LA COMUNIÓN ESPIRITUAL. GOTTI TEDESCHI RECUERDA A MONS. LAISE.

Marco Tosatti

Queridísimos Stilumcuriales, el Prof. Ettore Gotti Tedeschi nos ofrece una reflexión verdaderamente especial, y que puede ser particularmente útil en éste desventurado período de Misas sin fieles y demasíadas iglesias cerradas, incluso para la Adoración Eucarística.

Buena lectura.

§§§

Querido Tosatti, quisiera proponer a los lectores de Stilum Curiæ una lectura, espero útil y hasta probablemente preciosa en éstos días de “prudente privatización forzada” de las sagradas funciones. Con poquísimos privilegiados, la mayoría de nosotros somos y seremos privados, de la Sagrada Eucarístia por algún tiempo.

La lectura que propongo es una síntesis realizada por mi, sobre la Comunión Espiritual. Esto porque para muchísimos de nosotros es la única Comunión factible. Ésta síntesis proviene del libro de S.E.R. mgr. Juan Rodolfo Laise “Comunión en la mano”, con prefacio de S.E.R. mgr. Athanasius Schneider, Ed.Cantagalli 2016.

Con ella busco explicar los puntos prácticos, según mi parecer, más significativos, tratados por mgr. Laise, puntos que es bueno conocer para realizar la comunión espiritual.

S.E.R. mgr. Juan Rodolfo Laise (Argentina, 1926 – julio 2019, San Giovanni Rotondo) fue un obispo argentino, franciscano capuchino; enseñó teología en el seminario de Buenos Aires. Fue encargado por Juan Pablo II para estudiar y documentar la praxis litúrgica de la “Comunión en la mano”, de la que mostró en evidencia todos los errores. Pasó los últimos años de su vida en San Giovanni Rotondo, espiritualmente unido a San Pío de Pietrelcina, confesando y orando.

Lo conocí exáctamente hace ocho años. Su carisma me contagió y desde entonces iba a visitarlo con frecuencia.

Ettore Gotti Tedeschi

§§§

EXTRACTOS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA “COMUNIÓN ESPIRITUAL”.

(Del libro “Comunión en la mano” de J.R.Laise).

– Cuando recibimos el Sacramento de la Eucaristía, recibimos a Cristo sea materialmente (en las especies del pan y el vino que se incorporan en nosotros) sea espiritualmente (uniéndo nuestra alma a la Suya).

– Cuando por algún motivo (como el actual por el virus) no nos es posible recibir a Cristo en la Eucaristía, es posible recibirlo sólo espiritualmente, si bien nunca sabremos de manera indudable, si ésta recepción se realiza o no, porque depende de nuestra disposición subjetiva. De hecho las condiciones estan en las disposiciones para recibir a Cristo, el deseo de recibirlo, el estado de Gracia, los motivos externos por los que nos es imposible recibirlo en las especies sacramentales.

– La comunión espiritual cayó en “desuso” o creída has superflua, gracias a las “concesiones” de la Comunión Sacramental. Cuando la Comunión era concedida sólo tres veces al año (Navidad, Pascua y Pentecostés), el uso de la comunión espiritual efectivamente era muy frecuente.

Las restricciones a la Comunión Sacramental estaban sujetas a las rígidas normas de preparación, establecida por los confesores y las disciplinas del ayuno. Fue solo con San Pio X que se autorizaron medidas menos restrictivas para la Comunión Sacramental frecuente y hasta diarias. Solo en 1957 con el Motu Proprio Sacram Communionem, fue establecido el ayuno eucarístico de tres horas para los sólidos y una para los líquidos. En 1964 Pablo VI concedió una sola famosa hora de ayuno antes de comulgar.

Evidentemente éstas concesiones han hecho casi superflua la comunión espiritual. La paradoja es que en el pasado se hacían pocas Comuniones Sacramentales y frecuentes comuniones espirituales, hoy se reciben hasta demasiadas Comuniones Sacramentales (indignamente) y sin unión espiritual. Con el resultado que es probable que una comunión espiritual bien hecha, hoy, pueda tener más valor que una Sacramental.

– La propuesta inclusiva, para no discriminar (?), de admitir a la Comunión personas en estado de pecado mortal (9° mandamiento) es “sacrílega”. Pero también lo debería de ser para la comunión espiritual (o de deseo), porque estaría impedida por ausencia de Gracia. Es decir, si el estado del alma no está en condiciones para recibir la Comunión Sacramental, tampoco la puede estar para la espiritual. La confesión además no solo es indispensable para la Sacramental, sino también para la espiritual. Incongruentemente, quien no está en estado de Gracia, puede recibir la Comunión Sacramental (material), pero sacrílega, pero no la espiritual, porque solo la recibe quien está en estado de Gracia.

– Esto porque el fin de la Eucaristía no es tanto transformar el pan y el vino en Cuerpo y Sangre de Cristo. Sino transformar a quien lo recibe (nosotros mismos) en Cristo. Y para tal objetivo no basta la recepción del Cuerpo, mientras permanezcan los obstáculos que impiden nuestra transformación en Cristo.

§§§

