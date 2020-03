LA COMUNIONE SPIRITUALE. GOTTI TEDESCHI RICORDA MONS. LAISE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il prof. Ettore Gotti Tedeschi ci offre una riflessione veramente speciale, e che può essere particolarmente utile in questo periodo sventurato di messe senza fedeli e chiese – troppe – chiuse anche alla semplice Adorazione eucaristica. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, vorrei proporre ai lettori di Stilum Curia una lettura, spero utile se non persino probabilmente preziosa in questi giorni di “prudente privazione forzata” delle sacre funzioni.

Tranne alcuni privilegiati, molti di noi sono e saranno, privati dell’Eucarestia per qualche tempo.

La lettura che propongo è una mia sintesi sulla Comunione Spirituale. Ciò perché per moltissimi di noi è l’unica Comunione fattibile. Questa sintesi è tratta dal libro di S.E.R. mons. Juan Rodolfo Laise “Comunione sulla mano”, con prefazione di S.E.R. mons. Athanasius Schneider, Ed.Cantagalli 2016.

Ivi cerco di esprimere i punti pratici, secondo me, più significativi, trattati da mons. Laise, punti che è bene conoscere per fare la comunione spirituale.

S.E.R. mons. Juan Rodolfo Laise (Argentina 1926- Luglio 2019 San Giovanni Rotondo) è stato un vescovo Argentino, cappuccino; insegnò teologia nel seminario di Buenos Ayres. Fu incaricato da san Giovanni Paolo II di studiare e documentare la prassi liturgica della “Comunione in mano”, di cui rese evidenti tutti gli errori.

Passò gli ultimi anni della sua vita a San Giovanni Rotondo, spiritualmente vicino a san Padre Pio, confessando e pregando.

Li lo conobbi esattamente otto anni fa. Il suo carisma mi contagiò e da allora mi recai a incontrarlo con frequenza.

Ettore Gotti Tedeschi

§§§

CENNI DI RIFLESSIONE SULLA “COMUNIONE SPIRITUALE”

(Dal libro “Comunione sulla mano” di J.R.Laise).

– Quando riceviamo il Sacramento dell’Eucarestia, riceviamo Cristo sia materialmente (nelle specie del pane e vino che si incorporano in noi) che spiritualmente (unendo la nostra anima alla sua).

– Quando per qualche motivo (come quello attuale dovuto al virus) non è possibile ricevere Cristo nell’Eucarestia, è possibile riceverlo solo spiritualmente, sebbene di fatto non sapremo mai in modo indubbio se questa ricezione si realizza o no, perché dipende dalla nostra disposizione soggettiva. Le condizioni stanno infatti nella disposizione dell’anima a ricevere Cristo, il desiderio di riceverlo, lo stato di grazia, i motivi esterni per cui non è possibile riceverlo nelle specie sacramentali, ecc.

– La comunione spirituale era andata “fuori uso” o ritenuta persino superflua, grazie alle “concessioni” alla comunione sacramentale. Quando la comunione veniva concessa solo tre volte l’anno ( Natale, Pasqua, Pentecoste), l’uso della comunione spirituale era infatti ben più frequente. Le restrizioni alla comunione sacramentale stavano nelle rigide norme di preparazione, stabilite dai confessori e le rigidissime discipline del digiuno. Fu solo con San Pio X che si autorizzarono misure meno restrittive per comunioni sacramentali frequenti, anche giornaliere. Solo nel 1957 con il Motu Proprio Sacram Communionem, venne stabilito il digiuno eucaristico di tre ore per i solidi e un’ora per i liquidi. Nel 1964 Paolo VI concesse la famosa ora (solamente) di digiuno prima della comunione. Evidentemente queste concessioni hanno reso quasi superflua la comunione spirituale.

Il paradosso è che in passato si facevano poche comunioni sacramentali e frequenti comunioni spirituali, oggi si fanno fin troppo (indegnamente) le comunioni sacramentali (materiali), ma senza unione spirituale.

Con il risultato che è probabile che una comunione spirituale ben fatta, oggi, possa avere più valore di una sacramentale.

– La proposta inclusiva, per non discriminare (?), di ammettere alla comunione persone in stato di peccato mortale (9°comandamento) è “sacrilega”. Ma dovrebbe esserlo anche per la comunione spirituale (o di desiderio), perché sarebbe impedita dall’assenza di grazia. Cioè se lo stato dell’anima non è tale da permettere la comunione sacramentale, non lo è neppure per quella spirituale.

La confessione poi non è solo indispensabile per la sacramentale, ma anche per quella spirituale.

Paradossalmente, chi non è in stato di grazia, può ricevere solo la comunione sacramentale – materiale (ma sacrilega ), ma non quella spirituale, perché questa è ricevibile solo dall’anima in stato di grazia.

– Ciò perché il fine dell’Eucarestia non è trasformare il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo. Bensì trasformare chi lo riceve (noi stessi) in Cristo. E per tale scopo non basta la ricezione del suo corpo, finché ci sono gli ostacoli che impediscono la nostra trasformazione in Cristo.

§§§

Marco Tosatti