MESSAGGI DI PRETI (E FEDELI) DAL CUORE FERITO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, voglio proporvi due lettere che ho ricevuto da sacerdoti, uno di Roma, e uno del nord, che scrivono ex abundantia cordis, due cuori pieni di amarezza. Ben condivisibile, purtroppo, e ben comprensibile. Credo che meritino tutta la nostra solidarietà e il nostro affetto. E in calce due altri sfoghi dell’anima: il primo relativo alla situazione delle chiese chiuse e della messa – e dell’adorazione eucaristica – negate ai fedeli. E l’altra invece riferita alla cerimonia che ha visto come protagonista solitario il pontefice regnante in piazza San Pietro deserta. Leggete, e esprimete il vostro parere.

§§§

Caro Marco,

ti scrivo con la morte nel cuore per l’odierna situazione del culto pubblico e dei nostri amati fedeli privati della Santa Messa e dell’adorazione eucaristica.

Sono sacerdote a Roma. Fortunatamente non faccio il parroco, altrimenti non saprei come starei, in questo momento, con la mia coscienza.

Infatti, Gesù buon pastore che dona la realmente la vita per le pecore si ritrova al giorno d’oggi davanti ad un clero che vuole sostituire la realtà per la virtualità pur di non rischiare la salute, dopo aver adorato tanto il buon Maestro morto per noi sul legno della Croce.

Questa reazione ecclesiale sembra anzitutto in contrasto crudele con tanti discorsi di Chiesa in uscita, preti con l’odore delle pecore (ma è possibile avere quell’odore, se le pecore solo le vediamo tramite internet?), ospedale da campo…

Rischiamo di essere annoverati tra tanti demagoghi che hanno riempito di parole la gente e poi niente coi fatti…

Gesù, infatti, mica si è fatto vivo tramite streaming o ci ha inviato benedizioni dai balconi.

No! si è INCARNATO e poi, durante la sua vita si è esposto: cioè, è sceso in piazza, ha toccato lebbrosi, morti, ciechi, zoppi, e una lunghissima lista di malati, molti contagiosi, e li ha guariti tutti.

E infine – mistero d’amore – è rimasto REALMENTE presente nell’eucarestia.

Per cui la Chiesa, che è sacramento dell’amore di Gesù, deve mostrare verso le pecore un amore REALE non VIRTUALE, come si fa oggi al fine di preservare le reverende pelli degli ecclesiastici!

Chiedo ai tuoi cari lettori, agli amici, perché i nemici non lo faranno mai, di scrivere ai signori vescovi, e supplicarli di ripristinare le messe pur osservando tutte le norme prudenziali.

Gesù ha sconfitto la malattia e la sconfigge tuttora. Basta la FEDE! Se puoi… disse Gesù rammaricato, basta aver FEDE.

Scrivete, cari amici, dimostrate un amore per Gesù che sarà fonte di salvezza e salute per la nostra Italia, dite ai Vescovi: VOGLIAMO GESÙ!

§§§

Ho rassegnato le mie dimissioni da parroco al mio Vescovo: non mi sento più in sintonia con un servizio che non ritengo rispettoso di quello che, come parroco, dovrei garantire: il cammino spirituale della comunità.

Sono convinto che oggi, il richiamo a certi valori che ci vengono insegnati dal Vangelo, nella grande maggioranza dei casi sia ampiamente disatteso: spesso disatteso dai pastori stessi, che non trovano più la voglia, né tanto meno lo stimolo per cercare un metodo diverso di annuncio; disatteso dalla stragrande maggioranza della popolazione che, pur dichiarandosi cristiana, sembra essersi adattata ad una vita spesso priva di un qualsiasi impegno nella comunità e nella Chiesa; e disatteso anche dalla stessa Chiesa (preti, vescovi, operatori pastorali), perché nessuno sembra cercare qualche soluzione per ridare un volto nuovo a questo nostro stanco cristianesimo che ormai sembra l’ombra di quello voluto da Gesù Cristo: la gente crede in quello che vuole, non è più il Vangelo il centro della vita delle persone.

La religiosità è cambiata, è sotto gli occhi di tutti, ma noi continuiamo con gli stessi schemi del passato e non ci accorgiamo di non riuscire più ad incidere sulle coscienze: rimane poco spazio per Dio, se non un Dio vago lassù nell’alto, da tenere buono con una messa e…tutto finisce lì!

