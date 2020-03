MONS. ICS: TAL VEZ DEBERÍAMOS ESTAR AGRADECIDOS POR EL CORONAVIRUS…

§§§

PROBABLEMENTE ES UN CASTIGO O UNA ADVERTENCIA, PERO CIERTAMENTE ES UNA CONSECUENCIA DE NUESTRAS ELECCIONES. NOS LA HEMOS BUSCADO.

Querido Tosatti, he leído la intervención de Gotti Tedeschi, y luego la del padre Cavalcoli junto a la del excelente Sergio Russo. Inicio con el texto referido de mgr. Laise. Hasta entre los sacerdotes hay confusión al respecto. Pero dicha confusión entre los eclesiásticos reina soberana desde hace mucho tiempo.

Mucho bien por tanto, ha traído Gotti Tedeschi recordándonos a mgr. Laise. He escuchado hablar de mgr. Laise como de un hombre santo, muy carismático.

Apoyaba el Summorum Pontificum; lo conocí hace dos o tres años en un encuentro organizado por el dominico Padre Nuara y por mgr. Guido Pozzo, en el que participaban muchos santos cardenales, desde Sarah hasta Müller y Burke.

Dicho esto, quisiera añadir una reflexión que me viene espontánea, pensando que Ustedes laicos estan obligados a realizar la comunión espiritual por falta de la Sacramental, por culpa de esta pandemia del coronavirus…

Deseo contribuir con una explicación para animarles.

Esta pandemia, como una guerra, puede tener una finalidad sobrenatural MISTERIOSA, individual y colectiva, DESCONOCIDA AL MUNDO, INCOMPRESIBLE Y HASTA RECHAZADA POR LOS ECLESIÁSTICOS.

Esta pandemia representa “un obstáculo imprevisto para la vida mundana”.

Es verdad que debemos vivir en el mundo y saber vivir en el mundo según nuestro estado, pero éste mundo sabe atraernos al engaño proponiéndonos “caminos” que parecen más fáciles, más atrayéntes, más oportunos, más ventajosos.

Deberíamos aprender a vivir en el mundo sin mundanizarnos, en vez se han mundanizado hasta los pastores. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si mundanizarnos hace bien al alma?

Quisiera recordar que el hombre está compuesto de cuerpo, alma e intelecto. La vida vivida con criterio, equilibrio, sabiduría y maduréz, también en este mundo contemporáneo, debe asegurar que los tres elementos que constituyen al hombre sean nutridos y valorizados, de otra forma el hombre se desequilibra y progresivamente se corrompe.

Lo que ha sucedido en los últimos cuatro decenios, como consecuencia de las políticas del nuevo orden mundial y como se han dejado “quitar los pantalones” los del post Concilio Vaticano II (debido a los que se lo adueñaron pervirtiéndo la praxis contra la doctrina) ha sido la corrupción progresiva del cuerpo a través del consumismo; la corrupción del intelecto a través de la mala educación y la cultura imbécil-ignorante; pero sobre todo la corrupción del espíritu gracias a la nueva teología a la Karl Rahner que ha sustituído Santo Tomás de Aquino.

San Juan Pablo II y Benedicto XVI han buscado detener esta corrupción, el actual pontificado, por el contrario, la impone por la fuerza.

¿Podía el Cielo permitirlo?. No solo. ¿Pero se pudiera continuar en éste modo un sistema de civilización donde hace 2000 años Dios se Encarnó y explicó cómo obtener la Salvación y la Vida Eterna?

Podía continuar así, no obstante hace 100 años la Madre de Dios, María Inmaculada, se haya aparecido en Fátima (como hace pocos días nos ha recordado una vez más Gotti Tedeschi) explicándonos que si el mundo no se convertiría no se le habría perdonado, al contrario de Nínive…

Quisiera contar una paradója. Al final de ésta pandemia podríamos hasta apreciarla, amarla, como el santo ama su “disciplina”, si con ello nos ayudara a comprender que un mundo creado por Dios, redimido por Dios, no se puede mantener en pie como si ÉL no lo hubiese creado, como si ÉL no existiese.

