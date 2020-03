MONS. ICS: FORSE DOVREMMO ESSERE GRATI AL CORONAVIRUS…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, due articoli di oggi – quello sulla comunione spirituale di Ettore Gotti Tedeschi, e quello sul coronavirus: avvertimento o castigo, in cui sono presenti padre Cavalcoli e Sergio Russo hanno mosso mons. ICS, che mi ha telefonato questa mattina, annunciandomi una sua risposta-riflessione. Che prontamente vi giriamo, augurandovi buona lettura.

§§§

PROBABILMENTE E’ UN CASTIGO O UN AVVERTIMENTO, MA CERTO E’ UNA CONSEGUENZA DELLE NOSTRE SCELTE. CE LO SIAMO CERCATO.

Caro Tosatti, ho letto l’intervento sulla comunione spirituale di Gotti Tedeschi, poi l’intervento di padre Cavalcoli e del bravo Russo. Parto dal pezzo riferito a Mons. Laise. Persino tra i sacerdoti c’è confusione in proposito. Ma la confusione fra gli ecclesiastici regna sovrana da tempo. Molto bene quindi ha fatto Gotti Tedeschi a ricordarci le condizioni della comunione spirituale. Molto bene ha fatto a ricordare anche mons. Laise. Ho sentito parlare di S.E.R. mons. Laise come di un sant’uomo, giustamente molto carismatico.

Supportava il Summorum Pontificum, dove Lo incontrai due o tra anni fa a Roma in un incontro organizzato dal domenicano Padre Nuara e da mons.Guido Pozzo, dove c’erano molti santi cardinali, da Sarah a Müller a Burke.

Ciò detto, vorrei aggiungere una riflessione che nasce spontanea pensando che voi laici siete costretti a fare la comunione spirituale in mancanza di quella sacramentale, grazie a questa pandemia di coronavirus…

Vorrei contribuire con una spiegazione ed un incoraggiamento. Questa pandemia, come una guerra, può avere finalità soprannaturali MISTERIOSE, individuali e collettive, SCONOSCIUTE AL MONDO, INCOMPRENSIBILI E PERSINO RIFIUTATE DAGLI ECCLESIASTICI.

Questa pandemia rappresenta “l’ostacolo imprevisto alla vita mondana”.

E’ vero che dobbiamo vivere nel mondo e saper vivere nel mondo secondo il nostro stato, ma questo mondo sa trarci in inganno proponendoci “cammini” che sembrano più facili, più attraenti, più opportuni, più vantaggiosi.

Avremmo dovuto imparare a vivere nel mondo senza mondanizzarci, invece si son mondanizzati perfino i pastori. Ci siamo domandati mai se mondanizzarsi fa bene per la salute dell’anima?

Vorrei ricordare che l’uomo è fatto di corpo, anima e intelletto. La vita vissuta con criterio, equilibrata, saggia e matura, anche in questo mondo contemporaneo, deve poter assicurare che tutti e tre gli elementi che costituiscono l’uomo siano nutriti e valorizzati, altrimenti l’uomo si squilibra e progressivamente si corrompe.

Quello che è successo negli ultimi quattro decenni, a seguito delle politiche del nuovo ordine mondiale e lo “sbragamento” post Concilio Vaticano II (dovuto a chi se ne è impossessato gestendo la prassi contro la dottrina) è stata la progressiva corruzione del corpo attraverso il consumismo; la corruzione dell’intelletto attraverso la cattiva educazione, e la cultura imbecille-ignorante; nonché soprattutto la corruzione dello spirito grazie alla nuove teologia alla Karl Rahner che ha sostituito San Tommaso d’Aquino.

San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno cercato di arginare questa corruzione, l’attuale pontificato, al contrario, la ha imposto con la forza.

Poteva il Cielo permetterlo? Non solo. Ma poteva continuare in questo modo un sistema di civiltà dove 2000 anni fa Dio si incarnò e spiegò come ottenere la Salvezza e la vita eterna?

Poteva continuare così, nonostante cento anni fa la Madre di Dio, Maria Immacolata, sia apparsa a Fatima (come ci ha ricordato qualche giorno fa, ancora Gotti Tedeschi) e ci avesse spiegato che se il mondo non si fosse convertito non sarebbe stato perdonato, al contrario di Ninive…

Vorrei pronunciare un paradosso. Alla fine questa pandemia potremmo persino apprezzarla, amarla, come il santo ama la sua “disciplina”, se ci portasse a intendere, a capire che un mondo creato da Dio, redento da Dio, non può stare in piedi come se Dio non lo avesse creato, come si Dio non esistesse.