La nostra società è caratterizzata da una forma gigantesca di individualismo rinchiuso su se stesso, anche in campo pastorale: non si sente la necessità di vivere gli impegni “in comunità”: qualcuno fa e si sforza, ma lo fa da solo! E la Chiesa, la comunità cristiana, dov’è? Chiesa vuol dire assemblea, famiglia: ma dov’è? La vita di una comunità che incarna il Vangelo è tutta e solo nella messa? L’impegno cristiano si esaurisce in quei 45/50 minuti alla settimana… e poi ognuno a casa sua?

La pastorale della nostra Chiesa occidentale è quella che definisco una pastorale “a canguro”: grandi salti da un sacramento all’altro, senza nulla in mezzo che dia slancio e continuità ad un impegno serio.

Si dà il battesimo ai piccoli, con qualche incontro coi genitori prima, ma dopo, per anni, non c’è assolutamente nulla; si riprendono per la preparazione alla Prima Comunione, spesso senza il minimo coinvolgimento della famiglia. Termina la Comunione e si assiste molto spesso all’abbandono pressoché totale di ogni pratica religiosa da parte del bambino (quello della famiglia molte volte è avvenuto già parecchi anni prima, con le scuse più impensabili!).

Si riparte ancora per la preparazione alla Cresima e, una volta ricevuta, si assiste ad un effettivo e praticamente definitivo distacco da tutto.

Se va bene se ne riparlerà poi in occasione del matrimonio, normalmente a distanza di oltre 10/15 anni. E sui matrimoni che celebriamo, stendo un velo pietoso: difficilmente sono segno della “fede” dei due sposi che ne sono i ministri, ma semplicemente l’occasione per una bella e fotografatissima festa.

L’ultimo grande salto, quello definitivo lo si compie in occasione della morte!

Questi nostri tempi si stanno dimostrando troppo staccati da quella che è una minima rispondenza al Vangelo, che sarebbe necessaria.

Proprio per questo ho capito che continuare a fare il parroco sarebbe stata una scelta sbagliata: non me la sento più di dare il battesimo ai piccoli, non me la sento più di garantire che i bambini siano pronti a fare la Prima Comunione, semplicemente perché credo che, quasi sempre, non lo siano affatto. Un sondaggio effettuato (credo in America) ha dato esiti drammatici: oltre il 70% dei cattolici non sa neppure cosa voglia dire la “presenza reale di Cristo” nell’Eucaristia.

Non me la sento più di preparare alla Cresima, quando so benissimo che per i ragazzi il più delle volte, è l’ultimo atto di quella che sembra essere una farsa, orchestrata per loro dagli adulti fin dal battesimo.

Con questo non intendo giudicare nessuno, perché ognuno ha la sua coscienza e deve risponderne davanti a Dio. Ma siccome anch’io ho la mia, non mi sento più di essere complice di questo “gioco” che mi sembra sia diventata la vita del cristiano e della comunità.

Il Vangelo, dobbiamo ammetterlo, non è più al centro della nostra vita. Le nostre chiese sono sempre più desolatamente vuote e lo saranno sempre di più: tra pochi anni ci saranno solo i turisti che vengono a vedere quanto sono belle!

Dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda molto seria:

IL VANGELO CI INTERESSA ANCORA? DICE QUALCOSA AI NOSTRI CUORI?

Perché, se non dice più niente, allora possiamo chiudere tutte le nostre chiese; se invece dice qualcosa, allora bisogna che ci rimbocchiamo le maniche!

Non si tratta di inventare una “evangelizzazione diversa”, cambiando qualche contenuto; dando qualche piccolo ritocco qua e là: una riverniciatina che possa far apparire qualcosa di nuovo, mentre sotto sotto tutto resta uguale, incrostato di… niente!

Si tratta invece di renderci conto che la pratica cristiana, così come si è ridotta in questi ultimi anni, è arrivata al capolinea e bisogna INIZIARE TUTTO DA ZERO. Proprio il Vangelo ci suggerisce di non mettere pezze nuove sul vestito vecchio: non serve a niente, anzi strappa tutto, illudendoci che il tessuto possa ancora servire così com’è, rattoppato!

Ma perché questo nuovo cammino possa avere successo, bisogna che tutti ne siamo convinti e pronti a ricominciare.

È davvero così?

