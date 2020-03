LA GUARDIA SVIZZERA DICE: NON ANDATE IN CHIESA! DAVVERO!

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, un post brevissimo per illustrarvi qualcosa che mi ha colpito davvero come singolare. Sulla pagina Facebook della Guardia Svizzera è apparso un post, che potete vedere, e che mi ha lasciato stupito.

Ho provato ad andare sulla pagina Facebook dei soldati papalini, ma non ci sono riuscito: infatti appare una finestra che dice così:

Insomma, la cosa che mi ha colpito, come potete vedere da questa immagine, in screenshot che un amico fortunatamente mi ha mandato, è che la Guardia Svizzera, nella sua pagina ufficiale invita la gente a non andare in chiesa.

Ora: giustissimo che si invitino le persone a non creare assembramenti, a mantenere le norme di sicurezza in maniera molto precisa, insomma che ci si preoccupi di limitare i contatti e il contagio. Ma mi devono spiegare quale problema di contagio ponga una singola persone che senza toccare o avvicinarsi a nessuno se ne va in chiesa per pregare davanti al tabernacolo, specialmente in un momento in cui la messa è interdetta ai fedeli.

E che questo consiglio poi venga dalle guardie del corpo del Pontefice mi sembra assolutamente straordinario.

Forse non riesco a vedere quella pagina Facebook perché nel frattempo qualcuno si è accorto della gaffe, e l’ha cancellata…Se qualcuno di voi riesce a entrare nella pagina, me lo faccia sapere, per favore. Grazie.

§§§

