coincidir con la llegada de los restos mortales del “Papa Bueno”. En vez de condenarlo, se buscó llegar a pactos con los promotores. A pagar los platos rotos, como siempre, fueron los fieles: es la ley del más fuerte.»

«¡Quien tenga oídos para entender que entienda!» Mc 4,9.

Claudio Gazzoli, ingeniero en clausura forzada. Artículo inspirado por una enfermera amiga, empeñada en la lucha contra el coronavirus.

* gráfico elaborado por el autor de éste artículo en base a los datos del Departamento de la Protección Civil del 29.03.2020

§§§