§§§

Egregio politico, giornalista, uomo della Chiesa, operatore della comunicazione

sono Ciro Maranta, un commerciante in pensione. Come cittadino ma soprattutto come cristiano, Le volevo esternare il mio attuale stato d’animo in relazione all’odierna situazione d’emergenza per la pandemia di Covid-19 ma anche e soprattutto per il particolare trattamento che è stato riservato ai cattolici che sono stati quasi all’improvviso privati della possibilità di partecipare alla Santa Messa e di conseguenza non hanno più potuto cibarsi del “Pane del Cielo”.

Sicuramente Lei può comprendere che un cattolico, oltre a cibarsi del pane materiale, ha assoluta necessità di cibarsi del pane spirituale, anzi può fino ad un punto fare a meno del primo ma non può fare assolutamente a meno del secondo!

Penso che una corretta concertazione tra lo Stato e la Chiesa avrebbe prodotto una soluzione che permettesse di celebrare la Santa Messa giornaliera in quanto i fedeli, nei giorni feriali, generalmente sono esigui e consentirne quindi la partecipazione certamente con tutte le necessarie precauzioni. Invece, non solo tutte le celebrazioni religiose sono state vietate, ma si sono verificati alcuni casi di veri e propri abusi perpetrati da parte di uomini delle forze dell’ordine ai danni di sacerdoti e di fedeli. Penso in particolare a ciò che è successo a Cerveteri ed a San Gennaro Vesuviano ma sono venuto a conoscenza di altri casi che non sono venuti alla ribalta.

Non riesco a spiegarmi come sia accaduto ciò ma bisogna fare in modo che non succedano ancora simili episodi. Credo sia necessario darsi letteralmente una calmata!

Da credente mi domando perché non ci è stato concesso di approvvigionarci del pane spirituale della SS. Eucarestia così come ci è stato permesso di rifornirci del pane materiale?

E’ ancora più paradossale consentire di poter comprare le sigarette invece vietare di andare in chiesa: fumare è più importante di pregare?

Con grande dispiacere e rammarico noto che in questi giorni quasi nessuno parli di Dio, al quale invece occorre particolarmente rivolgersi in momenti difficili come è questo. Eppure, almeno per i credenti, solo Dio può mettere fine a tutto ciò, Lui solo può combattere l’invisibile!

Infine è triste osservare che lo Stato si comporti da lupo e la Chiesa da agnello per un presunto bene superiore in quanto lo Stato impedisce ai poveri sacerdoti di espletare il loro dovere e la Chiesa non ribadisce il proprio dovere essere e cioè quello di donare Gesù Eucarestia!

Se purtroppo queste sono le condizioni proposte per superare la pandemia suggerirei agli uomini dello Stato ma soprattutto agli uomini della Chiesa, che sono diventati disoccupati, di togliersi la tonaca e spendere il loro tempo nell’aiutare i più deboli e gli anziani!

Concludo nella speranza che cambi qualcosa e che per Pasqua fate risorgere Gesù nelle Chiese aprendo le porte a Cristo e restituendoci l’Eucarestia.

Con osservanza,

Ciro Maranta

§§§

Roma, 27/03/20

Non capisco, proprio non capisco. Dio abbia pietà di me. Cosa è questa scena assurda? Piazza s. Pietro, la magnifica Basilica, l’amata culla della cristianità, trattata come il set di una tetra recita che richiama il terrore non certo la speranza o tantomeno l’incoraggiamento di Gesù ai discepoli impauriti. Ma chi sono queste menti perverse che mettono su un tale show che vuole inquietare invece che rinfrancare attendendo la notte affinché aumenti la forza delle tenebre. Perché mai tutto questo? Alla faccia della semplicità e della grazia del nostro amatissimo Signore Gesù Cristo che spargeva letizia e gioia al suo apparire e che continua a farlo nei nostri cuori appena ci rivolgiamo a lui sinceramente. Mentre qui sulla tomba dell’Apostolo Pietro sembra si vogliano rappresentare e onorare forze oscure e invincibili a cui ci si è arresi. Non esprime amore o fiducia questa piazza volutamente e disgraziatamente vuota, non si percepisce alcun lume di grazia, mentre vi si impone solo uno scabroso codice mortifero agghindato da pretese penitenziali globali dove Gesù Cristo viene usato come esca non come liberatore dell’umanità. Mandiamoli via, ricacciamo queste menti perverse ai posti loro propri, non permettiamo che trasformino i nostri luoghi sacri in abissi , fermiamoli prima che avanzino nel loro piano di annientamento della nostra fede in Gesù Cristo e della Chiesa .

E.A.

§§§

