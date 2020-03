DON LUIS RODRIGUEZ: COME A CALANDA, SOLO LA MADONNA CI SALVERÀ.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae qualche giorno fa ho trovato in copia un messaggio del prof. Ettore Gotti Tedeschi al nostro don Luis Eduardo. E come vedete, ne è nato qualche cosa di molto bello per il nostro blog, e fortunatamente, pieno di speranza per la nostra sorte. Buona lettura.

“Caro don Luis Eduardo, perché non scrive lei per Stilum Curiæ, la raccomandazione a noi cattolici, in questo momento ? Una raccomandazione di conforto e di speranza del tipo : “perché non c’è nessuno all’infuori di Maria , che ci possa salvare? …”.

Caro Prof. Ettore Gotti Tedeschi, La ringrazio per questo suggerimento e cercherò di darvi una risposta attraverso Lei, L’IMMACOLATA, VERGINE, MADRE, ASSUNTA E CORREDENTRICE, MARIA SANTISSIMA.

Scrivo oggi 27 marzo davanti a Nostro Signore Esposto nell’ Adorazione. Nel quarto anniversario del Dies Natalis della Madre Angelica, fondatrice di EWTN, il colosso televisivo cattolico più grande al mondo. Raggiunge più di 300 milioni di telespettatori, dallo stesso posto in cui iniziò la suora clarissa pagando per ore di trasmissioni l’allora nascente tv satellitare, facendo dal parcheggio del convento la produttrice dilettante.

Includo questo video che non ha molta qualità, ma già è parte della risposta che intento darVi. Da dieci anni lo trasmettono ogni giorno: la CORONCINA DELLA VERA MISERICORDIA DIVINA. Mi hanno chiesto loro di realizzarla, e ho fatto partecipare Jorge Mario Bergoglio, allora senza conoscerlo per niente, e solo per la sua dignità come arcivescovo di Buenos Aires. Non sapevo allora che lui seguisse la misericordina ranheriana-kasperiana-kantiana-boffpachamaniana.

Scrivo oggi ma in vista al 29 marzo, quando a Dio ed al caro genovese Marco Tosatti piacendo, sarà pubblicato, nel 380° anniversario del MIRACOLO DI CALANDA.

La domanda del Prof. Gotti Tedeschi, e certamente Lui sa la risposta, è: “perché non c’è nessuno all’infuori di Maria , che ci possa salvare ?…”

All’ infuori del Vero ed Unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, non c’è nessun altro tra Cielo e terra come Colei, la Nuova Eva, che in Corpo ed Anima vive in Lui, che ci possa salvare.

Tutti i santi precedenti a Lei, l’ aspettavano. Tutti i santi dopo Lei, attraverso Lei in Cielo sono andati.

Dal Peccato Originale, già La aspettava tutta la Creazione piangente. Venuta, generò il Nuovo Adamo, il Salvatore, il Redentore. Dio Incarnatosi Uomo. Vero Dio e Vero Uomo.

Lo stesso Arcangelo San Gabriele annunciò a Zaccaria la Volontà di Dio con suo figlio Giovanni Battista…non ha avuto dubbi sulla presenza dell’ Angelo ed in quale scenario…ma dubitò per il suo razionalismo delle indicazioni Celesti.

Con un discorso più corto, lo stesso Messaggero apparve sei mesi dopo all’Immacolata nella Sua dimora a Nazareth, e rispose alle domande di Colei che IMMACOLATA, predestinata da sempre, Unica in tutta la Creazione, non era distinta dal genere umano in quello in cui ci crea Dio somiglianti a Lui ed unici come esseri in tutta la Creazione: con intelletto, capacità di ragionare e decidere, scegliere, ecc., in libertà; cuore per i sentimenti, anima destinata alla Vita Eterna.

E Colei come nessuno: nella Sua mente Dio Padre, nel Suo Immacolato Cuore, Gesù Cristo, e nella Sua anima lo Spirito Santo.

Dunque non come Zaccaria, professore, dottore, sacerdote…e tutto per dubitarne; perché lui credeva di sapere di più dei piani divini.

Dunque l’ Umiltà della Santa Madonna che non dubitò, ma non sapendo come fare, domandò al Divino Annunziatore.

