LA PREGHIERA PER L’ITALIA DEL CARD. GERHARD MÜLLER. UN VIDEO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra di fare una cosa utile e buona in questi giorni così pieni di lutto, dramma e sconforto, nell’offrirvi grazie alla cortesia delle Edizioni Cantagalli, questo video, che riporta la preghiera per l’Italia del cardinale Gerhard Müller. Buon ascolto.

La Preghiera per l’Italia del Card. Gerhard L. Müller

“In questo periodo di indubbia sofferenza molti di noi siamo costretti a restare a casa. Questa limitazione, però, può trasformarsi in uno slancio, in un momento di particolare grazia se troveremo tempo per rinnovare la nostra intimità con il Signore, con l’ascolto della Sua parola, con la preghiera personale e con la meditazione dei misteri salvifici racchiusi nella Via Crucis e nella recita del Rosario”.