E soprattutto non può stare in piedi una Chiesa che non è solo di Cristo. Mi pare evidente che se c’è un Creatore (e mi domando chi sia riuscito mai a negarlo, tranne qualche piccolo arrogante gnostico), questo creatore ha stabilito leggi per il funzionamento della sua Creazione. Così la creatura deve osservarle queste leggi. Se non le osserva crea caos, disordine. Ignorando le leggi naturali, noi creature umane, soprattutto negli ultimi quaranta anni, abbiamo dimostrato di voler ignorare, negare, prescindere da queste leggi. Sempre il benemerito Gotti Tedeschi lo ha spiegato da un paio di decenni “scientificamente” oltreché moralmente, in vari scritti, articoli e libri. Abbiamo cominciato negli anni ’70 a negare la maggior legge naturale, quella sulla vita. L’abbiamo persino odiata la vita, uccidendola nel seno materno e non permettendo che nascesse; controllando le nascite e facendole crollare, persino nel nostro mondo “civile” ricco, colto, occidentale.

Ma negare una legge naturale significa creare scompensi. E infatti si cercò di compensare la legge naturale sulle nascite con il consumismo, solo per tener alta la crescita economica. Per far consumare, abbiamo trasferito le produzioni in Asia-Cina, industrializzandola troppo velocemente, solo al fine di permetterci di importare prodotti, beni, a costi bassi per aumentare il nostro potere di acquisto e farci sentire ricchi nel consumare sempre di più, sentirci felici e soddisfatti, non pensare e non pregare. (Non pregando ci siamo dimenticati di Dio, con l’aiuto dei teologi e preti condiscendenti con il nuovo regime).

Pensando così solo alla soddisfazione corporale, ignorando quella intellettuale e corrompendo quella morale. Ma così noi abbiamo deindustrializzato l’occidente e industrializzato l’oriente in troppo in fretta. In trenta anni, grazie al trasferimento delle produzioni, l’oriente ha fatto quello che all’occidente era riuscito in cento anni.

Ma senza quell’equilibrio tecnologico scientifico, economico, sociale, culturale, educativo e con valori morali adeguati.

In tal senso, gli squilibri ambientali-climatici nascono in Asia-Cina dove è confluita una enorme parte di produzioni per approvvigionare l’occidente. Ma dovendo esser produzioni a basso costo, non potevano esser attente al Co2…Cosicché siamo entrati in un sistema socioeconomico e politico fatto di valori culturali e morali a noi estraneo, siamo entrati in simbiosi con paesi che uscivano dalla miseria culturale, educativa e morale del maoismo, estremamente popolati, dispersi su un territorio immenso, con il solo sogno di consumare.

Ci siamo sposati con popoli che mangiano ancora i pipistrelli, i cani e i gatti. Con un popolo che si è integrato in occidente in pochissimi anni. Un popolo che controlla però ormai da almeno 10 anni (dal 2008) il debito occidentale…E tutto ciò è avvenuto avendo negato leggi naturali della Creazione, in primis quelle sulla vita. Poteva andare avanti così ancora molto tempo? Possiamo dire che non ce lo siamo cercato?

Dicevo che saremo costretti ad amare alcuni effetti morale di questa pandemia che risolveremo presto, perché Dio ci aiuterà a farlo, aiutando scienziati e medici a trovare soluzioni, presto. Dio ci ama troppo per abbandonarci, ci ha ancora una volta messo alla prova.

Ha ragione quel saggio domenicano di Padre Cavalcoli. Ma noi non siamo Sodoma dove non si trovavano 10, 5, 2 uomini giusti. Noi abbiamo ancora la fede sulla terra, sia chiaro, una fede che più si cercava di corrompere più si rafforzava. Non ve ne siete resi conto? Questa pandemia ci porterà a capire, credere, convertirci e tornare ad esser sale della terra per far tornare il mondo al suo Creatore Ci toglierà qualcosa della terra, ma ci proporrà qualcosa d’altro in cielo.

Mons ICS

§§§