Tante volte ancora, ma le risposte non arrivavano subito, come l’ Ombra dello Spirito Santo, quando fecondò in Lei il Verbo fatto Carne. VERO UOMO, VERO DIO. E tutto quanto non capiva lo custodiva nella memoria del Suo Cuore e con pazienza arrivavano le risposte.

27 marzo 2020, ho letto: aeroporto di Madrid, da 1.100 voli in media ogni giorno, in questi giorni del coronavirus-19, solo 100 voli. Paralizzata la Spagna come la vostra Italia, ed anche il Venezuela da dove scrivo, per lo stesso motivo, e forse anche manipolato.

Finisce marzo ed in questo primo trimestre dell’ anno già uccisi per aborto nei grembi materni nove milioni di bambini. Invece morti non per il coronavirus-19 ma per grave malattie precedenti, specialmente anziani, e certamente il virus ha dato il colpo finale, e non arrivano a 10 mila in tutto il mondo. Certamente è grande il dolore e si deve fare tutto per fermare questo virus, ma a nessuno fanno impressione nove milioni di bambini massacrati con la legge di questi stessi perversi governi?

Dunque Domenica V di Quaresima 29 marzo 2020 è il 380° anniversario del Miracolo di Calanda.

Miguel Juan Pellicer, è nato ed è stato battezzato il 25 marzo 1617 (non 1917), nella Solennità dell’Annuncio dell’Incarnazione del Salvatore, ad Aragon, in Spagna. A 19 anni vuole lasciare la casa paterna, a Calanda, per cercare nuovi orizzonti; è accolto da uno zio che lo mette a lavorare nella campagna. Cade dal carro tirato dai muli e la gamba destra è letteralmente schiacciata sotto la ruota di ferro. Ci volevano giorni per arrivare a Zaragoza, tra i primi ospedali in Europa, e metà della gamba è già in cancrena, è gli viene amputata dal ginocchio in giù.

Per la vergogna il ragazzo non vuole rientrare nel suo paese. Gli consentono di chiedere l’elemosina all’entrata della Basilica di Nostra Signora del Pilar.

“Pilar”, pezzo d’una colonna di una casa di Zaragoza, nome che proviene da “Cæsaraugusta” perché allora era parte dell’impero romano quando nell’ anno 42 l’ Apostolo Giacomo arrivò lì portando il primo annuncio della Salvezza, con poco frutto iniziale. Non con un fenomeno d’apparizione, ma con quello della bilocazione, perché ancora non Assunta in Corpo ed Anima in Cielo, ma viveva ad Efeso, gli si presentò l’ Immacolata Vergine Madre di Dio e nostra, per incoraggiarlo. Ebbene quella colonna ricorda questi fatti reali, veri.

E dunque Miguel ogni giorno per due anni prima di andare a chiedere l’ elemosine si recava davanti al Pilar con la statuina della Madonna, e nel rito dell’ accensione delle lampade lui prendeva un po’ dell’olio e con devozione ungeva il moncone ancora non cicatrizzato del tutto. Ogni tanto il chirurgo che amputò la gamba lo rimproverava, dicendo che l’umidità dell’ olio non aiuterebbe la gamba a migliorare. Ma lui con fede insisteva.

Il parroco del suo piccolo villaggio, Calanda, andò a Zaragoza per trovarlo e l’implorò da parte dei suoi genitori di tornare a casa sua.

E lo convinse, e rientrarono. Era il 29 marzo 1640, giovedì prima del Giovedì Santo…Giorno in cui si ricorda l’Istituzione della Sacra Eucaristia, e quindi del Sacerdozio. A causa della situazione di quei tempi, passavano delle truppe nella regione, e nella sua casa paterna trascorsero la notte due soldati. Grande era la commozione per il suo arrivo, e nella cena la guerra fu l’unico argomento; i soldati raccontavano dei tanti compagni con i corpi amputati per le tante guerre.

Tutti andarono a dormire. E come capita normalmente l’ ultima fu la mamma. I soldati li sistemarono appunto nella camera di Miguel, e lui accanto al letto dei genitori. Tanto umile era la dimora.

Già tutti dormivano. Entrò la madre nella sua camera e prima spegnere la candela vide che dal corpo sdraiato sul pavimento, dalle coperte uscivano due gambe…credette che ci fosse stata una confusione, e che invece del figlio fosse uno dei soldati. Svegliò suo marito; e videro che era proprio Miguel.