Y sobre todo, no puede mantenerse en pie una Iglesia que no es sólo para Cristo. Me parece evidente que si exíste un Creador (y me pregunto quién haya podido negarlo, sin contar algún minúsculo agnóstico arrogante), siendo que éste Creador ha establecido leyes para el funcionamiento de Su Creación. Por lo que la creatura debe observar estas leyes. Si no las observa produce el caos, el desorden.

Ignorándo las leyes naturales, nosotros creaturas humanas, sobre todo en los últimos cuarenta años, hemos demostrado querer ignorar, negar, prescindir, de éstas leyes. Desde hace un par de decenios el benemérito Gotti Tedeschi lo ha siempre explicado “científicamente”, además de moralmente, en muchos escritos, artículos, libros. Hemos comenzado desde los años ’70 a negar la mayor ley natural, sobre la vida. Hemos hasta odiado la vida, asesinándola en el vientre materno impidiéndo el nacimiento; controlando la natalidad para derrumbarla, hasta e nuestro mundo “civil”, rico, culto, occidental.

Pero negar una ley natural significa crear descompensaciones. Y de hecho se buscó compensar la ley natural de los nacimientos con el consumismo, solo para obtener alto crecimiento económico.

Para hacer consumir, hemos transferido las producciones en Asia, China, industrializandola demásiado velozmente, sólo con el fin de permitirnos importar productos y bienes, a bajos costos para aumentar nuestro poder adquisitivo y hacernos sentir ricos consumiéndo cada vez más, con la ilusión de creernos felices y satisfechos, sin pensar ni rezar. (Sin rezar nos hemos olvidado de Dios, influenciados por pseudo teólogos y sacerdotes condescendientes con el nuevo régimen).

Pensando sólo a la satisfacción corporal, ignorándo aquella intelectual y corrompiéndo aquella moral.

Así como hemos desindustrializado el occidente e industrializado el oriente con vertiginosa rapidéz, en 30 años, gracias a la transferencia de las producciones, el oriente ha hecho lo que al occidente le costó 100 años. Pero sin el equilibrio tecnológico científico, económico, social, cultural, educativo y de valores morales adecuados.

En tal sentido, los desequilibrios ambientales-climáticos nacen en Asia-China, donde confluyen una enorme parte de la producción para proveer al occidente. Pero siendo producciones a bajo costo, no pueden estar pendientes del Co2…por lo que pertenecemos a un sistema socioeconómico y político hecho de valores culturales y morales extraño a nosotros, nos hemos fusionado con países que salían de la miseria cultural, educativa y moral del maoísmo, extremamente poblados, diseminados en un territorio inmenso, con el solo sueño de consumir.

Un connubio con pueblos que todavía comen murciélagos, perros y gatos. Con un pueblo que se ha integrado en occidente en poquísimos años. Un pueblo que controla sin embargo, almenos desde hace 10 años (desde 2008) la deuda occidental…y todo esto ha ocurrido negándo la ley natural de la Creación, in primis aquella sobre la vida. ¿Podía continuar adelante de éste modo, aun mucho más tiempo?¿podemos decir que nos la hemos buscado?.

Decía que deberíamos agradecer alguno de los efectos morales de esta pandemia, Dios mediante y con Su ayuda, la resolveremos pronto, con las soluciones de científicos y médicos. Dios nos ama demasíado como para abandonarnos, y permite ésta prueba.

Tiene razón aquel sabio dominico el Padre Cavalcoli. Pero no somos Sodoma donde no se encuentran 10, 5, 2 hombres justos. Todavía queda fe sobre la tierra, y quede claro, una fe que mientras más se ha buscado corromper, más se ha reforzado. ¿No se han dado cuenta?

Esta pandemia, nos llevará a entender, creer, convertirnos y volver a ser sal de la tierra para hacer tornar el mundo a su Creador. Nos quitará algunas cosas de la tierra, pero nos propondrá algunas otras del Cielo.

Mgr. ICS