Cercarono con difficoltà di svegliarlo dal profondo sonno in cui si trovava…una volta svegliato raccontò che Nostra Signora del Pilar gli aveva riportato la metà della gamba amputata…e fu quello che veramente capitò nella REALTÀ.

Il fatto straordinario fu verificato e addirittura dal tribunale di Zaragoza. E questo fa sì che sia uno dei miracoli con maggiori prove: ci fu la testimonianza di tutti quanti intervennero nella amputazione, coloro che lo conoscevano perché lo vedevano nella Basilica del Pilar. Ecc.

Ma se andate in Spagna, oggi non dico, perché nemmeno ci sono i voli aerei, e chiedete del “Miracolo di Calanda”, vi risponderà tutt’al più qualcuno anziano, e vi dirà che si usa dire “Quello è come il miracolo di Calanda”… come a dire: una cosa inventata, falsa.

Nella festa di N.S. del Pilar il 12 ottobre 1492 il genovese Cristoforo Colombo arrivò nella nostra America, di cui tutte le ricchezze materiali in questi cinque secoli non pagano il tesoro che c’inviò DIO attraverso Santa Isabella La Cattolica, iniziando l’ Evangelizzazione di questo continente. E poiché la maggioranza dei cattolici del mondo si trova qui, non a caso il demonio negli ultimi decenni (e certo da allora) ci ha mandato virus ben peggiori di quello attuale dalla Cina, con quello tipo boff-pachamania. Eppure ci voleva uno come il suo amico Bergoglio, che odia l’Evangelizzazione fatta da Dio iniziando con Santa Isabella, la cui unica passione che la mosse verso questo progetto presentato da Colombo, e prima rifiutato da altre corone come quella portoghese, fu la Salvezza dell’ anime.

Anche come il Miracolo di Calanda che oggi la maggioranza nemmeno conosce – ed alcuni deridono – pure si creò una leggenda nera su di Lei e la Vera Evangelizzazione in America…

Due mesi fa ebbi la straordinaria grazia di poter pregare e celebrare Santi Sacrifici in Spagna, dove ho vissuto per anni…nostra “Madre Patria”…appunto tra l’altro, a Zaragoza, da Nostra Signora del Pilar. Rientrai qui in uno di quei 1.100 voli quotidiani ma che oggi sono solo 100 per il coronavirus-19. Anche in quei giorni quella che dice d’essere vice-presidente del mio Paese, atterrò con un aero privato senza permesso a Madrid, perché ha il divieto d’ entrata nell’UE. Ma si incontrò con amici di Pedro Sánchez, tra l’altro consegnando illegittimamente valigie, assicurano, pieni del nostro oro…che poi va lavorato in Turchia.

E dunque professore, solo Nostra Madre che vive IN CORPO ED ANIMA IN CIELO, e mai ci ha smesso di guidare, soccorrere in ogni generazione, anche se piange assai di più per i milioni dei suoi figli abortiti, più che per il coronavirus, sia nella Sua vita terrena, come soccorse l’ Apostolo Giacomo a Cæsaragusta, sia 380 anni fa restituendo metà gamba al Miguel…(ed invito ad approfondire se non si conosce questo prodigio, perché pure la gamba fu seppellita, giacché allora si teneva alla dignità del corpo in vista alla resurrezione; ma non fu trovata, perché appunto esattamente fu restituita, proprio quella persa). Sia oggi con questa situazione dove hanno terrificato i popoli con i mass media con questo virus, SOLO LEI – PERCHÉ NELLA SANTISSIMA TRINITÀ – CI PUÒ SALVARE, e donare la salute di mente e cuore. Da noi si aspetta solo che abbiamo FEDE. Il resto sarà donato in aggiunta.

Luis Eduardo Rodrìguez Rodrìguez.

(Dio mi è Testimone che, finendo la correzione di questo scritto, affacciandomi dalla finestra di questa amatissima parrocchia, c’era di fronte questo giovane parrocchiano senza gamba sinistra; e chiedo per lui, per tutti i parrocchiani, per tutti noi nel mondo, la restituzione della Fede, quella mai avuta, quella per tanti persa, quella per tanti indebolita, il miracolo più importante e magari più difficile…).

